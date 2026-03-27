신영근

더불어민주당 맹정호 예비후보맹정호 전 서산시장은 지난 4일 출마 선언 기자회견 당시 5대 공약을 발표한 데 이어, SNS를 통해 지금까지 '맹정호의 약속'이라는 키워드로 30개 공약을 발표했다.주요 내용으로는 ▲ 어르신 간병비 지원 ▲ 서산노동자교육검진 인프라 구축 ▲ 발달장애인 배상책임보험 도입 ▲ 원도심 재생 프로젝트 ▲ 농업 인력 공급 방안 마련 ▲ 중고 거래 안심지원센터 ▲ 대산항, 대중국 택배물류 전문항 육성 ▲ 서산갯반닥 축제 개최 ▲ 타운홀 미팅 정례 ▲ RE100 산업단지 조성, AI 데이터 센터 유치 등이다.발달장애인 배상책임보험 도입에 대해 맹 전 시장은 "발달장애인은 행동 특성상 의도치 않게 타인에게 신체적·재산적 손해를 입히는 경우가 발생할 수 있다"면서 "보험이 도입되면 발달장애인은 위축되지 않고 지역사회에 참여할 기회를 얻게 된다"고 설명했다.이는 장애인 가족의 돌봄 부담을 덜어줄 뿐만 아니라, 사회 전반의 사회적 비용을 절감하고 장애인과 비장애인이 함께 어우러지는 통합 사회를 만드는 핵심 기제가 되리라는 것.또한 ▲ 시장 직속 '비상경제대책기구' 설치 ▲ 레드팀(쓴소리위원회) 구성 ▲ 농촌 체류형 쉼터 ▲ 질서 있는 실행 ▲ 서산만의 고유색 정립 ▲ 역사 문화 순례길 조성 ▲ 서산노동자종합지원센터 설립 ▲ 사회복지사(요양보호사) 심리 안전망 구축 ▲ 마을주도형 햇빛소득마을 시범 조성 ▲ 온 가족 온 만족 하루정원 조성을 약속했다.이 가운데 눈에 띄는 공약은 서산의 주력 산업인 석유화학 및 자동차 산업의 유례없는 위기에 시장 직속 '비상경제대책기구' 설치다.이는 시장 취임 즉시 제1호 결제로 약속하며 서산 경제의 골든 타임을 놓치지 않고 경제 살리기에 매진하겠다는 맹 예비후보의 의지를 엿볼 수 있는 공약으로 평가받고 있다.이외에도 ▲ 서산 대학생 중식비 학기당 50만 원 지원 ▲ 청년 팝업스토어 조성 ▲ 온통 서산 2.0부활 소통 혁명 ▲ 서산초 미래학교, 중앙도서관 건립 ▲ 서산의 변화 ▲ 소상공인 디지털전환(DX) 지원센터 신설 ▲ 수의계약 총량제 도입 ▲ 서산 문화이음 셔틀 도입 ▲ 서산동부시장, '맛남광장, 통합택배센터' 건립 ▲ 1인 가구 행복하고 안전한 도시를 주요 공약으로 발표했다.서산초를 '그린스마트 미래학교'로 만들고 중앙도서관 등을 건립하는 계획은, 충남교육감 이병도 예비후보가 공동 공약으로 채택하기도 했다.특히, 맹 예비후보는 서산의 핵심 산업인 대산의 석유화학과 지곡성연의 자동차 산업에 대해 시대의 흐름에 맞게 대전환 등 서산의 산업생태계를 다변화해 미래를 준비해야 한다고 강조했다.이외에도 맹 예비후보는 농어업은 지속 가능하게, 농어촌은 풍요롭게, 농어민은 보람차게 만드는 약속을 통해 서산형 3농혁신을 완성하겠다고 약속했다.또한, 대중교통체계 대혁신과 방위산업의 신산업 육성에 이어, 문화 주권과 문화 자치를 실현하기 위한 문화예술 약속을 통해 서산 시민 모두가 문화의 주인공이 되는 도시를 만들 것을 공약했다.이런 가운데, 맹 후보는 지난 22일 서산시 공무원들에게 행복한 직장, 직렬에 맞는 인사, 조직 질서와 체계 존중, 업무 능통 직원 우대 등을 약속했다.맹 예비후보는 "이재명 대통령의 실사구시, 실용주의는 맹정호의 철학"이라며 "이재명 정부의 핫라인, 맹정호의 거미줄 막강 인맥이 서산을 살린다"며 지지를 호소했다.