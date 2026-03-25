방관식

박수현(사진 왼쪽) 출마예정자와 양승조 예비후보가 이번에는 후원회장을 놓고 갈등하고 있다.더불어민주당 양승조 충남도지사 예비후보와 박수현 출마예정자가 현역 국회의원의 후원회장 합류를 놓고 갈등하고 있다.양 예비후보는 24일 보도자료를 통해 문진석(천안갑)·이재관(천안을)·복기왕(아산갑) 국회의원이 공동 후원회장을 맡기로 했다고 밝혔다.양 예비후보 캠프는 충남 최대 표밭인 천안·아산의 3개 지역구 현역 의원 전원이 후원회장을 수락한 것에 대해 고무된 분위기다.충남도지사 도전을 고심해 온 문진석 의원도 24일 자신의 페이스북과 보도자료를 통해 양승조 예비후보에 대한 지지를 밝혔다.문 의원은 페이스북을 통해 "저는 그동안 이재명 정부의 성공을 뒷받침할 '일등 충남' 을 만들기 위해 충남도지사 출마를 깊이 고민했다"고 밝힌 뒤 "더 많이 공부하고, 더 많이 단련할 시간이 필요하다고 판단해 이번 지방선거에는 출마하지 않기로 했다. 그간 저에게 보내주셨던 따뜻한 마음과 응원을 이제는 양승조 전 지사에게 보내달라"고 당부했다.이런 상황에 대해 박수현 출마예정자 캠프는 '불법경선'이라고 비판하고 나섰다.박정현 선거대책본부장은 페이스북에 "더불어민주당 당내 선거 규정상 현직 국회의원이나 원외 지역위원장이 시도지사 경선 후보에 대해 지지선언을 하거나 후원회장을 맡을 수 있나요?"라고 반문한 뒤 "하지 못한다. 하려면 국회의원직을 내려놓거나 지역위원장을 내려놓고 하면 된다"며 후원회장을 맡은 국회의원 3인의 부적절한 처신을 지적했다.이어"불법 경선을 행한 해당 국회의원은 지지선언을 철회하고, 후원회장을 맡은 국회의원들은 사퇴하기 바란다"고 촉구했다.또한 충남도민과 더불어민주당 충남 당원에게의 사과를 요구한 박 선거대책본부장은 "이런 식의 불법 경선 개입에 대해 더불어민주당 중앙당 선관위는 단호하고 엄중하게 조치해 주기 바란다"고 목소리를 높였다.현역 의원의 경선 개입 범위를 둘러싼 이번 갈등은 당내 원칙 문제로 확대될 수 있어 관심이 집중되고 있다. 박수현 출마예정자 측이 중앙당 선관위의 엄중 조치를 요구한 만큼 당 지도부의 유권해석이 경선 구도에 최대 변수가 될 수 있기 때문이다.한편, 당원 김아무개씨는 "본격적인 경선을 시작하기도 전에 불법 경선 논란 등으로 혼탁해지고 있다"면서 "감정의 골이 깊어지면 경선 이후 원팀 구성도 어려운 만큼, 조기에 매듭짓는 것이 무엇보다 필요하다"고 조언했다.