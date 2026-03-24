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더불어민주당 서울시장 예비후보인 박주민 의원이 22일 국회 소통관에서 서울시장 예비경선 과정에서 더 철저한 검증이 필요하다며 기자회견을 하고 있다. 2026.3.22연합뉴스
정 후보에 공세를 펼친 건 박주민 후보도 마찬가지다. 박 후보는 이날 오전 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에 출연해 "저는 확인된 사실을 기반으로 민주당의 가치와 도덕적 감수성, 이런 부분에 대한 질문을 던지는 것"이라고 주장했다. 그는 진행자가 '후보님 입장에서는 이게 네거티브가 아니고 정당한 문제 제기라고 보는 것이냐'라고 묻자 "그렇다"라고 답했다.
박 후보는 앞서 토론회와 본인 SNS를 통해 정 후보가 과거 주가 조작 등으로 서민들을 괴롭힌 도이치모터스 기업 행사 참여 등에 대해 "도덕적 감수성과 정무 능력 부족", "민주당답지 않다"라며 문제 삼은 바 있다. "엄혹한 시기에 도이치모터스 대표와 골프대회, 만찬 등을 함께한 게 정말 문제가 없느냐"는 비판이다(관련기사: 도이치 의혹? 정원오·박주민 신경전...김어준 사과 놓고는 박주민만 다른 답변 https://omn.kr/2hg6h
).
후보 외에도 공보단끼리 논평으로 주고받는 설전도 거셌다. 박주민 후보 공보 측(최혜영 단장)은 이날 논평으로 "지금 법 위반 여부를 따지는 것이 아니라 민주당 후보로서 그 자격이 충분한지, 그 정체성을 묻고 있는 것"이라며 "이건 소모적인 정쟁이 아니라 근본적인 질문이다, 정당한 물음을 네거티브라고 치부하지 마시라"라고 말했다.
정원오 후보 공보 측(박경미 대변인)은 "저열한 네거티브가 횡행하고 있다"라며 타 후보들의 공세를 근거 없는 낙인찍기라 짚었다. 박 대변인은 "정책과 비전이 빈곤할 때 등장하는 것이 근거없는 낙인찍기다"라며 "민주당 내에서 정 후보가 도이치모터스에서 직접 후원을 받았다는 식의 명백한 허위 발언까지 이뤄지는 상황이 개탄스럽다"라고까지 했다.
직접 나선 정원오... '저상버스 시설 없다' 지적에는 해명 못 해