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26.03.24 19:08최종 업데이트 26.03.24 19:19
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더불어민주당 경기도지사 후보에 이어 서울시장 후보도 3명으로 압축됐다. 소병훈 중앙당 선거관리위원장 발표에 따르면, 24일 민주당은 당원 투표를 거친 예비경선 결과 5인 후보 중 박주민-정원오-전현희 (기호순) 세 후보를 본경선 후보자로 결정했다.

6·3 지방선거가 70일 남은 가운데, 본경선에 오른 세 후보는 이날 앞서 종일 '네거티브다''정책 검증이다' 사이 설전을 주고 받으며 신경전을 벌였다.

정 후보가 유력 후보로 거론되는 가운데, '추격자'인 다른 두 후보가 각기 기자회견과 라디오 인터뷰 등을 통해 정 후보에게 의혹을 제기하고 공개 질문을 던지는 식이었다. 정 후보 측은 "검증이라는 이름의 저열한 네거티브"라고 주장했으나, 박 후보와 전 후보 측은 "근본적 질문이고 정당한 물음", "법령과 팩트에 근거한 공개 질문"이라며 맞섰다.

전현희 "정원오의 성공버스, 휠체어는 못 타"- 박주민 "민주당 가치, 도덕성 질문하는 것"

더불어민주당 서울시장 예비후보인 전현희 의원이 22일 국회 소통관에서 민주당 정원오 서울시장 예비후보가 성과로 홍보하는 성동형 공공버스(성공버스)를 비판하는 기자회견을 하고 있다. 전 후보는 이날 회견에서 성동형 공공버스가 교통약자를 대상으로 하는 애초 목적과 달리 불특정 다수가 이용하는 일상생활용 버스로 활용돼 예산을 낭비하는 사업이라고 지적했다. 2026.3.22연합뉴스

이날 오후 전현희 후보는 국회 소통관에서 기자회견을 열고 정 후보 치적으로 꼽히는 '성공버스(성동구 공공셔틀버스)'와 '성수동 젠트리피케이션' 문제를 집중 추궁했다.

전 후보는 "이 버스는 애초 교통 약자 관련법에 근거한 셔틀인데 저상버스 시설이 전혀 돼 있지 않았다"라며 "처음에 제가 잘 모른 채 '엄지 척'을 했던 게 사실이라 구민들께 죄송하다. 하지만 저는 제가 (정 후보 측에) 속았다고 생각한다"라고 말했다. 성동구 '성공버스'에 대해서 자신도 제대로 알지 못한 채 이를 홍보했었다는 말로, 그는 "정 후보는 여기에 사과할 의향이 없는지 묻고 싶다"라고 했다.

그러면서도 전 후보는 정책 검증이지 네거티브가 아니라고 주장했다. 그는 "(제 의혹에) 상대 후보 측은 근거 제시도 없이 무조건 네거티브라고만 한다. 그러나 이건 정확한 법령과 팩트에 기반한 정책 검증"이라며 "네거티브라는 프레임을 씌우는 게 오히려 네거티브 아닌가, 정당한 검증을 막으려는 입틀막"이라고 말했다. 전 후보는 "정 후보는 도이치모터스 후원을 받은 것도 성동구가 아니라 체육회에 후원한 거라고 해명하는데 이건 책임 떠넘기기이고 비겁하다고 본다"라고 비판했다.

더불어민주당 서울시장 예비후보인 박주민 의원이 22일 국회 소통관에서 서울시장 예비경선 과정에서 더 철저한 검증이 필요하다며 기자회견을 하고 있다. 2026.3.22연합뉴스

정 후보에 공세를 펼친 건 박주민 후보도 마찬가지다. 박 후보는 이날 오전 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에 출연해 "저는 확인된 사실을 기반으로 민주당의 가치와 도덕적 감수성, 이런 부분에 대한 질문을 던지는 것"이라고 주장했다. 그는 진행자가 '후보님 입장에서는 이게 네거티브가 아니고 정당한 문제 제기라고 보는 것이냐'라고 묻자 "그렇다"라고 답했다.

박 후보는 앞서 토론회와 본인 SNS를 통해 정 후보가 과거 주가 조작 등으로 서민들을 괴롭힌 도이치모터스 기업 행사 참여 등에 대해 "도덕적 감수성과 정무 능력 부족", "민주당답지 않다"라며 문제 삼은 바 있다. "엄혹한 시기에 도이치모터스 대표와 골프대회, 만찬 등을 함께한 게 정말 문제가 없느냐"는 비판이다(관련기사: 도이치 의혹? 정원오·박주민 신경전...김어준 사과 놓고는 박주민만 다른 답변 https://omn.kr/2hg6h ).

후보 외에도 공보단끼리 논평으로 주고받는 설전도 거셌다. 박주민 후보 공보 측(최혜영 단장)은 이날 논평으로 "지금 법 위반 여부를 따지는 것이 아니라 민주당 후보로서 그 자격이 충분한지, 그 정체성을 묻고 있는 것"이라며 "이건 소모적인 정쟁이 아니라 근본적인 질문이다, 정당한 물음을 네거티브라고 치부하지 마시라"라고 말했다.

정원오 후보 공보 측(박경미 대변인)은 "저열한 네거티브가 횡행하고 있다"라며 타 후보들의 공세를 근거 없는 낙인찍기라 짚었다. 박 대변인은 "정책과 비전이 빈곤할 때 등장하는 것이 근거없는 낙인찍기다"라며 "민주당 내에서 정 후보가 도이치모터스에서 직접 후원을 받았다는 식의 명백한 허위 발언까지 이뤄지는 상황이 개탄스럽다"라고까지 했다.

직접 나선 정원오... '저상버스 시설 없다' 지적에는 해명 못 해

더불어민주당 서울시장 예비경선 투표 마지막 날인 24일 서울 광화문광장에서 정원오 예비후보가 시민들을 향해 인사하고 있다. 2026.3.24연합뉴스

이런 가운데 앞서 타 후보들의 공세에도 직접 대응은 자제하던 정원오 후보가 등판했다. 그는 이날 오후 < KBS 사사건건 >에 출연해 타 후보들이 제기한 의혹에 반박했다.

정 후보는 먼저 박 후보의 도이치모터스 관련 도덕성 문제제기에 대해 "구청이나 제가 받은 게 아니고 사랑의 열매가 받은 것이고, 그 회사가 사랑의 열매에 기부하는 것에 (구청장인) 제가 의례적 행위로서 도운 것 뿐"이라며 "왜 이걸 저와 연결하는지 모르겠다"라고 답답함을 토로했다.

'성공버스인데 교통약자는 이용 불가하다'는 문제제기에도 정 후보는 "(전 후보가) 잘못 알고 있다, 오해하신 것 같다"라며 "그 버스는 이름이 성동구 공공시설 무료 셔틀버스라, 공공시설 이용자들을 위한 게 첫 번째고 두 번째가 교통 약자들을 위한 것"이라고 해명했다.

정 후보는 "그걸 이용하는 70% 이상이 교통 약자인 어르신들"이라며 반박했지만, 저상버스 시설 등이 설치돼 있지 않아 휠체어 이용자는 탈 수 없다는 지적에 대해선 제대로 해명하지 못했다. 실제 성동구청이 구청SNS에 올려 홍보하는 성공 버스 사진에 따르면, 해당 버스는 기존 마을버스와 비슷한 구조여서 휠체어 탑승은 불가능했다.

서울 성동구청이 인스타그램에 올린 성공버스 사진(SNS 화면갈무리).성동구청

정 후보는 이날 "당내 경선도 선거니까 치열하게 논쟁해야 된다고 생각한다"라면서도 "경선과 본선은 기준이 다르다, 당내 경선은 원팀을 위해서 지켜야 할 선이 있어서 제가 그걸 철저히 지키고 있는 것"이라고 했다. 또 "본선은 그 선이라는 게 좀 다르지 않겠느냐"라며 "(본선 때엔) 제가 단호하게 대응할 예정"이라고 말해 향후 여타 다른 정당 후보와의 치열한 공방을 예고했다.

한편 설전이 오가는 등 경선이 과열 양상을 보이자 당도 '톤다운'에 나선 모양새다. 홍기원 중앙당 선관위 부위원장은 이날 예비경선 개표 결과 발표 뒤 "선관위는 각 후보 캠프가 허위 사실 확산 방지하는 데 적극 협조해줄 것을 당부했다. 또 선거운동 과정에서 과도한 네거티브나 과열 경쟁이 발생하지 않도록 모든 후보와 관계자께서 건전한 정책 경쟁에 힘써달라"라고 말했다.
#서울시장경선 #민주당경선 #박주민 #정원오 #전현희

6.3 지방선거
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