연합뉴스

더불어민주당 서울시장 예비후보인 전현희 의원이 22일 국회 소통관에서 민주당 정원오 서울시장 예비후보가 성과로 홍보하는 성동형 공공버스(성공버스)를 비판하는 기자회견을 하고 있다. 전 후보는 이날 회견에서 성동형 공공버스가 교통약자를 대상으로 하는 애초 목적과 달리 불특정 다수가 이용하는 일상생활용 버스로 활용돼 예산을 낭비하는 사업이라고 지적했다. 2026.3.22이날 오후 전현희 후보는 국회 소통관에서 기자회견을 열고 정 후보 치적으로 꼽히는 '성공버스(성동구 공공셔틀버스)'와 '성수동 젠트리피케이션' 문제를 집중 추궁했다.전 후보는 "이 버스는 애초 교통 약자 관련법에 근거한 셔틀인데 저상버스 시설이 전혀 돼 있지 않았다"라며 "처음에 제가 잘 모른 채 '엄지 척'을 했던 게 사실이라 구민들께 죄송하다. 하지만 저는 제가 (정 후보 측에) 속았다고 생각한다"라고 말했다. 성동구 '성공버스'에 대해서 자신도 제대로 알지 못한 채 이를 홍보했었다는 말로, 그는 "정 후보는 여기에 사과할 의향이 없는지 묻고 싶다"라고 했다.그러면서도 전 후보는 정책 검증이지 네거티브가 아니라고 주장했다. 그는 "(제 의혹에) 상대 후보 측은 근거 제시도 없이 무조건 네거티브라고만 한다. 그러나 이건 정확한 법령과 팩트에 기반한 정책 검증"이라며 "네거티브라는 프레임을 씌우는 게 오히려 네거티브 아닌가, 정당한 검증을 막으려는 입틀막"이라고 말했다. 전 후보는 "정 후보는 도이치모터스 후원을 받은 것도 성동구가 아니라 체육회에 후원한 거라고 해명하는데 이건 책임 떠넘기기이고 비겁하다고 본다"라고 비판했다.