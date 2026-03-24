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전남 순천 연향동 조은프라자에 문을 연 강기정 후보 후원회 사무실.전남광주특별시장 선거에 출마한 강기정 예비후보가 광주 '빛명 캠프'를 가동한 데 이어 전남 순천에 후원회 사무실을 개소하며 동부권 민심 공략에 본격적으로 나섰다.강 후보는 24일 보도자료를 통해 "순천 연향동 조은프라자에 후원회 사무실을 열었다. 동부권을 통합특별시 경제 중심으로 키우겠다"고 밝혔다.이어 "동부권은 대한민국을 먹여 살린 최대 산업벨트인데 꺼져가는 도시가 됐다"며 "동부권을 가장 먼저 살려내 부강한 100만 대도시로 만들어 내고, 광역경제권을 성공시키겠다"고 말했다.강 후보는 앞서 동부권 100만 도시 실현을 위해 ▲순천 '정원 100명 규모 통합 의과대학' 설립 ▲순천 반도체 생산공장 유치 ▲광양만·여수산단 '무탄소 전력 산업단지' 조성 ▲공공기관 2차 맞춤형 이전을 통한 동부권 산업·일자리 기반 확대 ▲전남 동부본부 '산업청사' 격상 등 비전을 제시했다.강 후보는 "좋은 성과로 이재명 정부의 성공을 빛내겠다는 의미를 담은 '빛명 캠프'를 통해 이재명 정부와의 긴밀한 협력을 이어가겠다"며 "광주 '빛명 캠프'에 이어 개소한 순천 후원회는 5극3특 균형발전 실현을 위한 거점으로 시너지를 낼 것"이라고 말했다.또 "이번 통합시장은 이재명 대통령과 임기를 함께하는 만큼 통합의 성공이 곧 이재명 정부 성공의 척도"라며 "지금은 이재명 대통령을 빛낼 사람이 필요하고, 빛낸다는 것은 좋은 정책으로 성과를 내는 것"이라고 강조했다.그러면서 "군공항 이전 합의, 복합쇼핑몰 등 묵은 숙제를 풀어낸 실용 정신과 3선 국회의원, 청와대 정무수석 등을 거친 풍부한 경험으로 통합의 갈등을 돌파하겠다"고 덧붙였다.