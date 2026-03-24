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더불어민주당 민형배 국회의원(광주광역시 광산을·오른쪽)과 박지원 의원(해남·완도·진도). 사진은 가나다순.더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보인 민형배 국회의원(광주광역시 광산을)의 경선사무소 '민심캠프'에 민주당 박지원 의원(해남·완도·진도)과 이광재 전 강원도지사 등 정치·행정·학계를 대표하는 중량급 인사들이 대거 참여했다.민심캠프는 24일 박지원 의원이 민 의원의 후원회장을 맡기로 했다고 밝혔다.또 이광재 전 강원도지사를 비롯해 성경륭 노무현 정부 초대 국가균형발전위원장, 이정옥 전 여성가족부 장관, 김순은 전 대통령직속 자치분권위원장, 송경용 신부(한국노동재단 이사장) 등이 정책자문단에 참여하기로 했다.김윤수 전 전남대학교 총장, 장만채 전 전남도교육감 등 전남·광주 학계와 교육계 주요 인사들도 합류했다.지역 학계와 노동·시민사회 인사들까지 참여하면서 지역 현장성과 정책 전문성을 동시에 확보했다고 민심캠프 측은 설명했다.민형배 의원은 "전남광주통합특별시는 실현 가능한 정책으로 완성해야 한다"며 "앞으로 각 분야 최고 수준의 경험과 역량을 갖춘 인사들을 지속적으로 영입해 현실적이고 실행 가능한 정책 설계에 집중하겠다"고 밝혔다.