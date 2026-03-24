유성호

김부겸 전 국무총리.대구시장 출마가 임박한 것으로 알려진 김부겸 전 국무총리가 출마의 조건으로 "(중앙당이) 국토균형발전이라는 철학을 저버리지 않겠다는 약속을 확실히 해야 한다"고 밝혔다.김 전 총리는 24일 <오마이뉴스>와 통화에서 "당이 말로만 할 게 아니라 확실한 의지를 보여달라는 것"이라며 "이건 어려운 요구도 아니다"라고 말했다.이어 "핵심은 대구에 뭘 내놔라, 선물보따리 이런 게 아니라 의지"라며 "우리는 절대로 대한민국의 국토균형발전이라는 철학을 저버리지 않겠다라는 약속"이라고 강조했다.그러면서 "대구가 지금 제일 시급한 게 이러이러한 문제라는 걸 알고 그걸 돕겠다, 이 정도 나와야 할 것 아닌가"라고 반문했다.김 전 총리는 대구시장 출마선언 시기에 대해 "당에서 답이 와야 가능할 것"이라며 "(이번) 주말까지 될지 액션이 있어야 움직일 것 아니겠느냐"라고 했다.김 전 총리는 최근 홍의락 전 의원에게 전화를 걸어 선거를 도와줄 것을 당부한 것으로도 알려졌다.김 전 총리는 빠르면 이달 29일 또는 30일쯤 대구에서 출마선언을 할 것으로 보인다.이와 관련 허소 더불어민주당 대구시당위원장은 "핵심은 지방주도성장을 어떻게 할 것이냐가 될 것"이라고 말했다.허 위원장은 "대구 경제가 어렵고 모든 시민들의 걱정이 이만저만이 아니다"라며 "지방이 성장을 해야 일자리도 생기고 청년들도 떠나지 않을 것이다. 이 문제는 대구 시민 모두가 공감하는 것"이라고 강조했다.현재 대구의 가장 큰 현안은 K2 군공항 이전과 대구경북 행정통합이다. K2 군공항 이전은 '기부대양여' 방식으로 추진됐으나 부동산 경기 침체 등으로 수년 째 해결 방안을 찾지 못하고 있다. 또 대구경북 행정통합 특별법은 국회 행정안전위원회를 통과했으나 법제사법위원회의 문턱을 넘지 못하고 있다.