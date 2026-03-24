청추충북환경운동연합

24일 ‘난개발·환경오염 방지 및 주민알권리 조례 운동본부’ 여의도 더불어민주당과 국민의힘 중앙당사 앞에서 기자회견을 열고, 관련 조례 제정을 지방선거 공약으로 채택할 것을 촉구했다.80여 개 시민단체가 더불어민주당과 국민의힘을 향해 난개발 등을 막기 위한 주민 알권리와 참여권 보장을 핵심으로 하는 조례 제정을 공약으로 채택할 것을 요구했다.24일 '난개발·환경오염 방지 및 주민알권리 조례 운동본부'(아래 운동본부)는 여의도 더불어민주당과 국민의힘 중앙당사 앞에서 기자회견을 열고, 관련 조례 제정을 지방선거 공약으로 채택할 것을 촉구했다.이날 기자회견에는 공익법률센터 농본, 참여자치지역운동연대, 투명사회를 위한 정보공개센터, 청주충북환경운동연합 등 운동본부에 속한 전국 80여 개 단체가 참여했다.운동본부는 "현재 산업폐기물 처리시설 등 환경유해 시설이 주민 동의나 충분한 정보 제공 없이 추진되는 사례가 전국적으로 반복되고 있다"며 "인허가 과정에서 심의를 담당하는 각종 위원회가 비공개로 운영되면서, 주민들이 개발이 확정된 이후에야 사실을 인지하는 경우가 많아 알권리와 참여권이 심각하게 침해되고 있다"고 주장했다.이들은 "청주시의 경우 산업폐기물 소각장, 익산시는 비료공장, 김포시는 주물공장 등 개별입지한 유해시설로 인해 집단 암 발병 등 주민들이 고통을 겪고 있다"고 밝혔다.그러면서 "위험은 지역과 농촌으로 전가되고, 이익은 업자가 보며, 피해는 주민이 감당하는 악순환이 반복되고 있다"고 강조했다.운동본부는 이러한 문제를 해결하기 위해 ▲개발 사전고지 의무화 ▲인허가 심의 회의 공개 ▲주민 참여 절차 보장 ▲사전 심의 강화 등을 핵심 내용으로 하는 조례 제정을 요구했다.이들은 해당 조례를 지방선거 공식 공약으로 채택할 경우, 지역 단위 환경 갈등을 예방하고 행정의 투명성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.