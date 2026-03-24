세종시민사회단체연대회의 제공

3월 16일 더불어민주당 김수현 예비후보와의 국밥간담회세종시민사회단체연대회의(공동대표 정형근·송윤옥)가 6.3 지방선거를 앞두고 세종시장 후보들과 '국밥 간담회'를 진행하며 정책 협치 행보에 나섰다.연대회의는 24일 보도자료를 통해 지난 3월 11일부터 20일까지 세종시장 후보 7명 가운데 5명과 순차적으로 간담회를 개최했다고 밝혔다. 이번 간담회는 기존 형식적 정책 간담회에서 벗어나 후보자들과 국밥을 함께하는 방식으로 진행됐으며, 시민과의 일상적 소통을 강조한 것이 특징이다. 점심 국밥은 예외 없이 모든 후보가 각자 비용을 부담했다.간담회에는 더불어민주당 소속인 김수현, 이춘희, 조상호, 홍순식 후보와 조국혁신당 소속인 황운하 후보가 참여했다. 고준일 후보는 정책에는 동의했지만 일정상 간담회에는 불참했다.또한 국민의힘 소속으로 차기 선거 후보로 사실상 내정된 상태이나, 현재까지 공식 출마 선언 없이 시장직을 수행 중인 최민호 시장 측은 제안서 전달과 유선 확인에도 별도 답변을 하지 않은 것으로 전해졌다.연대회의는 간담회에서 ▲생명안전기본조례 제정 ▲금강수목원 공공성 지키기 ▲금강생태공원 정책 추진 ▲통일문화예술 행사 개최 ▲연명의료·웰다잉 문화 확산 ▲국가시민참여위원회 구성·운영 ▲순환가능 자원 공공수거체계 강화 및 청소년 공간 확대 ▲성평등 정책 강화 ▲'행복교육재단' 공동 설립 ▲민주시민교육 공공정책 추진 등 10대 정책과제와 22개 세부 과제를 제안했다.