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26.03.24 16:06최종 업데이트 26.03.24 16:06
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3월 12일 더불어민주당 홍순식 예비후보와의 국밥간담회세종시민사회단체연대회의 제공
3월 13일 더불어민주당 이춘희 예비후보와의 국밥간담회세종시민사회단체연대회의 제공
3월 16일 더불어민주당 김수현 예비후보와의 국밥간담회세종시민사회단체연대회의 제공

세종시민사회단체연대회의(공동대표 정형근·송윤옥)가 6.3 지방선거를 앞두고 세종시장 후보들과 '국밥 간담회'를 진행하며 정책 협치 행보에 나섰다.

연대회의는 24일 보도자료를 통해 지난 3월 11일부터 20일까지 세종시장 후보 7명 가운데 5명과 순차적으로 간담회를 개최했다고 밝혔다. 이번 간담회는 기존 형식적 정책 간담회에서 벗어나 후보자들과 국밥을 함께하는 방식으로 진행됐으며, 시민과의 일상적 소통을 강조한 것이 특징이다. 점심 국밥은 예외 없이 모든 후보가 각자 비용을 부담했다.

간담회에는 더불어민주당 소속인 김수현, 이춘희, 조상호, 홍순식 후보와 조국혁신당 소속인 황운하 후보가 참여했다. 고준일 후보는 정책에는 동의했지만 일정상 간담회에는 불참했다.

또한 국민의힘 소속으로 차기 선거 후보로 사실상 내정된 상태이나, 현재까지 공식 출마 선언 없이 시장직을 수행 중인 최민호 시장 측은 제안서 전달과 유선 확인에도 별도 답변을 하지 않은 것으로 전해졌다.

연대회의는 간담회에서 ▲생명안전기본조례 제정 ▲금강수목원 공공성 지키기 ▲금강생태공원 정책 추진 ▲통일문화예술 행사 개최 ▲연명의료·웰다잉 문화 확산 ▲국가시민참여위원회 구성·운영 ▲순환가능 자원 공공수거체계 강화 및 청소년 공간 확대 ▲성평등 정책 강화 ▲'행복교육재단' 공동 설립 ▲민주시민교육 공공정책 추진 등 10대 정책과제와 22개 세부 과제를 제안했다.

3월 18일 더불어민주당 조상호 예비후보와의 국밥간담회세종시민사회단체연대회의 제공
3월 20일 조국혁신당 황운하 후보와의 국밥간담회세종시민사회단체연대회의 제공

이에 이번 간담회에 참여한 후보 5명 모두 정책 전반에 대해 동의 의사를 밝히며, 향후 시정에 적극 반영하겠다는 의지를 나타냈다.

연대회의는 간담회 총평에서 "민관 협치 제도 도입, 민주주의 회복, 금강생태도시 복원, 생명이 안전한 도시, 성평등 특별자치시, 연령별 사각지대 없는 복지 등 세종시의 주요 현안을 놓고 허심탄회한 논의가 이뤄졌다"며 "현재 시민참여기본법이 제정을 앞두고 있는 만큼, 이 같은 정책 기조에 발맞춰 시민과 시민사회와 함께 도시 발전을 논의하는 후보만이 행정수도 완성과 지역 현안을 동시에 해결할 수 있다"고 강조했다.

이어 "행정수도 완성과 함께 재정난, 인구 정체, 일자리 부족 등 복합적인 과제를 해결하기 위해서는 시민사회와의 협력이 필수적"이라고 밝혔다.

후보별 간담회 영상은 세종참여자치시민연대 유튜브 채널 '참치캔TV'를 통해 공개될 예정이며, 연대회의는 향후에도 시민 의제를 발굴해 시정에 반영하는 활동을 지속할 계획이다.

한편, 연대회의에는 세종참여자치시민연대, (사)세종여성, 세종환경운동연합, 세종YMCA, (사)세종YWCA, (사)세종민주화운동계승사업회, 세종통일을만드는사람들, 세종교육희망네트워크, 장남들보전시민모임, 4.16세종시민모임 등 10개 시민사회단체가 참여하고 있다.
덧붙이는 글 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.
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6.3 지방선거
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