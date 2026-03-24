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3월 20일 조국혁신당 황운하 후보와의 국밥간담회세종시민사회단체연대회의 제공
이에 이번 간담회에 참여한 후보 5명 모두 정책 전반에 대해 동의 의사를 밝히며, 향후 시정에 적극 반영하겠다는 의지를 나타냈다.
연대회의는 간담회 총평에서 "민관 협치 제도 도입, 민주주의 회복, 금강생태도시 복원, 생명이 안전한 도시, 성평등 특별자치시, 연령별 사각지대 없는 복지 등 세종시의 주요 현안을 놓고 허심탄회한 논의가 이뤄졌다"며 "현재 시민참여기본법이 제정을 앞두고 있는 만큼, 이 같은 정책 기조에 발맞춰 시민과 시민사회와 함께 도시 발전을 논의하는 후보만이 행정수도 완성과 지역 현안을 동시에 해결할 수 있다"고 강조했다.
이어 "행정수도 완성과 함께 재정난, 인구 정체, 일자리 부족 등 복합적인 과제를 해결하기 위해서는 시민사회와의 협력이 필수적"이라고 밝혔다.
후보별 간담회 영상은 세종참여자치시민연대 유튜브 채널 '참치캔TV'를 통해 공개될 예정이며, 연대회의는 향후에도 시민 의제를 발굴해 시정에 반영하는 활동을 지속할 계획이다.
한편, 연대회의에는 세종참여자치시민연대, (사)세종여성, 세종환경운동연합, 세종YMCA, (사)세종YWCA, (사)세종민주화운동계승사업회, 세종통일을만드는사람들, 세종교육희망네트워크, 장남들보전시민모임, 4.16세종시민모임 등 10개 시민사회단체가 참여하고 있다.
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