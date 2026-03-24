김영록측 제공

전남광주통합특별시장 민주당 경선에서 중도 사퇴한 이병훈(왼쪽) 전 후보는 24일 김영록 후보를 공개 지지하며 캠프 합류를 선언했다.더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에서 중도 사퇴한 이병훈 전 후보가 본경선을 앞두고 김영록 후보 캠프에 합류했다.이 전 후보는 24일 광주광역시의회에서 기자회견을 열고 김영록 후보 지지 선언과 함께 캠프 합류 의사를 밝혔다. 이 전 후보는 김 후보 경선 캠프에서 총괄상임선대위원장을 맡는다.이 전 후보는 21대 국회의원(광주 동구남구을)과 광주광역시 문화경제부시장 등을 지냈다. 현재는 민주당 호남발전특별위원회 수석 부위원장을 맡고 있다.이 전 후보는 "전남과 광주의 통합은 지역의 운명을 바꾸는 역사적 전환이며, 대한민국 지역균형발전의 새로운 길을 여는 도전"이라며 "저는 김영록 후보와 함께 통합특별시가 성공할 수 있도록 힘을 쏟겠다"고 밝혔다.김 후보 측은 이 전 후보 캠프 영입에 앞서 박광태 전 광주광역시장의 공개 지지 선언을 이끌어내기도 했다.