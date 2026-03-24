▲한병도 찾아온 전재수
6·3 지방선거 부산시장 더불어민주당 경선에 나선 전재수 의원이 24일 서울 여의도 국회에서 한병도 원내대표를 만나 부산 글로벌 허브도시 특별법 제정을 비롯한 부산 현안 관련 간담회를 하기 앞서 악수하고 있다.남소연
- 이재명 대통령에게 호의적인 부산 민심도 빼놓을 수 없다. 지난해 대선 당시 지역 1위는 빼앗겼지만, 이 대통령은 역대 민주당 대선 후보 가운데 처음으로 부산에서 40% 고지를 밟았다(40.14%). 어제(23일) 나온 리얼미터-에너지경제신문 조사에서도, 부울경(n=371) 권역이긴 했지만 대통령 국정수행 긍정 평가가 54.0%를 기록했다(부정39.2%). 벌써 일부 예비후보는 국민의힘을 상징하는 빨간색이 아니라 흰색 점퍼를 입는다고.
* 3월 16~20일 성인 2513명 무선ARS. 표본오차 ±2.0%p(95% 신뢰수준).
- 다만 다른 영남지역과 마찬가지로 보수층의 '막판 결집'을 절대 무시할 수 없다. KNN-서던포스트 조사에서 이번 6.3 지방선거에 관한 인식을 물었을 때도 '국정 안정을 위해 여당 민주당에 힘을 실어줘야 한다'가 52.2%, '정부 견제를 위해 국민의힘 등 야당에 힘을 실어줘야 한다' 47.8%로 오차범위 내에서 팽팽했다. 역대 선거 결과를 봐도, 민주당이 2020년과 2024년 총선에서 전국 단위로 대승을 거뒀을 때 부산 지역 내 민주당 의석 수는 오히려 줄어들었다.
# 관전포인트 3곳
- 부산진구 : 부산에서 해운구 다음으로 유권자가 많은 지역이자 중심지. 서면을 중심으로 젊은 층과 직장인도 많고, 여론 변화에 민감하게 반응하는 곳으로 꼽혀. 2016년 총선에서 김영춘 의원이 당선되고, 2018년 서은숙 구청장을 배출하는 등 민주당이 나름 좋은 성적을 거뒀던 곳.
- 2025년 이재명 40.27%-김문수 50.52%
- 2022년 변성완 32.58%-박형준 65.93%
- 2018년 오거돈 54.22%-서병수 37.14%
- 남구 : 과거 김무성 전 대표 지역구로 보수 성향이 짙었으나 최근 대규모 재개발과 신축 아파트 입주로 젊은 층 비중이 높아지면서 경합지로 변모. 박재호 의원이 당선되기도 했음. 부산시장 선거 결과 적중지역.
- 2025년 이재명 39.44%-김문수 51.88%
- 2022년 변성완 32.96%-박형준 65.76%
- 2018년 오거돈 54.90%-서병수 37.74%
- 북구 : 부산 유일 1석, 부산 유일 민주당 3선 전재수 의원 지역구이자 낙동강 벨트의 핵심지. 상대적으로 민주당계 지지도가 강한편으로 노무현 대통령이 16대 총선 당시 북구을에 출마했다가 낙선한 것으로 계기로 노사모가 결성됐음. 바로 옆 강서구는 이재명 대통령이 지난 가을 부산에서 유일하게, 박빙으로 이긴 곳(이재명 45.75%-45.17%)
- 2025년 이재명 41.44%-50.19%
- 2022년 변성완 34.45%-박형준 64.26%
- 2018년 오거돈 57.14%-서병수 35.47%