남소연

2025년 이재명 40.27%-김문수 50.52%

2022년 변성완 32.58%-박형준 65.93%

2018년 오거돈 54.22%-서병수 37.14%

2025년 이재명 39.44%-김문수 51.88%

2022년 변성완 32.96%-박형준 65.76%

2018년 오거돈 54.90%-서병수 37.74%

2025년 이재명 41.44%-50.19%

2022년 변성완 34.45%-박형준 64.26%

2018년 오거돈 57.14%-서병수 35.47%

6·3 지방선거 부산시장 더불어민주당 경선에 나선 전재수 의원이 24일 서울 여의도 국회에서 한병도 원내대표를 만나 부산 글로벌 허브도시 특별법 제정을 비롯한 부산 현안 관련 간담회를 하기 앞서 악수하고 있다.- 이재명 대통령에게 호의적인 부산 민심도 빼놓을 수 없다. 지난해 대선 당시 지역 1위는 빼앗겼지만, 이 대통령은 역대 민주당 대선 후보 가운데 처음으로 부산에서 40% 고지를 밟았다(40.14%). 어제(23일) 나온 리얼미터-에너지경제신문 조사에서도, 부울경(n=371) 권역이긴 했지만 대통령 국정수행 긍정 평가가 54.0%를 기록했다(부정39.2%). 벌써 일부 예비후보는 국민의힘을 상징하는 빨간색이 아니라 흰색 점퍼를 입는다고.* 3월 16~20일 성인 2513명 무선ARS. 표본오차 ±2.0%p(95% 신뢰수준).- 다만 다른 영남지역과 마찬가지로 보수층의 '막판 결집'을 절대 무시할 수 없다. KNN-서던포스트 조사에서 이번 6.3 지방선거에 관한 인식을 물었을 때도 '국정 안정을 위해 여당 민주당에 힘을 실어줘야 한다'가 52.2%, '정부 견제를 위해 국민의힘 등 야당에 힘을 실어줘야 한다' 47.8%로 오차범위 내에서 팽팽했다. 역대 선거 결과를 봐도, 민주당이 2020년과 2024년 총선에서 전국 단위로 대승을 거뒀을 때 부산 지역 내 민주당 의석 수는 오히려 줄어들었다.- 부산진구 : 부산에서 해운구 다음으로 유권자가 많은 지역이자 중심지. 서면을 중심으로 젊은 층과 직장인도 많고, 여론 변화에 민감하게 반응하는 곳으로 꼽혀. 2016년 총선에서 김영춘 의원이 당선되고, 2018년 서은숙 구청장을 배출하는 등 민주당이 나름 좋은 성적을 거뒀던 곳.- 남구 : 과거 김무성 전 대표 지역구로 보수 성향이 짙었으나 최근 대규모 재개발과 신축 아파트 입주로 젊은 층 비중이 높아지면서 경합지로 변모. 박재호 의원이 당선되기도 했음. 부산시장 선거 결과 적중지역.- 북구 : 부산 유일 1석, 부산 유일 민주당 3선 전재수 의원 지역구이자 낙동강 벨트의 핵심지. 상대적으로 민주당계 지지도가 강한편으로 노무현 대통령이 16대 총선 당시 북구을에 출마했다가 낙선한 것으로 계기로 노사모가 결성됐음. 바로 옆 강서구는 이재명 대통령이 지난 가을 부산에서 유일하게, 박빙으로 이긴 곳(이재명 45.75%-45.17%)