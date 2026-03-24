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26.03.24 17:21최종 업데이트 26.03.24 17:26
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오마이TV '이병한의 상황실'은 6.3 지방선거를 앞둔 민심을 엿보기 위해 그날그날 주요 여론조사 결과를 확인하고, 그 의미를 해석하고 있습니다. 자세한 내용은 유튜브에서 확인하실 수 있습니다.[편집자말]
# 삭발 또 삭발

박형준 부산시장이 3월 23일 국회 본청 앞 계단에서 부산 글로벌허브도시특별법 제정을 촉구하며 삭발하고 있다.부산시

- 요즘처럼 정치인들의 삭발이 잦은 시기가 없다. 컷오프에 항의하며 머리를 깎은 김영환 충북도지사, 김병욱 전 의원에 이어 박형준 부산시장이 어제(23일) 삭발식. 이유는 '글로벌허브도시조성 특별법'의 조속한 통과 촉구였다. 스스로도 "논리와 합리로 정치를 풀어야 한다는 소신을 갖고 있던지라 삭발하고 단식하는 자해적 행위에는 부정적"이었다면서도 삭발을 강행한 그의 선택에 많은 이들이 놀랐다.
- 그런데 박 시장이 단지 법안 하나 때문에 머리를 밀었다고 생각할 사람은 드물 것. 정치인의 행동에는 다 이유가 있다. 앞서 언급한 컷오프 항의도 있고, 최근 김진태 강원도지사나 박범계 민주당 의원처럼 법안의 조속한 처리를 요구하는 경우도 있다. 다만 이 행동들에는 여러 계산들이 깔려있고, 그 핵심은 다가오는 선거.

# 술렁이는 부산

- 결국 박형준 시장의 삭발은 부산시장 선거와 연결해서 해석할 필요가 있다. '선명성'을 부각시킬 선택을 하게된 배경은 각종 여론조사에서 드러난다. 올 2월부터 현재까지 나온 조사에서 박 시장은 단 한 번도 '압도적 1위'를 한 적 없다. 특히 전재수 의원과의 가상 양자대결에서는 모두 패배.

오마이TV 이병한의 상황실, 최주혜

1. KNN-서던포스트
* 3월 3~4일 부산 성인 1013명 모바일 웹조사. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준)
- 부산시장 후보 적합도 : 박형준 17.5% 전재수 29.0% 이재성 4.5% 주진우 13.7% 조국 5.0%
- 국민의힘 후보 적합도 : 박형준 24.1% 주진우 20.1% 없음 35.6% 잘 모름 19.1%
- 민주당 후보 적합도 : 전재수 37.4% 이재성 10.6% 없음 25.2% 잘 모름 26.2%
- 가상대결 :
1) 박형준 26.7%-전재수 40.2%
2) 주진우 27.7%-전재수 40.1%

2. 부산MBC-KSOI
* 2월 20~21일 부산 성인 1001명 무선ARS. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준)
- 부산시장 후보 적합도 : 박형준 16.2% 이재성 6.6% 전재수 32.6% 주진우 15.8%
- 가상대결 : 전재수 42.3%-박형준 34.6%

3. KBS-케이스탯리서치
* 2월 10~12일 부산 성인 800명 무선전화면접. 표본오차 ±3.5%p(95% 신뢰수준)
- 민주당 후보 적합도 : 전재수 36% 박재호 3% 이재성 2% 없음 43% 모름/무응답 15%
- 국민의힘 후보 적합도 : 박형준 24% 조경태 15% 김도읍 10% 없음 40% 모름/무응답 9%
- 부산시장 후보 적합도 : 전재수 28% 박형준 19% 김도읍 8% 조국 7% 조경태 5%
- 가상대결 : 전재수 40%-박형준 30%
- 당선가능성 : 민주당 43%-국민의힘 38%

오마이TV 이병한의 상황실

- 부산은 원래 전통적으로 보수 강세 지역이나 2018년 지방선거에서 민주당이 부산시장부터 구청장 13명을 배출하며 압승을 거뒀고, 비록 선거에서 승리하지 못하더라도 40%대 득표율을 유지하는 등 지역주의에 균열이 나타나고 있는 곳. 경남과 부산지역 일부를 묶은, 이른바 '낙동강벨트'에서는 모든 선거마다 국민의힘과 민주당 계열 후보들이 치열한 접전을 벌여왔다.
- 그런데 2020년 오거돈 시장 사건 이후 민주당 지지세가 전반적으로 약해지면서 2024년 총선 결과, 현역 의원 딱 한 명만 살아돌아왔다. 그게 바로 전재수 의원. 현재 통일교 금품수수의혹으로 수사를 받고 있지만, 무혐의로 종결될 경우 전 의원의 저력이 여러모로 발휘될 가능성이 큰 상황이다. 전재수 의원은 박형준 시장이 삭발까지 했던 글로벌허브 특별법 관련해서도 오늘(24일) 한병도 원내대표 만나 조속한 처리를 촉구했다. '여당 후보'의 여유를 드러내는 장면.

한병도 찾아온 전재수6·3 지방선거 부산시장 더불어민주당 경선에 나선 전재수 의원이 24일 서울 여의도 국회에서 한병도 원내대표를 만나 부산 글로벌 허브도시 특별법 제정을 비롯한 부산 현안 관련 간담회를 하기 앞서 악수하고 있다.남소연

- 이재명 대통령에게 호의적인 부산 민심도 빼놓을 수 없다. 지난해 대선 당시 지역 1위는 빼앗겼지만, 이 대통령은 역대 민주당 대선 후보 가운데 처음으로 부산에서 40% 고지를 밟았다(40.14%). 어제(23일) 나온 리얼미터-에너지경제신문 조사에서도, 부울경(n=371) 권역이긴 했지만 대통령 국정수행 긍정 평가가 54.0%를 기록했다(부정39.2%). 벌써 일부 예비후보는 국민의힘을 상징하는 빨간색이 아니라 흰색 점퍼를 입는다고.
* 3월 16~20일 성인 2513명 무선ARS. 표본오차 ±2.0%p(95% 신뢰수준).
- 다만 다른 영남지역과 마찬가지로 보수층의 '막판 결집'을 절대 무시할 수 없다. KNN-서던포스트 조사에서 이번 6.3 지방선거에 관한 인식을 물었을 때도 '국정 안정을 위해 여당 민주당에 힘을 실어줘야 한다'가 52.2%, '정부 견제를 위해 국민의힘 등 야당에 힘을 실어줘야 한다' 47.8%로 오차범위 내에서 팽팽했다. 역대 선거 결과를 봐도, 민주당이 2020년과 2024년 총선에서 전국 단위로 대승을 거뒀을 때 부산 지역 내 민주당 의석 수는 오히려 줄어들었다.

# 관전포인트 3곳

- 부산진구 : 부산에서 해운구 다음으로 유권자가 많은 지역이자 중심지. 서면을 중심으로 젊은 층과 직장인도 많고, 여론 변화에 민감하게 반응하는 곳으로 꼽혀. 2016년 총선에서 김영춘 의원이 당선되고, 2018년 서은숙 구청장을 배출하는 등 민주당이 나름 좋은 성적을 거뒀던 곳.
  • 2025년 이재명 40.27%-김문수 50.52%
  • 2022년 변성완 32.58%-박형준 65.93%
  • 2018년 오거돈 54.22%-서병수 37.14%

- 남구 : 과거 김무성 전 대표 지역구로 보수 성향이 짙었으나 최근 대규모 재개발과 신축 아파트 입주로 젊은 층 비중이 높아지면서 경합지로 변모. 박재호 의원이 당선되기도 했음. 부산시장 선거 결과 적중지역.
  • 2025년 이재명 39.44%-김문수 51.88%
  • 2022년 변성완 32.96%-박형준 65.76%
  • 2018년 오거돈 54.90%-서병수 37.74%

- 북구 : 부산 유일 1석, 부산 유일 민주당 3선 전재수 의원 지역구이자 낙동강 벨트의 핵심지. 상대적으로 민주당계 지지도가 강한편으로 노무현 대통령이 16대 총선 당시 북구을에 출마했다가 낙선한 것으로 계기로 노사모가 결성됐음. 바로 옆 강서구는 이재명 대통령이 지난 가을 부산에서 유일하게, 박빙으로 이긴 곳(이재명 45.75%-45.17%)
  • 2025년 이재명 41.44%-50.19%
  • 2022년 변성완 34.45%-박형준 64.26%
  • 2018년 오거돈 57.14%-서병수 35.47%

오마이TV 이병한의 상황실

- 현재까지 분위기는 전국적으로 민주당 강세가 점쳐지고 있다. 민주당이 옛 자유한국당을 영남으로 고립시켰던 2018년 수준도 아니고, 대구까지 진출하냐 마냐는 얘기까지 나오는 상황. 이 가운데 박형준 시장의 삭발은 여러모로 정치적 승부수인 셈이다.
- 하지만 삭발의 뒷맛이 개운했던 사례를 찾기 힘들다. 가장 유명한 것은 2019년 황교안 당시 자유한국당 대표의 경우 아닐까. 당 안팎의 쇄신 요구를 피하려고 머리를 밀었던 그에게 돌아온 것은 이듬해 총선 참패. 그로부터 7년이 지났다. 박지원 의원은 예전에 삭발을 '20세기 구태정치'라고 평가한 적도. 아무튼 박형준 시장의 머리가 새롭게 자라는 동안, 한번 꺾인 민심도 다시 돌아올지 지켜볼 필요가 있다.

덧붙이는 글 이 기사에 소개된 여론조사들의 자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
#이병한의상황실 #부산 #지방선거 #전재수 #박형준

6.3 지방선거
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