유성호

6.3 지방선거 충북지사 국민의힘 공천에서 컷오프(공천 배제) 통보를 받은 김영환 충북도지사가 17일 오전 서울 여의도 국민의힘 당사를 찾아 당의 결정에 문제를 제기하고 있다.과정도 깔끔하지 않다. 앞서 공관위는 지난 16일, 충북지사 공천을 신청한 김 지사를 컷오프 한 뒤 추가 공모를 열어 김수민 전 충북도 정무부지사의 공천 접수를 받았다. 김 지사는 이에 반발하며 법원에 효력 정지 가처분 신청을 내고, 삭발까지 했다.충북지사 공천을 신청한 조길형 전 충주시장도 이에 반발하며 예비경선 불참 의사를 밝혔다. 조 전 시장은 장동혁 대표가 직접 나서서 출마를 설득했으나 불출마 의사를 재차 밝혔다. 여론조사 전문기관인 리얼미터가 <필드뉴스> 의뢰로 지난 3월 19일부터 20일까지 충북의 만 18세 이상 유권자 802명을 대상으로 조사해 23일 발표한 결과에 따르면 조 전 시장은 국민의힘 후보 가운데 18.1%의 지지율을 기록하며 1위를 차지했다(무선 전화 가상번호 100%, 구조화된 설문지를 이용한 ARS 조사 방식, 응답률 7.2%, 표본오차 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).관련해 이 위원장은 23일 <오마이뉴스>에 "(단수 공천이 이루어진 지역은) 제주를 제외하고 전원이 현직 단체장"이라며 "그 자체가 경쟁력이라 대부분 단수 추천을 한 것이다. 나머지 지역은 공천 신청자 간 격차가 커서 내부 논의 끝에 이같이 정했다"라고 설명했다.또 "지역 사정, 경쟁 상대 등 여러 여건이 다른 상황에서 모든 지역의 공천이 획일적일 수는 없다"면서 "공천은 현지 사정과 선거 구도, 국민 눈높이 등을 포함해 정무적으로 최종 판단을 하는 것"이라고 부연했다.공천 과정에서의 모호한 기준도 도마 위에 오르고 있다. 부산의 경우, 박형준 현 부산시장에 대한 컷오프 가능성이 커지자 공천 신청자들과 부산 지역 의원들을 중심으로 반발이 일었다. 특히 부산 지역 의원들은 경선을 요청하는 취지의 호소문을 내고 장 대표를 면담하기도 했다. 공관위는 결국 17일 경선으로 부산시장 후보를 확정하기로 했다.그와 달리 광역단체장 추가 공모와 컷오프가 단행돼 갈등을 빚은 지역도 있다. 서울과 대구가 그렇다. 서울의 경우 오세훈 현 서울시장이 장 대표 등 당 지도부의 노선 변화를 촉구하며 공천 신청을 미루다 지난 17일 뒤늦게 '재재공모'에 참여하기로 했다. 박수민 국민의힘 의원도 이때 추가로 후보 등록을 했다.지난 23일엔 오 시장과 박 의원, 윤희숙 전 혁신위원장 3인으로 경선 대상자가 압축됐는데, 컷오프된 이승현 인팩코리아 대표는 성명을 내고 공관위와 당 지도부를 향해 "원칙 없는 추가 등록 절차로 인해 발생한 경선 지연과 혼란에 대해 사과하라"라고 요구했다.