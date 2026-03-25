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26.03.25 14:49최종 업데이트 26.03.25 15:37
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국민의힘 이정현 공천관리위원장이 22일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 대구시장 후보와 관련해 브리핑하고 있다. 이 위원장은 이날 주호영·이진숙 예비후보를 컷오프했다고 밝혔다. 2026.3.22연합뉴스

"무조건 '혁신' 공천을 하겠다."

이정현 국민의힘 공천관리위원장은 지난 2월 12일 위원장직에 내정된 직후 <오마이뉴스>와 통화에서 이런 포부를 전했다. 그는 이후 공천 과정에서 파열음이 나올 때마다 "결과로 보여드리겠다"고 공언하기도 했다.

하지만 그로부터 한 달이 더 지난 지금, 국민의힘 공천을 수식하고 있는 언론의 표현은 '잡음', '갈등', '점입가경' 등의 말들이다. 현역 광역자치단체장들이 대거 단수 공천되고, 일부 지역에는 뚜렷한 기준 없이 추가 공모와 컷오프(공천 배제)가 반복됐다. 공천 신청자 다수가 반발하며, '삭발'과 '가처분 신청' 그리고 예비후보자들의 날 선 말들이 지면을 도배하고 있다. '혁신'만 보이지 않는다.

그럼에도 이 위원장은 "시끄러워도 밀고 가겠다"는 의지를 피력했다. 당사자들은 물론이고 당 지도부나 당내 인사들 사이에서도 "거친 공천", "밀실 공천"이라는 비판이 나오는 상황이다.

말뿐인 혁신? 광역단체장 절반 이상 '단수 공천'

국민의힘 공천을 '혁신'으로 보기 어려운 가장 큰 이유 중 하나로 현역 광역단체장들이 대거 단수 공천된 점이 꼽힌다.

공관위는 현재까지 호남을 제외한 14개 광역단체 중 8곳에 단수 공천을 완료했다. 지역별 단수 공천자는 ▲ 인천(유정복 현 시장) ▲ 강원(김진태 현 지사) ▲ 충남(김태흠 현 지사) ▲ 세종(최민호 현 시장) ▲ 대전(이장우 현 시장) ▲ 울산(김두겸 현 시장) ▲ 경남(박완수 현 지사) ▲ 제주(문성유 전 한국자산관리공사 사장)이다.

이 중 제주를 제외한 7곳은 모두 현역 광역단체장이 그대로 공천받았으며, 국민의힘 소속 광역단체장 11명 중 컷오프된 사람은 현재까지 김영환 현 충북지사뿐이다. '혁신'이라고 하기엔 새롭게 바뀌거나 바뀔 예정인 인물이 거의 없는 셈이다.

6.3 지방선거 충북지사 국민의힘 공천에서 컷오프(공천 배제) 통보를 받은 김영환 충북도지사가 17일 오전 서울 여의도 국민의힘 당사를 찾아 당의 결정에 문제를 제기하고 있다.유성호

과정도 깔끔하지 않다. 앞서 공관위는 지난 16일, 충북지사 공천을 신청한 김 지사를 컷오프 한 뒤 추가 공모를 열어 김수민 전 충북도 정무부지사의 공천 접수를 받았다. 김 지사는 이에 반발하며 법원에 효력 정지 가처분 신청을 내고, 삭발까지 했다.

충북지사 공천을 신청한 조길형 전 충주시장도 이에 반발하며 예비경선 불참 의사를 밝혔다. 조 전 시장은 장동혁 대표가 직접 나서서 출마를 설득했으나 불출마 의사를 재차 밝혔다. 여론조사 전문기관인 리얼미터가 <필드뉴스> 의뢰로 지난 3월 19일부터 20일까지 충북의 만 18세 이상 유권자 802명을 대상으로 조사해 23일 발표한 결과에 따르면 조 전 시장은 국민의힘 후보 가운데 18.1%의 지지율을 기록하며 1위를 차지했다(무선 전화 가상번호 100%, 구조화된 설문지를 이용한 ARS 조사 방식, 응답률 7.2%, 표본오차 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).

관련해 이 위원장은 23일 <오마이뉴스>에 "(단수 공천이 이루어진 지역은) 제주를 제외하고 전원이 현직 단체장"이라며 "그 자체가 경쟁력이라 대부분 단수 추천을 한 것이다. 나머지 지역은 공천 신청자 간 격차가 커서 내부 논의 끝에 이같이 정했다"라고 설명했다.

또 "지역 사정, 경쟁 상대 등 여러 여건이 다른 상황에서 모든 지역의 공천이 획일적일 수는 없다"면서 "공천은 현지 사정과 선거 구도, 국민 눈높이 등을 포함해 정무적으로 최종 판단을 하는 것"이라고 부연했다.

"혁신 공천, 그 기준이 뭔가?" 반발

공천 과정에서의 모호한 기준도 도마 위에 오르고 있다. 부산의 경우, 박형준 현 부산시장에 대한 컷오프 가능성이 커지자 공천 신청자들과 부산 지역 의원들을 중심으로 반발이 일었다. 특히 부산 지역 의원들은 경선을 요청하는 취지의 호소문을 내고 장 대표를 면담하기도 했다. 공관위는 결국 17일 경선으로 부산시장 후보를 확정하기로 했다.

그와 달리 광역단체장 추가 공모와 컷오프가 단행돼 갈등을 빚은 지역도 있다. 서울과 대구가 그렇다. 서울의 경우 오세훈 현 서울시장이 장 대표 등 당 지도부의 노선 변화를 촉구하며 공천 신청을 미루다 지난 17일 뒤늦게 '재재공모'에 참여하기로 했다. 박수민 국민의힘 의원도 이때 추가로 후보 등록을 했다.

지난 23일엔 오 시장과 박 의원, 윤희숙 전 혁신위원장 3인으로 경선 대상자가 압축됐는데, 컷오프된 이승현 인팩코리아 대표는 성명을 내고 공관위와 당 지도부를 향해 "원칙 없는 추가 등록 절차로 인해 발생한 경선 지연과 혼란에 대해 사과하라"라고 요구했다.

6·3지방선거 국민의힘 대구시장 후보 공천에서 공천 배제(컷오프)된 이진숙 전 방송통신위원장이 24일 오전 서울 여의도 국민의힘 당사 1층에서 공천관리위원회 결정 취소를 요청하는 입장을 밝히고 나온 뒤 지지자들 앞에서 발언하고 있다.권우성

대구는 6선 의원인 주호영 국회부의장과 이진숙 전 방송통신위원장이 지난 22일 컷오프됐다. 주 부의장은 해당 결정에 "대구시장 선거 포기 선언"이라면서 법적 대응을 시사했다. 또 "어떤 여론조사에서든 저와 이 후보는 1, 2위를 기록했다. 1위와 2위를 잘라내고 나머지 사람들이 벌이는 경선이 대구시장 선거에 보탬이 되는 일인가"라며 "도대체 이 위원장이 입에 달고 사는 '혁신 공천'이 무엇인가"이라고 반문하기도 했다.

이진숙 전 위원장도 입장문을 내고 "공관위 결정을 납득할 수 없다"고 했다. 이어서 24일엔 서울 여의도에 있는 국민의힘 중앙당사 앞에서 기자회견을 열고 공관위와 당 지도부를 향해 "공천 배제 결정을 취소해달라"고 말했다.

대구시장 공천 신청자 컷오프 당일, 장 대표가 직접 이정현 위원장과 약 20분간 통화하며 '최대한 많은 인물이 경선에 참여해야 한다'는 입장을 전했으나 이 위원장이 뜻을 굽히지 않은 것으로 전해진다.

한편 당 안팎에선 현역 의원이 대구시장에 당선 시 이 전 위원장의 재·보궐 공천권이 보장될 것이라는 목소리가 나온다. 이정현 위원장은 관련한 <오마이뉴스> 질문에 "노코멘트하겠다"고 했다. 이진숙 전 위원장도 앞선 기자회견에서 "(선거) 캠프에서 재심청구서를 제출했다"면서 대구시장에 대한 강한 애착을 보였다. 당에서는 '보궐선거 출마'부터 '경기지사 차출'까지 다양한 시나리오가 돌고 있지만, 일단 이진숙 전 위원장의 우선순위는 대구시장으로 보인다.

당 지도부마저 "공천이 거칠다"

당내 인사들 사이에서도 공천을 향한 비판이 나온다. 당 지도부 관계자는 지난 23일 <오마이뉴스>에 "혁신은 메시지이다"라면서 "지난 2016년 김종인 더불어민주당 비상대책위원장이 이해찬 전 총리와 정청래 의원을 컷오프 한 건 '혁신하겠다'는 메시지였다. 그런데 지금 국민의힘의 결정에는 어떤 메시지가 담겨 있는가?"라고 되물었다.

윤상현 의원도 같은 날 자신의 페이스북에서 "이 위원장은 '조용한 실패보다 시끄러운 혁신을 택하겠다'고 했는데, 혁신은 결과가 아니라 과정에서 신뢰를 얻어야 한다. 기준이 불투명하고 예측 불가능하다면 그것은 혁신이 아니라 사천"이라고 지적했다.

송언석 원내대표 역시 이같은 상황을 어느 정도 인정했다. 지난 22일 KBS1 <일요진단 라이브>에 출연한 그는 대구시장 후보 선출과 관련해 "기술적으로 조금 더 세밀하게 다듬었으면 좋았을 텐데 그런 부분이 약간 거칠었다는 이야기는 있다"라고 전했다.
#이정현 #혁신 #공천 #국민의힘 #공관위

6.3 지방선거
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