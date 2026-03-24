박정훈

더불어민주당 성남시장 예비후보 김병욱 후보가 장남 부부의 고가 아파트 매입과 관련한 자금 출처 의혹에 대해 "객관적 자료로 충분히 설명 가능한 사안"이라며 입장을 밝혔다.더불어민주당 성남시장 예비후보 김병욱 후보가 장남 부부의 고가 아파트 매입과 관련한 자금 출처 의혹에 대해 "객관적 자료로 충분히 설명 가능한 사안"이라며 입장을 밝혔다.김 후보는 24일 입장문을 통해 "자식의 사생활 보호를 위해 그간 구체적 설명을 자제해왔으나, 의혹 제기와 왜곡 보도가 이어져 더 이상 설명을 미룰 수 없다고 판단했다"고 밝혔다.논란은 장남 부부가 28억 원 상당의 아파트를 매입하는 과정에서, 주택담보대출과 부모 대여금을 제외한 약 12억 원의 자금 출처가 불분명하다는 일부 언론 보도에서 비롯됐다.이에 대해 김 후보는 "해당 12억 원은 충분히 소명 가능하다"고 반박했다. 김 후보에 따르면 장남 부부의 누적 근로소득은 약 17억 원이며, 주택 매입 시점까지의 합산 소득만도 13억 5천만 원에 달한다. 여기에 며느리의 전문직 신용대출 2억 원, 결혼 당시 보유 자산과 축의금 약 2억 원이 별도로 존재한다는 설명이다.또한 김 후보는 "주택담보대출이 10억 원이 아닌 11억 원으로 정정돼야 하며, 이에 따라 소명 필요 금액도 줄어든다"고 덧붙였다.부모 대여금과 관련해서는 "차용증 작성과 공증 절차를 거쳤고, 현재까지 이자를 지급받고 있다"며 "정상적인 금전 거래임에도 일부에서 편법 증여로 주장하는 것은 사실과 다르다"고 강조했다.김 후보는 장남 부부의 주택 구입 목적에 대해서도 "출산을 앞두고 직장과 가까운 기존 거주지 인근에 실거주를 위해 매입한 1주택"이라며 "투기 목적이나 다주택 보유라는 주장은 허위"라고 반박했다.이어 장남은 서울대 경영학과 출신으로 글로벌 컨설팅 기업 맥킨지에서 근무 중이며, 현재는 회사 지원으로 하버드 MBA 과정에 재학 중이라고 밝혔다. 며느리 역시 대형 로펌 소속 변호사로 안정적인 소득 기반을 갖추고 있다고 설명했다.김 후보는 "장남 부부의 주택 구입은 자금 형성과 흐름이 충분히 설명되는 사안"이라며 "사실과 다른 주장과 악의적 왜곡이 반복되는 점은 매우 안타깝다"고 밝혔다.그러면서 "국민이 느낄 수 있는 정서적 부담 역시 무겁게 받아들이고 있다"며 "공직선거에 임하는 후보로서 더욱 엄격한 기준으로 자신과 가족을 돌아보겠다"고 덧붙였다.끝으로 김 후보는 "흔들림 없이 성남시민의 삶과 미래를 위해 뛰겠다"며 "말이 아닌 결과와 성과로 답하겠다"고 강조했다.