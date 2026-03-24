전명자

전명자(사진 가운데) 전 대전서구의회 의장이 24일 대전시의회에서 서구청장 선거 출마를 선언했다.더불어민주당 전명자 전 대전서구의회 의장이 "흔들린 서구 행정을 바로 세우고 사람 중심의 구정을 실현하겠다"며 서구청장 선거 출마를 선언했다.전 전 의장은 24일 대전시의회 1층 로비에서 기자회견을 열고 6·3 지방선거 대전 서구청장 출마를 공식 선언했다. 그는 이날 출마선언문을 통해 '신뢰 회복'과 '책임 행정'을 전면에 내세우며 현 구정과의 대비를 분명히 했다.전 전 의장은 "정치는 결국 주민의 고단한 하루를 조금이라도 덜어주는 일"이라며 "보여주기 행정이 아니라 주민의 생활이 바뀌는 행정을 하겠다"고 강조했다. 또 "서구의회 첫 여성 의장이라는 기록은 개인의 이력이 아니라 서구 정치의 폭이 넓어졌다는 과정"이라며 "이제는 기록이 아니라 결과로 평가받겠다"고 말했다.그는 '서구 행정의 방향 재정립'을 주요 과제로 꼽으며 "지난 몇 년 동안 대형 사업은 많았지만, 주민이 체감하는 변화는 충분하지 않았다는 지적이 있다"고 밝혔다. 그러면서 "행정은 정치의 무대가 아니라 주민의 삶을 해결하는 공간이어야 한다"며 "정치적 갈등보다 주민의 삶을 중심에 두는 행정, 보여주기 성과보다 생활 변화를 만드는 행정으로 서구 행정을 다시 세우겠다"고 약속했다.그는 향후 서구의 도시 변화를 좌우할 과제로 ▲도시철도 2호선 트램 공사에 따른 생활 불편·상권 피해 관리 ▲충청권 광역철도와 트램·버스를 연결하는 '서구형 교통체계' 구축 ▲방위사업청 이전을 청년 일자리와 지역경제로 연결하는 실행 전략 ▲도마동 뷰티산업진흥원을 청년·여성 일자리 거점 산업으로 육성 등을 제시했다.그는 "변화가 크다고 자동으로 삶이 좋아지는 것은 아니다. 행정이 '서구 몫'을 끝까지 챙기느냐에 따라 결과는 달라진다"며 '끝까지 책임지는 행정'을 내걸었다. 그러면서 "행정은 많이 보이는 것이 능력이 아니라 주민에게 신뢰받는 것이 능력"이라며 서구 행정의 새 기준으로 '투명한 행정·책임 있는 행정·생활 중심 행정' 3대 원칙을 제시했다.아울러 그는 "사업은 시작보다 끝까지 관리하는 것이 중요하고, 행정의 기준은 건물이 아니라 주민의 하루여야 한다"며 "조용하지만 확실하게 주민의 삶을 바꾸는 행정을 만들겠다"고 약속했다.끝으로 전 전 의장은 "이번 선거는 개발 경쟁이 아니라 책임 있는 구정 운영을 선택하는 과정"이라며 "잘 보이는 구청장이 아니라 신뢰받는 구청장이 되겠다. 흔들린 서구 행정을 다시 세우고 주민의 삶을 최우선에 두는 구정으로 서구의 미래를 만들겠다"고 지지를 호소했다.한편, 전 전 의장은 지난 1월 '멈출 수 없는 길' 출판기념회를 열고, 제7·8·9대에 걸쳐 3선 서구의회 의원으로 활동한 12년의 의정 활동을 구민들과 공유한 바 있다.