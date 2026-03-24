박은미 캠프

"희생의 구조를 성장의 구조로 바꾸는 전환점이 필요하다."

박은미 더불어민주당 양평군수 예비후보가 22일 출마를 공식 선언하고 서울?양평 고속도로 조기 착공을 핵심 공약으로 제시했다.박은미 더불어민주당 양평군수 예비후보가 23일 출마를 공식 선언하고 서울–양평 고속도로 조기 착공을 핵심 공약으로 제시하며 이같이 밝혔다.박 후보는 이날 기자회견에서 양평 경제의 구조적 전환을 강조했다. 그는 "양평은 수도권 시민의 물을 지켜온 지역이지만 그 대가로 개발 기회가 제한돼 왔다"며 "재정자립도는 약 16.7% 수준에 머물고 있다"고 진단했다.박 후보는 서울–양평 고속도로 사업을 단순 교통망이 아닌 경제 인프라로 규정했다. 그는 "총사업비 약 1조 8천억 원 규모 중 양평 구간만 약 5천억 원이 투입된다"며 "공사 기간 동안 연간 약 1천억 원 규모의 경제 효과가 지역에 유입될 것"이라고 설명했다.또 "양서면 일대 토지보상금 약 400억 원은 지역 상권과 자영업에 직접적인 유동성을 공급하게 될 것"이라며 "이 사업은 지역 경제를 움직이는 핵심 투자"라고 말했다.정부 계획상 2029년 착공 일정에 대해서는 단축 가능성을 제기했다. 박 후보는 "설계와 환경영향평가, 예산 반영을 병행하면 착공 시점을 1~2년 이상 앞당길 수 있다"며 "국토교통부와 기획재정부 협의 채널을 상시 가동하겠다"고 밝혔다.이어 "같은 국가사업도 지자체 대응에 따라 착공 시점이 달라진다"며 "기다리는 군수가 아니라 앞당기는 군수가 되겠다"고 강조했다.2023년 사업 중단의 계기가 된 노선 변경 의혹과 관련해서는 "정치 문제가 아니라 국가사업의 신뢰 문제"라고 선을 그었다. 그는 "객관적이고 명확한 사실 규명이 필요하다"면서도 "이로 인해 사업 자체가 지연돼서는 안 된다"고 말했다.또 "노선 변경 과정에서 군민과의 소통이 부족했던 점은 문제"라며 "앞으로는 공청회와 주민 의견 수렴 등 공론화 절차를 제도화하겠다"고 밝혔다.고속도로 IC 설치와 관련해서는 "국회와 정부가 필요성을 인정한 상황"이라며 "실제 설계에 반영될 수 있도록 책임 있게 추진하겠다"고 말했다.박 후보는 고속도로를 기반으로 한 산업 구조 개편 구상도 제시했다. 그는 "농업을 가공·유통이 결합된 산업으로 전환하고, 관광은 체류형 소비 중심으로 바꾸겠다"며 "두 산업을 연결해 지역 내 소득이 순환하는 구조를 만들겠다"고 밝혔다.또 "고속도로는 농산물 유통과 관광객 유입을 동시에 확대하는 핵심 인프라"라고 강조했다.박 후보는 자신의 경영 경험을 언급하며 "적자 조직을 흑자로 전환한 경험이 있다"며 "양평도 재정 구조와 산업 구조, 정책 실행 방식을 함께 바꿔야 한다"고 말했다.그는 "양평은 지금 선택의 기로에 서 있다"며 "서울–양평 고속도로 조기 착공과 경제 구조 전환을 통해 도약의 계기를 만들겠다"고 밝혔다.