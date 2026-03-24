방관식

▲ 서산 방문한 나소열 예비후보, 혁신 행정 강조 나소열 더불어민주당 충남도지사 예비후보가 23일 서산시를 방문해 지역 당원들과 차담회를 개최했다. ⓒ 방관식

당원들의 질문에 답변하고 있는 나소열 예비후보.나소열 더불어민주당 충남도지사 예비후보가 지난 23일 서산시를 방문해 지역 당원들과 차담회를 가졌다.장승재 충남도의원 예비후보 선거사무실에서 열린 이날 차담회에는 조한기 서산·태안 지역위원장과 맹정호 서산시장 예비후보를 비롯해 도의원·시의원 예비후보와 당원들이 참석했다.이 자리에서 한 당원이 여론조사에서 나타난 2강 1약 결과와, 만약 공천에서 탈락할 경우 지지할 후보를 묻자, 나 예비후보는 "아직 승부는 끝나지 않았고, 지금이 시작이다. 선거판은 누구도 예측할 수 없다. 두 후보 모두 한계가 있을 것"이라며 "나소열은 혁신 행정을 추진하는 사람으로, 지금은 잘 알려지지 않았지만 알려지면 급속도로 발전할 잠재력이 있다"고 답했다. 이어 그는 "누구를 지지할 생각은 없다. 양자를 제치고 1등으로 돌진할 계획"이라고 덧붙였다.나 예비후보는 이날 차담회에서 자신의 정치 경력과 행정 경험도 소개했다. 30여 년 전 보수의 강세 지역이었던 서천에서 국회의원 선거 패배를 딛고 3선 군수가 되기까지의 과정과 행정을 변화시키기 위해 보낸 12년 동안의 시간을 설명했다.그는 가장 의미 있는 공약으로 공개 행정을 강조했다. 모든 정보를 투명하게 공개해 부정부패를 근절하고, 도민들이 제안한 정책을 실제로 반영할 수 있는 디지털 정책 플랫폼을 운영해 혁신 행정을 완성하겠다는 계획이다.또한 자치분권 강화를 위해 시군으로 권한을 이양하겠다고 밝혔다. 나 예비후보는 "과거에는 중앙정부가 시도를 신뢰하지 않았고, 시도도 시군을 신뢰하지 못했다"며 "이로 인해 자율성과 창의성이 사라졌다. 시군이 주체적으로 계획을 세우고 도가 필요한 예산을 지원하는 상향식 시스템으로 바꾸어 창조적인 행정을 유도하겠다"고 약속했다.