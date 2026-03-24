이은주

24일, 충남도청 브리핑룸에서 기자회견을 연 정만철 농촌과자치연구소장은 “준비된 변화, 살고 싶은 홍성을 만들기 위해 홍성군수에 다시 도전한다”고 출마소감을 밝혔다.정만철 농촌과자치연구소장(더불어민주당)이 오는 6월 3일 실시되는 전국동시지방선거에서 홍성군수 후보로 출마하겠다고 선언했다.정 소장은 24일 충남도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "홍주의 자부심이 홍성의 미래가 되도록, 찬란했던 이름이 다시 충남의 중심으로 뛰도록 하겠다"며 "10년 뒤 군민들이 '그때 홍성이 다시 시작됐다'고 말할 수 있는 변화를 설계하겠다. 준비된 변화로 살고 싶은 홍성을 만들기 위해 군수에 다시 도전한다"고 출마 의지를 밝혔다.정 소장은 현재 홍성이 도시 구조 변화 속에서 위기에 직면해 있다고 진단했다. 그는 "오랜 역사가 응축된 이 땅이 지금 흔들리고 있다"며 "내년 군청 신청사가 옥암지구로 이전하고, 북쪽에는 내포신도시가 성장하는 가운데 기존 원도심의 불안이 커지고 있다"고 말했다.또 "대전·충남 광역 통합 논의가 이어지는 지금, 홍성이 충남의 중심 도시로서 자리를 지킬 수 있을지에 대한 군민들의 불안이 커지고 있다"고 덧붙였다.그러면서 "그동안 지역을 대표해 온 정치인들이 제 역할을 했다면 원도심 상인들이 현재와 같은 불안을 느끼지 않았을 것이다. 재정자립도 11.2% 수준에 머물러 있는 현실도 개선이 필요하다"며 "긴 경력보다 방향과 설계가 더 필요하다"고 지적했다.정 소장은 홍성의 강점으로 유기농업 특구, 광천김 산업, 축산업, 자연환경과 역사문화 자산을 언급했다. 그는 "이러한 자원들이 개별적으로 작동하는 것이 아니라 하나의 '홍성 브랜드'로 통합될 때 미래가 열린다"며 "그 통합을 설계하려면 농업·경제·정책·거버넌스를 동시에 읽을 수 있어야 한다"고 밝혔다.또 "30년간 농업·농촌 현장에서 활동해 왔다"며 "연구, 정책 설계, 행정 경험을 바탕으로 지역 발전 전략을 추진하겠다"고 강조했다. 이어 국제기구 활동과 공직 경험 등을 소개하며 전문성을 내세웠다.정 소장은 홍성군정 혁신을 위한 주요 공약으로 ▲투명한 군정 혁신 ▲지역 주도 경제 성장 ▲재정자립도 확대 ▲세대별 맞춤형 교육·복지 ▲읍·면 균형 발전 등을 제시했다.이와 함께 "대전·충남 광역 통합 논의 과정에서 홍성이 소외되지 않도록 중앙정부와 정치권에 군민의 목소리를 당당히 내겠다"며 제2기 공공기관 이전에서도 홍성이 중심 역할을 하도록 하겠다"고 밝혔다정 소장은 현재 진행 중인 더불어민주당 홍성군수 후보 경선 과정과 관련해 불리한 조건이 적용되고 있다고 주장했다.그는 "과거 중앙정부 개방형 공직에 도전하는 과정에서 공무원의 정당 가입 제한 규정에 따라 당적 정리를 권고받았다"며 "이후 복당을 신청했지만 당 내부 행정 처리 과정에서 복당이 지연됐고, 그 결과 이번 경선에서 감점 요인이 됐다"고 설명했다.이어 "당과 지역을 위해 활동해 왔고, 지난 선거에서도 후보로 출마한 경험이 있다"며 "판단은 이제 당원 여러분과 군민 여러분께서 해 주실 것이라 믿는다. 경선 과정에서 공정한 평가가 이뤄지길 바란다"고 말했다.한편 더불어민주당은 정만철 소장을 포함해 명원식 제21대 대통령선거 홍성군연락소장, 손세희 전 대한한돈협회장, 이종화 충남도의원, 정만철 농촌과자치연구소장이 참여하는 5인 경선을 진행 중이다.국민의힘은 이용록 현 군수와 박정주 전 충청남도 행정부지사, 이정윤 현 군의원, 오재영 전 국민의힘 홍성예산당협 사무국장이 공천경쟁을 펼치고 있다.