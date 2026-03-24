영광군

장세일 전남 영광군수.장세일 전남 영광군수 측이 자녀의 금품 수수 논란이 확산하고 있는 것과 관련해 "수표번호 조회만으로도 진실이 밝혀질 것"이라며 의혹을 전면 부인했다.장 군수 측은 24일 "(금품 수수) 제보자가 사전에 수표를 촬영한 영상까지 있다면 수표번호와 발급 은행 정보 등을 통해 사실관계를 비교적 손쉽게 가릴 수 있는 사안"이라며 "검증 절차 없이 의혹을 보도한 데 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.이번 논란은 한 인터넷 매체에서 '영광군수 재선거를 한 달여 앞둔 2024년 9월 당시 장세일 더불어민주당 영광군수 후보의 딸이 3000만 원 상당의 수표를 받았다'는 의혹을 제기하면서 불거졌다.특히 브로커의 자백 영상과 돈 봉투 전달 장면, 수표를 준비하는 셀프 촬영 영상 등을 근거로 장 군수의 자녀가 500만 원권 수표 6장을 받았다고 주장하고 있다.반면 장 군수 측은 제보자 등이 딸을 영광군 한 카페로 불러내 사업계획서와 금품으로 추정되는 사과 상자를 전달하려는 것을 명백히 거절했음에도 마치 금품을 받은 것처럼 몰카 영상을 악의적으로 편집해 허위 사실을 지속해서 유포했다며 관련자들을 명예훼손 혐의로 경찰에 고소했다.장 군수 측은 "제보자가 실제로 전달 직전 수표를 촬영했다면 해당 영상에는 수표번호나 발행 관련 단서가 남아 있을 가능성이 크다"며 "이를 토대로 발급 은행과 지급 여부, 실제 존재 여부 등을 확인할 수 있다"고 주장했다.그러면서 "경찰에 신속한 수표번호 조회를 요청한 상태"라며 "수사기관의 확인이 이뤄지면 진실이 명확히 드러날 것"이라고 밝혔다.논란이 확산하자 더불어민주당은 관련 보도 내용의 사실 여부를 가리기 위해 윤리감찰단 감찰을 지시하는 등 대응에 나섰다.경찰도 장 군수 측의 고소 내용을 토대로 영상 촬영 경위와 편집 여부, 유포 과정 등을 확인할 방침으로 전해졌다.장 군수 측은 "확인되지 않은 주장으로 당사자와 가족의 명예를 훼손하는 행위는 중대한 범죄"라며 "수사 결과를 통해 진실이 분명히 밝혀질 것"이라고 말했다.경찰, 영광군수 흠집내기 '가짜 뇌물 영상' 수사 https://omn.kr/2hgd0