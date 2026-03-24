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장세일 전남 영광군수.영광군
장세일 전남 영광군수 측이 자녀의 금품 수수 논란이 확산하고 있는 것과 관련해 "수표번호 조회만으로도 진실이 밝혀질 것"이라며 의혹을 전면 부인했다.
장 군수 측은 24일 "(금품 수수) 제보자가 사전에 수표를 촬영한 영상까지 있다면 수표번호와 발급 은행 정보 등을 통해 사실관계를 비교적 손쉽게 가릴 수 있는 사안"이라며 "검증 절차 없이 의혹을 보도한 데 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.
이번 논란은 한 인터넷 매체에서 '영광군수 재선거를 한 달여 앞둔 2024년 9월 당시 장세일 더불어민주당 영광군수 후보의 딸이 3000만 원 상당의 수표를 받았다'는 의혹을 제기하면서 불거졌다.
특히 브로커의 자백 영상과 돈 봉투 전달 장면, 수표를 준비하는 셀프 촬영 영상 등을 근거로 장 군수의 자녀가 500만 원권 수표 6장을 받았다고 주장하고 있다.
반면 장 군수 측은 제보자 등이 딸을 영광군 한 카페로 불러내 사업계획서와 금품으로 추정되는 사과 상자를 전달하려는 것을 명백히 거절했음에도 마치 금품을 받은 것처럼 몰카 영상을 악의적으로 편집해 허위 사실을 지속해서 유포했다며 관련자들을 명예훼손 혐의로 경찰에 고소했다.
장 군수 측은 "제보자가 실제로 전달 직전 수표를 촬영했다면 해당 영상에는 수표번호나 발행 관련 단서가 남아 있을 가능성이 크다"며 "이를 토대로 발급 은행과 지급 여부, 실제 존재 여부 등을 확인할 수 있다"고 주장했다.
그러면서 "경찰에 신속한 수표번호 조회를 요청한 상태"라며 "수사기관의 확인이 이뤄지면 진실이 명확히 드러날 것"이라고 밝혔다.
논란이 확산하자 더불어민주당은 관련 보도 내용의 사실 여부를 가리기 위해 윤리감찰단 감찰을 지시하는 등 대응에 나섰다.
경찰도 장 군수 측의 고소 내용을 토대로 영상 촬영 경위와 편집 여부, 유포 과정 등을 확인할 방침으로 전해졌다.
장 군수 측은 "확인되지 않은 주장으로 당사자와 가족의 명예를 훼손하는 행위는 중대한 범죄"라며 "수사 결과를 통해 진실이 분명히 밝혀질 것"이라고 말했다.
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