김보성

다가오는 지방선거와 관련해 진보당이 경남에 이어 부산에서도 노동자 후보를 내세웠다. 민주노총 위원장 권한대행, 수석부위원장을 지낸 윤택근 진보당 부산시당 지방선거 기획단장이 13일 부산시의회 브리핑룸에서 부산시장 선거 출마를 선언하고 있다.더불어민주당·국민의힘·개혁신당·진보당 등 4파전 양상을 보이던 6.3 부산시장 선거에서 진보당 주자가 출마를 접었다. 코로나19 시기 민주노총의 도심 집회 관련 혐의가 대법원에서 확정되면서 벌어진 일인데, 진보당 부산시당은 대응을 논의 중이다.24일 진보당에 따르면, 부산시장 후보로 공천을 받은 윤택근 전 수석부위원장은 피선거권 상실로 하루 전 후보직 사퇴를 결정했다. 이는 2021년 코로나19 시기 도심 집회 관련 대법원 상고 기각 판결에 따른 것이다. 이재명 정부에 사면복권 등을 요청하며 해법을 찾으려 했지만, 결과적으로 성사되지 않았다.당시 수만 명에 달하는 집회를 주도한 윤 전 위원장은 양경수 위원장과 함께 집회및시위에관한법률·감염병예방법 위반 혐의로 재판에 넘겨졌다. 비정규 노동자 생존권 해결을 위한 행동이었고 방역수칙을 지켰다는 항변에도 대법원은 지난 1월 징역형의 집행유예를 확정했다.윤 전 수석부위원장은 "좋은 일자리와 공공성의 양 날개로 부산을 살리겠단 약속을 하고 출마를 선언했지만, 예비후보 등록을 목전에 두고 피선거권을 상실했다"라며 "부당한 판결을 바로 잡지 못해 비통한 심정으로 후보직을 내려놓는다"라고 공식 입장을 밝혔다.그러면서 거듭 노동자 정치 탄압이라는 주장도 굽히지 않았다. 윤 전 수석부위원장은 "새 정부에서 이 부분이 바로 잡힐 것이라 기대했지만, 조희대 대법원은 3년간 잠자고 있던 사건을 꺼내 들어 유죄를 확정했다. 노동자의 삶을 지키고자 했던 저는 역사에 부끄럽지 않다"라고 강조했다.지방선거가 코앞으로 다가온 시점에서 진보당이 다시 부산시장 후보를 선출할지는 아직 결정된 바 없다. 부산시당 관계자는 "어떻게 할지 계속 논의 중이고 결론이 나오지 않았다"고 말했다. 그러면서 "기초단체장, 광역·기초의원 선거는 기존 선거 방침에 따라 별다른 영향없이 준비를 이어갈 계획"이라고 부연했다.만약 진보당이 후보를 내지 않으면 차기 부산시장 선거는 더불어민주당, 국민의힘, 개혁신당이 맞붙는 3파전 구도가 될 가능성이 크다. 전재수(부산 북구갑) 국회의원과 이재성 전 부산시당 위원장이 출마한 민주당, 박형준 부산시장과 주진우(부산 해운대갑) 국회의원이 나선 국민의힘은 당내 경쟁을 거쳐 공천을 확정할 예정이고, 개혁신당에선 정이한 대변인이 단독 출마했다.