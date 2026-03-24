더불어민주당 경기 시흥시(갑) 지역에서 시흥시장 출마를 선언한 임병택 현 시장과 김진경 경기도의회 의장이 후보 단일화에 최종 합의했다. 양측은 임병택 시장을 중심으로 단일화를 이루고 '원팀' 체제로 6·3 지방선거에 나서기로 했다. 23일 더불어민주당 시흥시(갑) 지역위원회에 따르면, 두 출마예정자는 최근 수차례에 걸친 논의를 통해 조건 없는 자발적 합의에 도달했다. 이번 단일화는 시흥시의 지속적인 발전과 지역사회 통합이라는 대의를 위한 결정으로 평가된다. 앞서 양측은 후보 단일화를 위해 여론조사를 진행했으나, 일부 조사기관의 운영 방식과 관련해 공정성과 신뢰성 문제가 제기되면서 조사를 중단한 바 있다. 이후 두 후보는 공천관리위원회 면접 심사 이전까지 단일화를 이루겠다는 입장을 밝히며 협의를 이어왔다. 그 결과, 김진경 의장이 대승적인 결단을 통해 후보직을 양보하고 임병택 시장을 중심으로 단일화가 전격 성사됐다. 김 의장은 "시흥시의 더 큰 도약과 지방선거 승리를 위해 힘을 보태겠다"는 뜻을 밝혔으며, 임 시장 역시 이에 대해 깊은 감사를 표하고 "시민과 당원의 기대에 부응하는 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 이번 합의를 계기로 시흥시(갑) 더불어민주당 출마예정자들은 '원팀' 체제로 재편된다. 지역위원회는 양측의 지지 기반을 하나로 결집하기 위해 통합 선거대책위원회를 조속히 구성하고, 본격적인 선거 준비에 나설 계획이다. 한편 지역 정치권 관계자들은 "시흥갑 단일화가 마무리되면서 더불어민주당 시흥시장 후보 선출 구도가 '양자 대결'로 압축됐다." 면서 "시흥을 지역에서 이미 출마한 이동현 예비후보와 임병택 시장 간 일대일 경선이 치러질 가능성이 높아졌으며, 이를 통해 더불어민주당 최종 후보가 결정될 것"이라고 전망했다. 덧붙이는 글 이 기사는 시흥타임즈에도 실립니다. #시흥시 #지방선거 #시흥시장 #임병택 #단일화 구독하기 프리미엄 6.3 지방선거 이전글 윤택근 진보당 부산시장 후보 '사퇴'... 추가 선출? 다음글 이상일 용인시장, 민선 첫 재선 도전... 민주당 '경선 후 결집' 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천2 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기