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26.03.23 20:33최종 업데이트 26.03.23 20:41
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일찌감치 대구시장 출마 의사를 밝혔다가 스스로 김부겸 전 국무총리를 호출하며 불출마 선언을 했던 홍의락 전 더불어민주당 의원은 현재 극심한 내홍을 겪고 있는 국민의힘 상황에 대해 "추경호가 대구광역시장 국민의힘 후보가 될 가능성이 크다"고 말했다.

민주당에서 김부겸 전 총리와 함께 유이(二)하게 대구지역 당선 경험을 갖고 있는 홍 전 의원은 23일 오마이TV '이병한의 상황실'에 출연해 현재 대구시장을 놓고 돌아가는 판세에 대해 상세히 짚었다. 그는 현재 국민의힘 내부에서 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장이 공천 배제(컷오프)에 대해 표면적으로는 강하게 반발하고 있지만 "짜고 치는 것"이라고 규정했다. 주 의원은 결국 무소속 출마를 강행하지 못할 것이고, 이씨는 추경호 대구시장 출마로 비게 되는 대구달성군 공천을 받게 된다는 것이 홍 전 의원의 전망이다.

여기에는 당에서 제명당한 한동훈 전 대표의 대구지역 보궐선거 출마 가능성을 낮추려는 의도도 숨겨져 있다는 해석이다.

- 대구 보궐선거에 한동훈 대표가 출마하게 된다면?

"그것을 막기 위해서 이진숙과 주호영을 컷오프 했다고 생각이 든다."

- 좀더 구체적으로.

"그러니까, 지금 (주호영 의원 지역구인) 수성구라든가 이쪽이 비게 되면 한동훈 대표가 나올 수 있다. 그런데 추경호 의원이 (대구시장) 당 후보가 되면 (비게 되는 지역구가) 달성군이다. 거기에는 이진숙씨가 갈 거로 생각한다. 그러면 달성군은 한 전 대표 입장에서는 그렇게 탐탁지 않은, 매력적이지 않은 곳이다."

- 국민의힘에서 한동훈이 출마하면 이진숙을 내보낼 거라는 뜻?

"아니, 지금 이정현 공관위원장이 설계한 건, 추경호가 대구시장 후보가 되면 달성군이 빌 거 아닌가. 거기에 이진숙을 내보내기로 이미 약속을 했다고 본다."

- 한동훈 전 대표가 그리로 오느냐 마느냐와 상관 없이 이미 이진숙 공천이 약속되어 있다? 자객이 이미 가 있는 곳에 한동훈이 오느냐 마느냐? 기존에 생각했던 것보다 더 불리한 전장에?

"그렇죠. 그런 상황."

- 그러면 지금 이진숙 전 위원장이 막 반발하는데, 그거는 뭔가.

"반발 안 할 수 있겠는가. 반발하는 모습을 보여야 되는 거고, 또 주호영 의원을 바라봐서도 좀 반발해줘야 된다고 생각하겠지."

홍의락 전 더불어민주당 의원이 23일 오마이TV '이병한의 상황실'과 인터뷰하고 있다.오마이TV 이병한의 상황실

주호영 의원이 결국 무소속 출마를 강행하지 못할 것이라고 보는 근거로 홍 전 의원은 지난 토요일(21일) '일보 후퇴'를 꼽았다. 그는 "그때 치고 나갔어야 했다"라며 주호영의 정치적 미래에 대해 "6선에 국회부의장까지 했는데 정계를 떠나야 하지 않겠나"라고 회의적으로 봤다.

- 컷오프된 주호영 의원의 미래를 어떻게 보는가. 개인적으로 잘 알죠?

"예, 개인적으로 잘 알죠. 그런데 미래라고 하면, 뭐 이제 6선까지 했고 부의장까지 했는데 정계를 떠나야 되지 않겠는가."

- 정계를 떠나야 된다? 무소속으로라도 나올 것 같은 분위기인데?

"제가 (주호영이) 무소속으로 나올 수 있겠다라고 생각한 것이 지난 토요일이다. 기자회견 한다고 막 그랬지 않나. 기자들을 불러 모아 놓고 하려고 했는데, 장동혁 대표가 합리적으로 하겠다고 그러니까 물러서더라. 그걸 보는 순간, 결국 주호영이구나, 저는 그렇게 생각을 했다. 그것으로써 이제 무소속 안 나올 것이다 생각했다. 그때 자기가 차고 나갔어야지. 그 이튿날(일요일) 장 대표가 대구 왔다가지 않았나. 그때 우리가 보는 눈은 이제..."

- 정리됐구나.

"그렇다. 저는 이제 (무소속으로) 안 나온다고 생각한다."

홍 전 의원은 추경호 의원이 12.3 내란과 관련해 재판을 받고 있지만 국민의힘 지도부와 대구 지역 민심은 그리 심각하게 생각하지 않는 것 같다고 진단했다. 추 의원에 대한 대구 민심은 "관료" 정체성이라며 "특별하게 나타나는 것도 없고 줄어드는 것도 없는, 무난하다고 생각하는 정도"라고 평했다.

만약 주 의원이 무소속 출마를 강행해 3자 대결(국민힘의 추경호-무소속 주호영-민주당 김부겸)이 될 경우 김 전 총리가 유리하겠지만, 그렇지 않고 양자 대결(국민의힘 추경호-민주당 김부겸)로 붙을 경우에는 "5%p 차이로 (민주당이) 불리하다고 본다"라고 말했다. 지금은 국민의힘이 공천 갈등으로 시끄러운 모양새지만 후보가 정해지면 금방 정리될 것이므로 여전히 민주당이 열세라는 것. 홍 전 의원은 "그 5%p 정도를 어떻게 극복하느냐가 민주당의 숙제"라고 말했다.

홍 전 의원은 "대구가 전환에 실패한 도시다. 이제 뭐 이제 전환을 해야 하고, 뭔가를 바꿔야 될 때고 그런게 아니라, 이미 전환을 했어야 되는데 실패한 도시"라며 "그런데 아직까지 국민의힘 쪽에서는 그렇지 않다고 계속 희망고문을 하고 있다"고 말했다. 그는 "이것을 어떻게 접근하고 풀어가야 하는가가 민주당이 가지고 있는 숙제다. 민주당은 좀더 솔직하게 접근해야 한다"고 말했다.

* 자세한 인터뷰 내용은 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
https://www.youtube.com/live/4BGKg_IXVsc?si=apb6pfKB3O8YJnC8

* 영상 제보 : ohmyhq2026@gmail.com / 연락처와 구체적인 상황도 남겨주세요.
#홍의락 #주호영 #이진숙 #추경호 #대구시장
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