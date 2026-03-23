오마이TV 이병한의 상황실

- 컷오프된 주호영 의원의 미래를 어떻게 보는가. 개인적으로 잘 알죠?



"예, 개인적으로 잘 알죠. 그런데 미래라고 하면, 뭐 이제 6선까지 했고 부의장까지 했는데 정계를 떠나야 되지 않겠는가."



- 정계를 떠나야 된다? 무소속으로라도 나올 것 같은 분위기인데?



"제가 (주호영이) 무소속으로 나올 수 있겠다라고 생각한 것이 지난 토요일이다. 기자회견 한다고 막 그랬지 않나. 기자들을 불러 모아 놓고 하려고 했는데, 장동혁 대표가 합리적으로 하겠다고 그러니까 물러서더라. 그걸 보는 순간, 결국 주호영이구나, 저는 그렇게 생각을 했다. 그것으로써 이제 무소속 안 나올 것이다 생각했다. 그때 자기가 차고 나갔어야지. 그 이튿날(일요일) 장 대표가 대구 왔다가지 않았나. 그때 우리가 보는 눈은 이제..."



- 정리됐구나.



"그렇다. 저는 이제 (무소속으로) 안 나온다고 생각한다."

홍의락 전 더불어민주당 의원이 23일 오마이TV '이병한의 상황실'과 인터뷰하고 있다.주호영 의원이 결국 무소속 출마를 강행하지 못할 것이라고 보는 근거로 홍 전 의원은 지난 토요일(21일) '일보 후퇴'를 꼽았다. 그는 "그때 치고 나갔어야 했다"라며 주호영의 정치적 미래에 대해 "6선에 국회부의장까지 했는데 정계를 떠나야 하지 않겠나"라고 회의적으로 봤다.홍 전 의원은 추경호 의원이 12.3 내란과 관련해 재판을 받고 있지만 국민의힘 지도부와 대구 지역 민심은 그리 심각하게 생각하지 않는 것 같다고 진단했다. 추 의원에 대한 대구 민심은 "관료" 정체성이라며 "특별하게 나타나는 것도 없고 줄어드는 것도 없는, 무난하다고 생각하는 정도"라고 평했다.만약 주 의원이 무소속 출마를 강행해 3자 대결(국민힘의 추경호-무소속 주호영-민주당 김부겸)이 될 경우 김 전 총리가 유리하겠지만, 그렇지 않고라고 말했다. 지금은 국민의힘이 공천 갈등으로 시끄러운 모양새지만 후보가 정해지면 금방 정리될 것이므로 여전히 민주당이 열세라는 것. 홍 전 의원은 "그 5%p 정도를 어떻게 극복하느냐가 민주당의 숙제"라고 말했다.홍 전 의원은 "대구가 전환에 실패한 도시다. 이제 뭐 이제 전환을 해야 하고, 뭔가를 바꿔야 될 때고 그런게 아니라, 이미 전환을 했어야 되는데 실패한 도시"라며 "그런데 아직까지 국민의힘 쪽에서는 그렇지 않다고 계속 희망고문을 하고 있다"고 말했다. 그는 "이것을 어떻게 접근하고 풀어가야 하는가가 민주당이 가지고 있는 숙제다. 민주당은 좀더 솔직하게 접근해야 한다"고 말했다.https://www.youtube.com/live/4BGKg_IXVsc?si=apb6pfKB3O8YJnC8* 영상 제보 : ohmyhq2026@gmail.com / 연락처와 구체적인 상황도 남겨주세요.