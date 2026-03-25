▲교토 히가시혼간지
교토시의 히가시혼간지. 왼쪽에 보이는 곳은 교토역 맞은편 교토타워이다. 내가 오사카에서 교토에 갈 때 자주 다니는 길이다.김용국
바야흐로 봄이다. 요사이 일본은 마치 벚꽃만을 바라보고 사는 세상처럼 느껴진다. 지역별로 벚꽃 개화와 만개 시기, 축제 명소와 관련 행사장, 상품 소개에 정신이 없다.
일본인뿐 아니다. 오사카, 교토, 나라, 고베 등 간사이 지역은 올해도 벚꽃을 보기 위해 어김없이 많은 한국 관광객들이 찾아오고 있다. 항공료, 호텔도 비싸고, 인파도 어마어마하지만 벚꽃 구경을 위해서라면 다 감수하겠다는 듯하다.
가끔 지인들로부터 오사카나 교토 지역 벚꽃 명소를 추천해 달라는 부탁을 받는다. 겨우 석 달을 일본에서 보냈고, 그것도 대학에서 주로 생활해 왔지만, 그래도 그동안 보고 들은 풍월이 있어서 몇 군데 얘기해 줄 정도는 된다.
오사카에 살고 있는 덕분에 걸어서, 자전거로, 혹은 전철로 갈 수 있는 벚꽃 명소도 제법 된다. 오사카성과 오사카조폐국은 다들 알고 있는 명소니 말할 필요도 없다. 내가 지내는 오사카대학 근처에서 가장 유명한 곳은 엑스포 '70 기념공원(반파쿠공원)이다. 12품종 약 5500그루의 벚꽃이 있는 이 공원은 '일본 벚꽃 명소 100선'에도 선정된 곳이다.
교토에서 고즈넉한 벚꽃 구경을 원한다면
교토는 특정 장소를 거론하는 것이 무의미할 정도다. 그래도 유명한 한 군데를 꼽는다면 마루야마공원을 추천한다. 기온거리에서 야사카신사를 거쳐 공원으로 올라가면 벚꽃이 장관을 이룬다. 조금 더 걷다 보면 청수사(기요미즈데라)까지 갈 수 있다.
그런데 이런 명소는 사람에 치인다는 단점이 있다. 내국인 외국인 할 것 없이 너도나도 몰리니 자칫 사람에 떠밀려 다니기 쉽다.
교토에서 벚꽃도 보고 조용하고 사람이 덜 붐비면서 고즈넉한 곳은 없을까. 한 군데가 있다. 바로 우지시다. 하루면 웬만한 곳을 다 둘러볼 수 있다. 지난 주말 벚꽃이 피기 전에 미리 한 번 다녀와봤다. 벚꽃 구경 뿐 아니라 특별한 경험을 할 수 있었다. 일본 '최초' '최고(最古)' 수식어가 붙은 곳이 많고, 우리 역사의 흔적도 찾을 수 있다.
교토역에서 전철로 20분, 녹차향이 진동하는 도시
교토역에서 나라선을 타고 20여 분만 가면 우지에 도착한다. 전철 요금도 240엔으로 싸다. 우지는 일본차로 유명한 곳이다. 13세기 가마쿠라시대부터 차 재배가 시작되었고 역대 권력자들의 장려와 차가 자라기 좋은 기후조건이 맞물려 우지는 차로 유명한 지역이 되었다.
역에서 내리지마자 녹차 향이 진동을 한다. 각종 차를 파는 상점가를 구경하며 10분 정도 걸으니 우지강이 나온다. 우지강변에 자리 잡은 우지공원에만 2천 그루가 넘는 벚꽃나무가 있다. 벚꽃 축제를 열 정도로 화려하다. 교토 시내보다는 덜 붐비는 장소이니 여기서 실컷 꽃구경을 해도 좋겠다. 하지만 벚꽃 하나만 보기 위해서라면 굳이 여기까지 올 이유는 없을 것이다. 여기저기 명소가 많다.