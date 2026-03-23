▲단일화 수순?
강기정 후보(오른쪽)와 신정훈 후보가 23일 더불어민주당 전남광주통합특별시장 본경선을 앞두고 천주교 광주대교구를 찾아 옥현진 대주교를 예방했다.신정훈측 제공
전남광주통합특별시장 더불어민주당 본경선을 앞두고 강기정 후보와 신정훈 후보가 첫 공동 행보를 가지면서 지역 정치권의 비상한 관심을 끌었다.
두 후보는 23일 오후 천주교 광주대교구를 찾아 옥현진 대주교를 예방했다.
이들은 오는 7월 1일 출범을 앞둔 '전남광주통합특별시'와 관련해 옥 대주교로부터 조언을 함께 듣고, 향후 행정 통합 과정에서 예상되는 갈등이나 난제를 슬기롭게 극복하기로 뜻을 모았다.
정치권에 익히 알려진 대로 두 후보는 대학 시절부터 민주화운동 현장을 지켜온 오랜 인연이 있다. 1964년 12월 생 동갑내기라는 공통점도 있다.
1985년 미문화원 점거 농성 당시 신 후보는 고려대 대표로 점거에 직접 뛰어들었고, 강 후보도 전남대 학생으로 농성을 지원했다.
오는 4월 3~5일 민주당 본경선을 앞두고 민주화운동이라는 공통 분모를 가진 두 후보가 공동 행보를 보이면서 정치권에선 비상한 관심이 쏠렸다. 단일화 수순이 아니냐는 것이다.
두 후보는 일단 각자 정책 대결과 검증 등을 통해 본경선에 주력할 때라며 단일화엔 선을 그었다.
신 후보는 "전남광주의 발전이라는 목표에는 이견이 없지만, 지금은 단일화를 논할 시점이 아니다"며 "본경선을 통해 시민과 당원 앞에서 각자의 정책과 가치, 미래 비전을 철저히 검증받는 것이 유권자에 대한 예의"라고 말했다.
강 후보 역시 "단일화를 구체적으로 논의한 바 없다"며 "어떤 가치가 시민들에게 더 필요한지 검증받는 과정이 필요하다"고 말했다.
두 후보의 이 같은 입장에도 지역 정치권에선 본경선 후보 5명 가운데 과반 득표자가 없을 경우 상위 2명이 결선에 오르는 만큼 본경선 막판 단일화 가능성을 열어두는 분위기가 감지된다.