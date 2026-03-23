신정훈측 제공

강기정 후보(오른쪽)와 신정훈 후보가 23일 더불어민주당 전남광주통합특별시장 본경선을 앞두고 천주교 광주대교구를 찾아 옥현진 대주교를 예방했다.전남광주통합특별시장 더불어민주당 본경선을 앞두고 강기정 후보와 신정훈 후보가 첫 공동 행보를 가지면서 지역 정치권의 비상한 관심을 끌었다.두 후보는 23일 오후 천주교 광주대교구를 찾아 옥현진 대주교를 예방했다.이들은 오는 7월 1일 출범을 앞둔 '전남광주통합특별시'와 관련해 옥 대주교로부터 조언을 함께 듣고, 향후 행정 통합 과정에서 예상되는 갈등이나 난제를 슬기롭게 극복하기로 뜻을 모았다.정치권에 익히 알려진 대로 두 후보는 대학 시절부터 민주화운동 현장을 지켜온 오랜 인연이 있다. 1964년 12월 생 동갑내기라는 공통점도 있다.1985년 미문화원 점거 농성 당시 신 후보는 고려대 대표로 점거에 직접 뛰어들었고, 강 후보도 전남대 학생으로 농성을 지원했다.오는 4월 3~5일 민주당 본경선을 앞두고 민주화운동이라는 공통 분모를 가진 두 후보가 공동 행보를 보이면서 정치권에선 비상한 관심이 쏠렸다. 단일화 수순이 아니냐는 것이다.두 후보는 일단 각자 정책 대결과 검증 등을 통해 본경선에 주력할 때라며 단일화엔 선을 그었다.신 후보는 "전남광주의 발전이라는 목표에는 이견이 없지만, 지금은 단일화를 논할 시점이 아니다"며 "본경선을 통해 시민과 당원 앞에서 각자의 정책과 가치, 미래 비전을 철저히 검증받는 것이 유권자에 대한 예의"라고 말했다.강 후보 역시 "단일화를 구체적으로 논의한 바 없다"며 "어떤 가치가 시민들에게 더 필요한지 검증받는 과정이 필요하다"고 말했다.두 후보의 이 같은 입장에도 지역 정치권에선 본경선 후보 5명 가운데 과반 득표자가 없을 경우 상위 2명이 결선에 오르는 만큼 본경선 막판 단일화 가능성을 열어두는 분위기가 감지된다.