유은혜예비후보

유은혜 경기도 교육감 예비후보유은혜 경기도 교육감 예비후보가 안민석 예비후보의 '100% 여론조사 방식 경선' 주장을 '단일화 파행 시도'라고 비판했다.유 예비후보 측은 23일 대변인(박임당) 성명을 통해 이같이 밝혔다.대변인은 성명에서 "선거인단 투표와 도민 여론조사를 합산하도록 한 경기교육혁신연대 규약(6조)은 이미 민주적으로 확정된 원칙"이라며 "자신에게 유리한 방식만을 고집하는 것은 단일화 정신을 훼손하는 것"이라고 지적했다.이어 "안민석 예비후보는 선거인단 방식을 가리켜 '동원 선거, 금권선거의 전형'이라고 규정하고 심지어 전국교육공무직본부 경기지부가 선거인단을 모집한다는 이유로 경찰에 고발까지 했다"며 "자신이 이길 수 없는 판이라 판 자체를 엎겠다는 의도가 아니라면 단일화 추진위의 핵심 축을 사법 기관에 고발하는 행위를 어떻게 설명할 수 있나"라고 되물었다.그러면서 "이는 단순히 단일화 방식 이견의 문제가 아닌, 진보 진영 전체의 연대를 공권력으로 깨부수려는 대단히 유감스러운 행태"라며 "안민석 예비후보는 고발을 즉각 취하하고 단일화 기구와 경기교육 현장 노동자들에게 사과해야 한다"라고 강조했다.