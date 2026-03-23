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경기도 교육감 선거에 출마한 박효진·성기선·안민석·유은혜 예비후보이민선
안민석 예비후보는 최근 민주·진보 단일화 기구 참여 단체인 전국교육공무직본부 경기지부(아래 경기지부)가 특정 후보 지지를 선언하고 선거인단까지 모집하고 있다며, 이 단체를 단일화 기구에서 퇴출하고 선거법 위반 혐의로 고발할 것을 요구한 바 있다. 또한 100% 여론조사로 민주·진보 단일 후보를 채택할 것을 제안했다.
이에 경기지부는 "특정 후보 지지와 선거인단 모집은 단일화 추진 기구 규약에 위배되지 않는다"라고 일축하며 '안민석 후보는 사퇴하라'고 맞불을 놓았다. 그러자 안 후보 측은 "후보 사퇴까지 외친 것은 금도를 넘은 행위"라 반박하며 "조직적 선거운동 등 공직선거법 위반 의혹과 관련해 17일 경기남부경찰청에 고발장을 접수하고, 경기도선관위에 긴급조사요구서를 제출했다"고 밝혔다.
경기교육혁신연대는 이 문제와 관련해 지난 19일 '100% 여론조사 방식 단일화'는 불가하다고 안 후보 제안에 선을 그었다. 또한 '특정 후보를 지지·선거인단을 모집하는 단체를 퇴출하고 선거법 위반 혐의로 고발하라'는 요구에 대해서는 "해당 단체에 주의 조치와 운영위 참가단체에 공정한 활동을 촉구, 유사한 상황이 반복되지 않도록 노력하겠다"며 퇴출·고발은 하지 않겠다는 입장을 내놓았다.
경기교육혁신연대에는 경기시민사회단체연대회의, 민주노총 경기도본부 및 전국학교비정규직노동조합 경기지부, 경기민주언론시민연합 등 164개 교육·시민 단체가 참여하고 있다. 이 단체가 추진하는 민주·진보 후보 단일화 경선에 유은혜 전 교육부 장관과 안민석 전 국회의원, 성기선 전 한국교육평가원장(가톨릭대 교수), 박효진 경기교육연대 상임대표가 참여하고 있다.
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