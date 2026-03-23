맹수석

맹수석 대전교육감 선거 예비후보.대전시교육감 선거에 출마한 맹수석 예비후보가 장애학생을 위한 특수교육 정책을 제1호 공약으로 발표했다.예비후보 등록 이후 첫 행보로 장애인시설을 방문했던 맹 예비후보는 23일 "사회적 약자인 장애학생이 자립할 수 있도록 맞춤형 직업교육을 강화하고, 기업·기관과 연계해 취업까지 책임지는 실용적 교육정책을 추진하겠다"고 밝혔다.맹 예비후보가 제시한 공약의 핵심은 '유치원부터 취업까지' 생애주기 전 과정을 교육청이 책임지는 구조를 만들겠다는 것이다. 그는 "특수교육은 배려 차원이 아니라, 장애학생이 존중받는 시민으로 성장해 사회에서 실제로 자립할 수 있도록 조력하는 인권법적 의무이자 국가가 책임져야 할 최우선 과제"라고 강조했다.맹 예비후보는 먼저 '입학취업'으로 이어지는 직업교육 특성화를 제시했다. 기존의 제과·제빵, 바리스타 등 일부 직종 중심 교육에서 벗어나 학생의 적성과 산업 수요를 반영한 '직무 중심 전공 과정'으로 전환하겠다는 구상이다. 디지털 전환 시대에 맞춰 디지털콘텐츠, 스마트제조, 외식서비스, 생활서비스, 문화예술·디자인 등 다양한 분야로 진로 선택 폭을 넓히도록 교육과정을 정비하겠다고 밝혔다.특수학교 모델로는 '고등학교 중심 직업교육 특성화 특수학교' 구축을 제시했다. 학년별로 1학년은 직무 탐색·기초 직업교육, 2학년은 전공 심화·실습 중심 교육, 3학년은 현장 실습·실무 중심 교육으로 단계화해 '기초부터 실무까지' 체계적으로 역량을 키우게 하겠다는 것이다.현장성과 취업 연계를 강화하기 위한 방안도 포함됐다. 학교 내 실습을 넘어 기업 현장 실습과 직무 체험을 확대하고, 한국장애인고용공단·장애인 직업능력개발원 등 유관기관과 협력해 대전 지역 기업·공공기관과의 MOU 체결, 현장 중심 직업교육 프로그램 운영을 통해 '교육이 실제 취업으로 이어지는 구조'를 만들겠다고 밝혔다.그는 또 특수교육 수요 증가에 대응한 교육 인프라 확충도 주요 공약으로 제시했다. 맹 예비후보는 ▲대전지역 수요를 반영한 특수학교 신·증설 ▲소규모 학교를 활용한 특수교육 거점학교 모델 ▲특수교사 업무 과중 해소를 위한 행정지원 인력 확보 ▲유아 특수교육기관 확대 등을 추진하겠다고 밝혔다.특히 유아 단계 지원을 별도로 강조했다. 구별로 '유아 전용 특수유치원'을 신설하고, 시설 여건을 갖춘 사립유치원을 대상으로 매입형 또는 운영비 지원을 통해 특수교육 대상 유아를 위한 통합교육 유치원 전환을 유도하겠다는 계획이다. 특수교육이 필요한 유아가 조기에 교육을 받을 수 있도록 기반을 넓히겠다는 취지다.