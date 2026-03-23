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26.03.23 18:34최종 업데이트 26.03.23 18:34
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맹수석 대전교육감 선거 예비후보.맹수석

대전시교육감 선거에 출마한 맹수석 예비후보가 장애학생을 위한 특수교육 정책을 제1호 공약으로 발표했다.

예비후보 등록 이후 첫 행보로 장애인시설을 방문했던 맹 예비후보는 23일 "사회적 약자인 장애학생이 자립할 수 있도록 맞춤형 직업교육을 강화하고, 기업·기관과 연계해 취업까지 책임지는 실용적 교육정책을 추진하겠다"고 밝혔다.

맹 예비후보가 제시한 공약의 핵심은 '유치원부터 취업까지' 생애주기 전 과정을 교육청이 책임지는 구조를 만들겠다는 것이다. 그는 "특수교육은 배려 차원이 아니라, 장애학생이 존중받는 시민으로 성장해 사회에서 실제로 자립할 수 있도록 조력하는 인권법적 의무이자 국가가 책임져야 할 최우선 과제"라고 강조했다.

직업교육 "제과·제빵에서 끝낼 수 없다"... 직무 중심 전환·고교 특성화 모델

맹 예비후보는 먼저 '입학취업'으로 이어지는 직업교육 특성화를 제시했다. 기존의 제과·제빵, 바리스타 등 일부 직종 중심 교육에서 벗어나 학생의 적성과 산업 수요를 반영한 '직무 중심 전공 과정'으로 전환하겠다는 구상이다. 디지털 전환 시대에 맞춰 디지털콘텐츠, 스마트제조, 외식서비스, 생활서비스, 문화예술·디자인 등 다양한 분야로 진로 선택 폭을 넓히도록 교육과정을 정비하겠다고 밝혔다.

특수학교 모델로는 '고등학교 중심 직업교육 특성화 특수학교' 구축을 제시했다. 학년별로 1학년은 직무 탐색·기초 직업교육, 2학년은 전공 심화·실습 중심 교육, 3학년은 현장 실습·실무 중심 교육으로 단계화해 '기초부터 실무까지' 체계적으로 역량을 키우게 하겠다는 것이다.

현장성과 취업 연계를 강화하기 위한 방안도 포함됐다. 학교 내 실습을 넘어 기업 현장 실습과 직무 체험을 확대하고, 한국장애인고용공단·장애인 직업능력개발원 등 유관기관과 협력해 대전 지역 기업·공공기관과의 MOU 체결, 현장 중심 직업교육 프로그램 운영을 통해 '교육이 실제 취업으로 이어지는 구조'를 만들겠다고 밝혔다.

특수교육기관 확충... "유아 전용 특수유치원 신설"

그는 또 특수교육 수요 증가에 대응한 교육 인프라 확충도 주요 공약으로 제시했다. 맹 예비후보는 ▲대전지역 수요를 반영한 특수학교 신·증설 ▲소규모 학교를 활용한 특수교육 거점학교 모델 ▲특수교사 업무 과중 해소를 위한 행정지원 인력 확보 ▲유아 특수교육기관 확대 등을 추진하겠다고 밝혔다.

특히 유아 단계 지원을 별도로 강조했다. 구별로 '유아 전용 특수유치원'을 신설하고, 시설 여건을 갖춘 사립유치원을 대상으로 매입형 또는 운영비 지원을 통해 특수교육 대상 유아를 위한 통합교육 유치원 전환을 유도하겠다는 계획이다. 특수교육이 필요한 유아가 조기에 교육을 받을 수 있도록 기반을 넓히겠다는 취지다.

'캠퍼스형 특수학교(분교)'... 통학 '30분 골든타임' 보장

맹수석 대전교육감 선거 예비후보.맹수석

맹 예비후보는 대형 특수학교 집중과 원거리 통학 문제를 해결하기 위해 '캠퍼스형 특수학교(분교)' 확대 방안도 내놨다. 학교급별 소규모 단일 특수학교 신설로 대형화를 분산하고, 일반학교 내 분교 형태의 캠퍼스형 특수학교를 추진하겠다는 것이다. 지역별 거점 유휴 교실을 활용한 분교장 운영으로 장애학생 통학의 '30분 골든타임'을 보장하겠다고 밝혔다.

아울러 '모두가 함께 배우는 통합교육' 강화도 공약에 포함됐다. 맹 예비후보는 단순히 일반학교에 특수학급을 설치하는 수준을 넘어, 특수교사와 일반교사가 협력수업으로 교육과정을 함께 운영하는 통합교육 모델을 확대하겠다고 밝혔다. 통합교육에 적극 참여하는 교원에 대해서는 인사·경력 관리 우대 방안을 마련해 참여를 유도하겠다는 계획도 내놨다.

현장 지원체계로는 특수교육지원센터를 중심으로 순회교육, 통합교육 수업 컨설팅, 개별화교육계획 지원을 확대하고, 교수·상담사·사회복지사 등이 참여하는 '통합교육 전문지원단'을 내실화하겠다고 했다. 행동중재 등 학교 현장의 어려움을 지원하고, 특수교육지도사 증원과 AI 디지털 학습보조기기 지원 확대도 함께 추진하겠다는 구상이다.

끝으로 그는 장애이해교육 확대 방안도 제시했다. 통합교육 전문학습공동체와 협력수업 연구회 운영, 통합학급 담당 교원 맞춤형 연수·컨설팅을 통해 수업 역량을 높이고, 학생·교직원은 물론 일반학생·학부모까지 참여하는 장애이해교육·장애인권교육, 체험형 장애공감 프로그램을 확대해 '학교와 가정이 함께 만드는 포용적 학교 문화'를 조성하겠다고 밝혔다.

맹 예비후보는 "유치원부터 맞춤형 학교 교육을 통해 취업과 사회 참여로 이어지는 '대전형 생애주기 특수교육 체계'를 구축하겠다"며 "장애학생 한 사람 한 사람의 가능성을 키우는 실용적 교육정책을 반드시 펼치겠다"고 말했다.
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