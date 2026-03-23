성광진

성광진 대전교육감 선거 예비후보.대전교육감 선거에 출마한 성광진 예비후보가 악성 민원과 교육활동 침해에 대해 "교사 개인이 감당하는 구조를 끝내겠다"며 교육청이 전면 대응하는 '교권보호 SOS 현장 대응팀' 신설을 공약으로 내놨다. 사후 처리 중심의 교권 보호에서 벗어나, 문제가 발생하는 즉시 교육청이 현장에 개입해 법률·행정 책임을 지는 체계로 전환하겠다는 구상이다.성 예비후보는 23일 "더 이상 교사를 혼자 싸우게 두지 않겠다"며 "악성 민원과 교육활동 침해가 발생하면 교육청이 즉각 개입해 현장에서부터 해결하고, 필요한 법률 대응까지 책임지는 시스템을 만들겠다"고 밝혔다.성 예비후보가 내세운 핵심은 변호사와 갈등 조정 전문가 등으로 구성된 '교권보호관' 제도다. 총 10명 규모로 운영하고, 이 가운데 경력 변호사 5명 내외를 포함시켜 악성 민원에 대한 법률 대응을 전담하게 하겠다는 계획이다.또 시민사회 및 갈등 조정 전문가도 참여시켜 민원인 중재와 지역사회 소통을 맡기고, 법률 대응과 현장 조정을 동시에 수행하는 '원스톱' 체계를 구축하겠다고 밝혔다. 성 예비후보는 "교육현장의 갈등은 법률 대응만으로 풀리지 않는 경우가 많다"며 "법률 지원과 함께 중재·조정 기능까지 결합한 전담 조직이 필요하다"고 설명했다.'교권보호 SOS 현장 대응팀'은 '즉각 대응'을 핵심으로 운영된다. 악성 민원이 발생하면 전담 교권보호관이 즉시 학교로 출동해 교사와 민원인을 분리하고, 현장에서 초기 대응을 맡는 방식이다. 교사가 직접 민원인과 대면하며 갈등을 키우거나 심리적 부담을 떠안는 상황을 최소화하겠다는 취지다.성 예비후보는 민원 창구도 교육청으로 단일화해 교사의 직접 대응 부담을 없애겠다고 밝혔다. 학교 현장에서 처리하던 민원을 교육청이 받아 분류·조정하고, 교육활동 침해로 판단되면 즉시 법률 대응까지 이어지도록 하겠다는 것이다.성 예비후보는 특히 사건이 형사·민사 절차로 이어질 경우 교육청이 전담 변호사를 통해 수사 단계부터 재판까지 밀착 지원하는 '법률 책임제'도 운영하겠다고 밝혔다. 교사가 개인 비용과 시간, 심리적 부담을 감수하며 대응하는 구조를 바꾸겠다는 의미다.성 예비후보는 "교사가 무너지면 교육이 무너진다"며 "교사의 교육활동을 보호하는 것은 결국 학생의 학습권을 지키는 일"이라고 강조했다. 그러면서 "교사는 가르치는 일에 집중하고, 악성 민원은 교육청이 책임지는 구조를 확실히 만들겠다"고 말했다.