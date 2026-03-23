최주혜

- 2024년은 어땠나. 전국적으로 '정권 심판론'이 강력하게 작동하면서 민주당 등 야권이 무려 192석을 가져갔음에도, 대구는 흔들리지 않았다. 12석 전석 모두 국민의힘이 석권, 최소 득표율 57%, 최대 76% 득표하는 수준이었다. 당시 대구 투표율은 64.0%로 전국 67.0%에 비해 낮았음에도 보수층이 강하게 응집한 덕분이었다. 2020년에는 대구(67.0%)가 전국 투표율(66.2%)보다 높기도.- 이번 공천 파동 역시 오히려 '그래도 대구가 최후 보루여야 한다'는 보수 위기론으로 번져 결집의 기제가 될 가능성 또한 배제할 수 없다. 알앤써치-대구경제신문 여론조사를 봐도, 일대일 양자대결일 때는 오차범위 내에서 김부겸이 뒤지는 것으로 나타났다.