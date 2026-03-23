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22일 국민의힘 공천관리위원회는 대구시장 경선 계획을 발표하면서 주호영 의원(왼쪽)과 이진숙 전 방송통신위원장(오른쪽)은 경선 대상에서 배제(컷오프)한다고 발표했다.남소연, 조정훈
# 또 어지러운 국힘
- 국민의힘 대구시장 후보 경선 대진표가 22일 확정됐다.
그런데 여론조사에서 상위권을 차지해온 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장 두 사람이 컷오프(배제)됐다. 이진숙 전 위원장
은 오늘(23일) 기자회견을 열어서 "압도적 1위 후보 컷오프가 혁신공천인가" "민주주의에 대한 침탈"이라며 반발했다. 주호영 의원
은 발표 직후 페이스북에서 "공관위 결정은 대구시장 선거 포기 선언"이라며 법적 조치까지 예고했다.
- 그런데 주호영 의원은 "(이진숙 전 위원장을) 대구 지역 국회의원 재보궐 선거에 출마시키기 위한 전술 변경이라는 세간의 의혹에 이정현 위원장은 답하시라"고 요구했다. 일각에서는 '현역 국회의원 중 경제통을 시장 선거에 내보내고 그 자리에 이진숙 전 위원장을 보낸다'는 시나리오가 돌고 있기 때문. 때마침 23일 고성국TV에서도 '전략카드 이진숙'를 언급했다. 여러모로 혼란스러운 국민의힘 대구시장 공천 문제는 언제쯤 정리될까.
# 또 어지러운 대구경북의 마음
- 국민의힘의 혼란이 계속 되면서, '보수의 심장' 대구경북 민심도 계속 복잡하다. 23일 공표된 리얼미터-에너지경제신문 조사에 따르면, 이재명 대통령 국정수행 긍정 평가는 62.2%로 3주 연속 상승. 특히 대구경북(n=240)에서도 46.6%를 기록했는데, 권역 가운데 상승폭이 가장 컸다(4.8%p). 정당 지지도 역시 민주당은 대통령과 함께 3주 연속 상승세였으나 국민의힘은 3주 연속 하락, 28.1%를 기록. 리얼미터 조사 기준으로는 지난해 7월 5주차 이후 7개월 만에 다시 20%대로. 리얼미터는 지지율 하락 원인 중 하나로 전통 텃밭인 대구경북에서 크게 이탈"했다고 평가했다. 전주 대비 무려 9.7%p 하락.
* 대통령 국정수행 평가 : 3월 16~20일 전국 성인 2,513명 무선ARS. 표본오차 ±2%p(95% 신뢰수준)
* 정당 지지도 : 3월 19~20일 전국 성인 1,005명 무선ARS. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준)