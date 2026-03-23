조용식 제공

조용식 노옥희재단 이사장이 23일 울산교육청 프레스센터에서 기자회견을 갖고 울산광역시교육감 선거 출마를 공식 선언했다.교사 출신으로 6년간 울산교육청 노옥희, 천창수 교육감 비서실장을 지낸 조용식 노옥희재단 이사장이 23일 울산교육청 프레스센터에서 기자회견을 갖고 울산광역시교육감 선거 출마를 공식 선언했다.조용식 이사장은 출마 이유로 "한 사람의 교사로서 이루고 싶은 꿈이 있기 때문"이라며 "교육으로 행복한 울산, 더 새롭고 더 든든한 울산교육의 문을 활짝 열겠다"고 밝혔다.그는 자신이 비서실장으로 있던 울산교육감 시대와 관련 "8년 전까지만 해도 울산교육은 부정과 부패와 불신으로 얼룩져 있었다"라며 "노옥희·천창수 교육감의 8년 동안 울산교육은 많은 변화와 성장을 이루었다"고 밝혔다.이어 "최악이었던 청렴도는 전국 최고의 청렴 체감도를 자랑하고 있고, 전국에서 가장 높았던 학부모의 공교육경비 부담액은 강력한 교육복지 정책으로 전국 최저 수준으로 낮아졌으며, 학부모의 가장 큰 부담인 사교육비 또한 특·광역시 최저 수준을 유지하고 있다"라며 "전무했던 체험시설은 8년의 짧은 기간 동안 울산 곳곳에 다양하게 자리를 잡았고 수업의 변화, 교육·복지·상담·돌봄을 아우르는 학생맞춤통합지원 체계도 착실하게 뿌리를 내려가고 있다"고 소개했다.그러면서 "어렵게 만들어 온 울산교육의 변화를 여기서 멈출 수 없다"라며 "위기와 전환의 시대, 노옥희·천창수 교육감이 쌓은 튼튼한 기초 위에 새로운 변화의 주춧돌을 놓고, 변화와 혁신으로 울산교육을 새롭게 도약시키겠다"고 강조했다.공약으로는 ▲아이들의 마음 건강 회복, 최우선으로 챙기기 ▲모두가 성장하는 맞춤형 학습지원체계와 튼튼한 학습안전망 구축 ▲모두가 성장하는 맞춤형 학습지원체계와 튼튼한 학습안전망 구축 ▲인공지능시대, 역량과 안전의 균형을 갖춘 AI교육체계 마련 ▲울산형 공교육 모델 '외솔교육' 도입 ▲학교 공간을 시민의 품으로 돌려드리기 ▲안전한 통학로, 머물고 싶은 학교 만들기를 제시했다.조용식 이사장은 구체적으로 "여러 부서에 흩어져 있는 위기 지원 체계를 통합하여 학생성장지원센터를 신설하겠다"라며 "위기 학생 발굴부터 치유까지 빈틈이 발생하지 않도록 지원하는 통합안전망으로 구축하겠다"고 밝혔다.더불어 "빅데이터·인공지능을 기반으로 '위기 징후 조기 감지 시스템'을 도입하여 위기를 사전예방하도록 하겠다"라며 "고위기 학생의 경우 전문가 방문 상담을 확대하고, 모든 학교에 학생들의 마음 건강을 돌볼 상담교사를 배치하겠다"고 덧붙였다.특히 그는 "가정폭력, 빈곤 등 교육청의 힘만으로는 해결하기 어려운 경우 지자체와 연계 협력 체계를 구축해 맞춤형 지원이 가능하도록 하겠다"라며 "장학사, 임상심리사, 전문상담사, 교육복지사 등으로 구성된 '상설 통합 솔루션팀'을 운영해 긴급 지원이 필요한 경우 즉각 지원할 수 있는 체계도 갖추겠다"라고 공약했다.또한 "기초학력, 진로진학, 진단평가를 하나로 통합 지원하는 컨트롤타워로 '울산학생역량개발원'을 설립하겠다"라며 "체계적 학력진단을 통해 학력 신장 방안과 진로진학을 일원화하여 학생들에게 맞춤형 통합지원을 제공하겠다"라고 밝혔다.조용식 이사장은 이외 "AI교육지원센터를 설립해 교사들의 AI교육 역량 강화를 지원하고 모든 학생들이 인공지능 시대에 필요한 역량과 윤리의식을 균형 있게 갖출 수 있도록 하겠다"라며 "올바른 인공지능 교육 모델을 만들기 위해 AI중점학교는 단계적으로 확대해 가겠다"라고 밝혔다.끝으로 조용식 이사장은 "저출생과 고령화로 불어닥친 인구 절벽을 극복하기 위해서도 교육 패러다임의 혁신적인 변화가 필요하다"라며 "지역과 어우러지는 학교, 모든 세대가 함께 참여하고 돕는 교육체계로 학생교육과 평생교육이 어울려 함께 가는 길을 찾겠다"라고 말했다.이어 "내일의 울산교육을 더욱 든든한 공교육의 표준으로 만들겠다는 약속을 드린다"라며 "노옥희·천창수 교육감이 그랬던 것처럼 교육감이 되어서도 아이들의 친구, 교사들의 동료, 학부모의 따뜻한 이웃이 되겠다"라고 밝혔다.한편 이번 울산교육감 선거에는 김주홍·구광렬 울산대 명예교수가 출마한 상태라 조용식 이사장과 3파전이 예상된다.