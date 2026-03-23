정은아

정명근 화성특례시장이 18일 화성시 나래울종합사회복지관 로비에서 기자회견을 열고 화성시장 출마를 선언하고 있다.정명근 화성특례시장이 지방선거를 앞두고 더불어민주당 경선을 둘러싼 공정성 문제를 언급하며 '깨끗한 경쟁'을 강조하고 나섰다. 현직 시장으로서의 이점을 내려놓고 정책과 비전으로 평가받겠다는 입장도 분명히 했다.정 시장은 23일 입장문을 통해 "기회는 누구에게나 공정해야 한다는 원칙 아래, 현직 시장으로서의 프리미엄을 내려놓고 정책과 비전, 그동안의 성과로 평가받겠다"고 밝혔다.그는 특히 당내 경선 과정의 공정성을 강조했다. 정 시장은 "더불어민주당의 압도적인 본선 승리와 시민과 당원이 함께 공감하는 아름다운 경선을 위해, 경기도당 공천관리위원회가 공정한 룰과 투명한 절차를 바탕으로 누구에게나 동등한 기회가 주어지는 경선을 만들어야 한다"고 요청했다.경선 과정에서의 네거티브 공세에 대해서도 선을 그었다. 정 시장은 "경선은 네거티브와 비방으로 얼룩져서는 안 된다"며 "상대를 흠집 내는 경쟁이 아니라 시민 앞에 비전과 정책, 실력과 책임감을 놓고 평가받는 경쟁이 되어야 한다"고 말했다.이어 "현직이라는 이유로 어떤 특혜도 기대하지 않겠다"며 "소모적인 갈등과 분열이 아니라 화성의 미래를 위한 비전 경쟁, 민주당 승리를 위한 품격 있는 경쟁으로 임하겠다"고 덧붙였다.정 시장은 또 "깨끗하고 공정한 경선은 당의 통합을 지키고 본선 승리의 동력을 만드는 가장 확실한 길"이라며 "당원과 시민이 신뢰할 수 있는 경선이 이뤄져야 한다"고 강조했다.