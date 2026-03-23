조정훈

대구시장 출마를 선언한 주호영 의원이 컷오프 명단에 오르자 이정현 공관위원장과 장동혁 대표를 향해 연일 맹비난하고 나섰다.국민의힘 대구시장 후보 경선 '컷오프(공천배제)' 관련 주호영 의원이 연일 거세게 반발하면서 무소속 출마 가능성까지 시사하고 나섰다.주 의원은 23일 자신의 SNS를 통해 "장동혁 (국민의힘) 대표는 이정현 위원장의 등 뒤에 숨지 말라"며 싸잡아 비난했다.그는 전날 대구시장 후보 컷오프와 관련 "장동혁 대표는 '국민이 납득할 수 있는 경선을 치르겠다'고 약속했다"며 "이 위원장은 논리도 맞지 않는 황당무계한 변명만을 내놓았다"고 주장했다.이어 "장 대표가 대구시민들 앞에서 공정한 경선을 약속해 놓고 그날 저녁 이런 비상식적 결정을 방치한 사태를 결코 가볍게 볼 수 없다"며 "장 대표가 결정을 바로잡지 못한다면 그 책임은 전적으로 장 대표에게 돌아간다"고 책임을 돌렸다.이정현 위원장을 향해서는 "원칙도 없고 선거 전략도 없는 '막가파식 공천'과 다를 바 없다"며 "이정현식 공천이 낳는 것은 혼란과 분열 뿐"이라고 저격했다.주 의원은 특히 장동혁 대표를 향해 습관성 '책임 회피'를 하고 있다고 직격탄을 날렸다. 그는 배현진 의원과 김종혁 전 최고위원의 징계 효력 정지를 들며 "장 대표는 윤리위가 결정한 일이라는 식으로 책임을 회피해 왔다"면서 "불리할 때는 권한이 없는 척 뒤로 숨고 자기 뜻과 맞을 때는 윤리위 결정을 강조했다"고 비판했다.그러면서 "유력 후보 2명을 배제한 경선이 장 대표가 언급했던 '국민이 납득할 수 있는 경선'이라고 생각하느냐"며 "어제의 발표는 경쟁이 아니라 배제이며 단합이 아니라 분열을 낳는 결정이다. 대구시민의 선택권을 빼앗고 선거의 정당성을 무너뜨리는 폭거"라고 맹비난했다.주 의원은 "장 대표가 묵인한 일이 아니라면 지금 즉시 시정조치에 나서라"며 "이 위원장의 결정에 관여했거나 최소한 묵인했다면 이 위원장의 등 뒤에 숨지 말고 정정당당하게 입장을 밝혀야 한다"고 요구했다.그러면서 "비상식적인 결정을 바로잡지 못한다면 장 대표는 더 이상 국민의힘 대표 자리에 있을 자격이 없다"며 즉각적인 시정조치와 분명한 책임 표명을 강력하게 촉구한다"고 밝혔다.주 의원은 이날 오후부터 전화를 받지 않고 장고에 들어간 것으로 알려졌다. 주 의원 측근은 <오마이뉴스>와 통화에서 "국민의힘을 상대로 가처분신청을 하고 당내에서 싸워보겠다고 한다"며 "그래도 안 되면 탈당하고 무소속 출마를 강행하겠다는 뜻을 밝혔다"고 말했다.한편, 박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 오전 비공개 최고위원회의가 끝난 후 "어제 장 대표가 대구에서 '공감할 수 있는 공정한 경선과 최대한 많은 분들이 경선에 참여하도록 하겠다'고 말했다"며 "다만 이런 내용이 공관위원장께 제대로 반영되지 않은 것 같다"고 말했다.박 수석대변인은 "당 대표 요청과 다른 결론이 났지만 추가적으로 이 부분에 대해 언급할 계획은 없다"며 "최고위는 확정된 후보에 대한 찬반만 논의할 수 있고 이런 상황에 대해서는 논의할 대상이 아닌걸로 해석하고 있다"고 말해 대구시장 컷오프 관련 추가 논의는 없을 것임을 분명히 했다.