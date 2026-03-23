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더불어민주당 정청래 대표가 23일 경남 김해시 진영읍 강금원기념봉하연수원 강연장에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다.정청래 더불어민주당 대표가 김부겸 전 국무총리에게 이번 6·3 지방선거에서 민주당 대구시장 후보로 출마해 달라고 공개 요청했다.정 대표는 23일 경남 김해 봉하마을에서 열린 현장 최고위원회의에서 "당대표로서 정중하게 요청한다. 김부겸 전 총리께서 민주당 대구시장 후보로 뛰어 달라"라며 "김 전 총리만이 낙후된 대구의 발전을 이끌어갈 확실한 필승 카드"라고 밝혔다.정 대표는 김 전 총리에게 "대한민국 통합과 대구시 발전을 위해 나서 달라"라며 "김 전 총리만한 지도자도 없다. 우리 당은 김 전 총리께 지역 발전을 위해 일해주실 것을 여러 차례 간곡히 삼고초려하고 있다"라고 말했다.이어 "김 전 총리는 행정안전부 장관과 국무총리를 역임했고 대구에서 국회의원을 지내며 지역주의 타파와 균형발전의 과제를 누구보다 잘 알고 실천해 온 분"이라며 "지역의 미래를 위해 꼭 필요한 인물인 만큼 필요한 당내 절차에 대해서도 심도 있는 논의가 진행 중"이라고 했다. 그러면서 "지역 주민들의 간절한 염원에 부응할 수 있도록 김 전 총리께서 조속히 결단해 주시길 부탁드린다"라고 요청했다.정 대표는 이날 최고위원회의가 끝나고 기자들과 만나서도 "대구시장 민주당 후보로 사실 오랫동안 김 전 총리께 삼고초려를 하고 있는 중"이라며 "더 이상 시간을 늦추긴 어렵지 않겠는가 해서 오늘 공개적으로 출마 요청을 정중하게 드린 것"이라고 밝혔다.정 대표는 "아마도 빠른 시간 안에 김 전 총리께서 결단하지 않을까 생각하고 있다"라며 "대구시장 민주당 후보는 아직 접수자가 없어서 총리께서 결단하는 전후로 추가 모집을 할 계획이고 민주당 당헌·당규 절차에 따라 그렇게 결정할 생각"이라고 덧붙였다.강준현 민주당 수석대변인도 이날 최고위원회의가 끝나고 기자들과 만나 "지원 방안과 모든 절차를 당내에서 논의하고 있다"라며 "정책 관련해서도 서로 공유해야 할 것 같고, 김 전 총리의 제안도 있을 것 같다. 여러 내용을 같이 논의하는 걸로 알고 있다"라고 전했다. 그러면서 "김 전 총리의 결단만 남아 있다"라며 "(결단까지) 시간이 오래 걸릴 것 같지 않다"라고 했다.