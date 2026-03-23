▲백브리핑하는 국민의힘 서울시장 예비후보들
6·3 지방선거 서울시장에 도전하는 국민의힘 예비후보들이 22일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접을 마치고 백브리핑을 하고 있다. 왼쪽부터 국민의힘 박수민 의원, 오세훈 서울시장, 김충환 전 강동구청장. 2026.3.22 [공동취재]연합뉴스
국민의힘은 23일 6.3 지방선거 서울특별시장 경선 대상자를 오세훈 현 서울시장, 박수민 의원(초선·서울 강남을), 윤희숙 전 혁신위원장 3명으로 압축했다.
국민의힘 중앙당 공천관리위원회(위원장 이정현)는 이날 오전 10시께 보도자료를 내고 서울시장 후보로 공천 접수한 6명의 후보 중 오 시장과 박 의원, 윤 전 위원장 3명을 경선 대상자로 압축했다고 밝혔다.
그간 친한(친한동훈)계 인사들을 당 중앙윤리위원회에 제소해 온 이상규 전 서울 성북을 당협위원장과 김충환 전 강동구청장, 이승현 인팩코리아 대표 등 나머지 3명은 컷오프(공천 배제)됐다.
공관위는 3명의 후보를 대상으로 3월 24일부터 두 차례의 토론회를 진행한다. 또 4월 16일부터 이틀간 본경선(선거인단 50%, 여론조사 50%)을 진행해 4월 18일 최종 후보를 선출할 계획이다.
경선에 오른 3명의 후보는 간단한 소감을 전했다. 오 시장 측 관계자는 <오마이뉴스>에 "잘 준비해서 경선에 임할 예정"이라고 했다. 박 의원은 페이스북에 관련 기사를 공유하며 "영광입니다"라는 짧은 소감을 적었다. 윤 전 위원장도 국회에서 취재진과 만나 "이제 시작"이라며 "열심히 하겠다"라고 말했다.
컷오프당한 이 전 위원장은 페이스북에 승복 메시지를 냈다. 그는 "당원 동지 여러분께 가슴 깊은 감사의 인사를 올린다"며 "이제 저는 담대하게 저만의 길을 가겠다", "시민들의 삶이 숨 쉬는 '경영'이라는 실질적인 길을 걷겠다"라고 적었다.
국민의힘 서울시당위원장을 맡고 있는 배현진 의원은 페이스북에 "오세훈-윤희숙-박수민 세 후보님이 시들어버린 서울의 열망을 되살려주길 바란다"라고 썼다.
다만 이 전 위원장을 향해서는 "저를 비롯한 서울의 동료 당협위원장들을 줄줄이 윤리위에 제소하고 서울시장에 출마한 전 당협위원장, 성북 갈빗집 사장님은 컷오프되었다"며 "탈락한 후보에게도 위로를 보낸다"고 썼다.
이어 "조용한 실패이지만 이 기회는 스스로를 돌아보는 겸허한 시간이 될거라 믿어 본다"며 "서울은 상식적인 선거를 치르겠다. 파이팅"이라고 했다.
지난 8일 마감된 국민의힘 서울시장 공모에는 윤 전 의원, 이 전 위원장, 이 대표 등 3명이 신청서를 냈다. 오 시장은 당시 당 지도부에 '절윤' 실천 등을 요구하며 후보 등록을 거부했다.
오 시장은 공관위가 재재공모를 한 끝에 17일 후보 등록을 했고, 박 의원과 김 전 구청장도 이때 추가로 후보 등록을 했다.
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