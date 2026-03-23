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국민의힘 대구시장 후보 컷오프에 반발한 이진숙 전 방통위원장이 23일 오전 대구시당에서 기자회견을 열고 강하게 반발했다.조정훈
국민의힘 대구시장 후보 경선에서 배제된 이진숙 전 방송통신위원장이 당의 결정에 강하게 반발하면서 공천 갈등이 더욱 심화되고 있다. 이진숙 전 위원장의 기자회견장에선 의견이 다른 지지자들끼리 몸싸움을 벌이는 사태까지 벌어졌다.
이 전 위원장은 23일 오전 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 "이번 컷오프(경선 배제)는 저 개인에 대한 능멸일 뿐 아니라 대구시민들에 대한 모욕"이라며 "대구시민에 대한 배신"이라고 강하게 반발했다.
그는 "취임 이틀 만에 탄핵을 당하고 자동면직된 다음날 체포되고 수갑까지 찼던 제가 압도적 1위 후보로 컷오프까지 당하면서 이제 3관왕이 됐다"고 입을 열었다.
이어 "제가 포함된 4차례의 여론조사에서 저는 모두 압도적인 1위를 차지했다"며 "가장 최근 실시된 여론조사에서는 2위, 3위 후보의 세 배에 이르는 지지율로 1위를 기록하기도 했다"고 주장했다.
이 전 위원장은 공천 과정의 정당성에도 의문을 표시했다. 그는 전날 장동혁 대표가 대구시당을 찾은 것과 관련 "'시민공천' 의사를 공관위에 전달하겠다고 했지만 전달되지 않았던 것 같다"며 "장 대표가 전달하지 않은 것인지 공관위원장이 시민공천에 동의하지 않은 것인지 모르겠다"고 말했다.
그러면서 "이런 해괴한 공관위의 컷오프는 저 개인에 대한 능멸일 뿐 아니라 저에게 압도적인 지지를 보내주신 대구시민들에 대한 모욕"이라며 "대구시민의 애국심과 자긍심을 깡그리 무시하는 처사"라고 정면 비판했다.
그는 "대구시민들은 선택할 자유를 강탈당했다"며 "지방선거의 장을 뽑는 선거인데도 중앙당에서 정해주면 시민들은 그대로 뽑아주라는 것이 이진숙에 대한 컷오프의 의미"라고 반발했다.
이어 "대구시민들은 이진숙을 1위로 밀고 있지만 중앙에서 안 돼 라고 하면 입을 다물어야 한다"며 "그러니까 TK(대구경북)에서는 '작대기만 꽂아도 당선 된다'는 말이 나오는 것"이라고 주장했다.