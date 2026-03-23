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26.03.23 11:58최종 업데이트 26.03.23 13:33
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국민의힘 대구시장 후보 컷오프에 반발한 이진숙 전 방통위원장이 23일 오전 대구시당에서 기자회견을 열고 강하게 반발했다.조정훈

국민의힘 대구시장 후보 경선에서 배제된 이진숙 전 방송통신위원장이 당의 결정에 강하게 반발하면서 공천 갈등이 더욱 심화되고 있다. 이진숙 전 위원장의 기자회견장에선 의견이 다른 지지자들끼리 몸싸움을 벌이는 사태까지 벌어졌다.

이 전 위원장은 23일 오전 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 "이번 컷오프(경선 배제)는 저 개인에 대한 능멸일 뿐 아니라 대구시민들에 대한 모욕"이라며 "대구시민에 대한 배신"이라고 강하게 반발했다.

그는 "취임 이틀 만에 탄핵을 당하고 자동면직된 다음날 체포되고 수갑까지 찼던 제가 압도적 1위 후보로 컷오프까지 당하면서 이제 3관왕이 됐다"고 입을 열었다.

이어 "제가 포함된 4차례의 여론조사에서 저는 모두 압도적인 1위를 차지했다"며 "가장 최근 실시된 여론조사에서는 2위, 3위 후보의 세 배에 이르는 지지율로 1위를 기록하기도 했다"고 주장했다.

이 전 위원장은 공천 과정의 정당성에도 의문을 표시했다. 그는 전날 장동혁 대표가 대구시당을 찾은 것과 관련 "'시민공천' 의사를 공관위에 전달하겠다고 했지만 전달되지 않았던 것 같다"며 "장 대표가 전달하지 않은 것인지 공관위원장이 시민공천에 동의하지 않은 것인지 모르겠다"고 말했다.

그러면서 "이런 해괴한 공관위의 컷오프는 저 개인에 대한 능멸일 뿐 아니라 저에게 압도적인 지지를 보내주신 대구시민들에 대한 모욕"이라며 "대구시민의 애국심과 자긍심을 깡그리 무시하는 처사"라고 정면 비판했다.

그는 "대구시민들은 선택할 자유를 강탈당했다"며 "지방선거의 장을 뽑는 선거인데도 중앙당에서 정해주면 시민들은 그대로 뽑아주라는 것이 이진숙에 대한 컷오프의 의미"라고 반발했다.

이어 "대구시민들은 이진숙을 1위로 밀고 있지만 중앙에서 안 돼 라고 하면 입을 다물어야 한다"며 "그러니까 TK(대구경북)에서는 '작대기만 꽂아도 당선 된다'는 말이 나오는 것"이라고 주장했다.

국민의힘 대구시장 후보 컷오프에 반발한 이진숙 전 방통위원장이 23일 오전 대구시당에서 기자회견을 열고 강하게 반발했다.조정훈

이 전 위원장은 현 정국을 '체제전쟁'으로 규정하며 " 대통령 한 사람을 위해서 대법관이 무더기로 늘어나고 공소취소가 계획되는 세상이 됐다"고 주장했다. 그러면서 "자유민주주의의 영토는 점점 줄어들고 대한민국 전역이 파란 세상이 될 판"이라며 "자유민주주의 영토를 확장하고 기득권 세력이 만든 그들만의 세상을 온 시민의 세상으로 바꾸어보고 싶었지만 공관위가 대구시민의 목소리에 귀를 닫았다"고 비판했다.

그는 "압도적인 지지율로 시민들의 지지를 받고 있는 저를 잘라내는 데는 납득할만한 이유가 있어야 한다"며 "대구를 배신하고 민주주의를 배신한 이번 결정에 대해 재고해 줄 것을 강력히 요구한다"고 말했다.

한편 국회의원 재보궐 선거 출마 가능성에 대해서는 "저는 단 한 번도 국회 보궐선거에 나간다는 이야기를 한 적이 없고 처음부터 대구시장만 보고 간다고 말했다"며 "지금도 그 생각에는 변함이 없다"고 선을 그었다.

이 전 위원장은 이정현 공관위원장, 유튜버 고성국씨 등과의 '3각 밀약설'에 대해 "제가 특정 유튜버하고 사전에 약속을 하고 또 그 특정 유튜버와 이해관계가 있어서 공동 선거운동을 하는 것처럼 보도됐다"며 "저는 사전에 이정현 위원장이나 장동혁 대표와 한 차례도 소통을 한 적이 없다"고 부인했다.

이 전 위원장은 "공관위에 제고를 요청하겠다"면서도 탈당해 무소속 출마 가능성 등에 대해서는 입을 닫았다. 그는 "제가 가장 싫어하는 질문이 '만약에'"라며 "그 상황(무소속 출마)이 발생했을 때 말씀드리겠다"고 했다.

이진숙 전 위원장의 기자회견에는 많은 지지자들과 유튜버들이 몰려 "이진숙"을 연호했다. 일부는 '윤어게인' 피켓을 들기도 했다. 그들은 기자회견이 끝나고 이 전 위원장이 빠져나간 후 "대구시장에 계속 출마해야 한다"거나 "국회의원 재보궐에 출마해야 한다"는 등의 의견으로 나뉘어 몸싸움을 벌이기도 했다.

국민의힘 대구시장 공천에서 배제된 이진숙 전 방통위원장이 기자회견을 열어 공관위의 발표에 반발했다. 이 전 위원장의 회견 뒤 일부 지지자들은 서로 의견이 엇갈린다는 이유로 몸싸움 및 언쟁을 벌이기도 했다. 몇몇 지지자들은 윤어게인이 적힌 플래카드를 들고 참석했다. 조정훈
#이진숙 #국민의힘 #대구시장컷오프 #공천관리위 #공천갈등
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