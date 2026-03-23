조정훈

국민의힘 대구시장 후보 컷오프에 반발한 이진숙 전 방통위원장이 23일 오전 대구시당에서 기자회견을 열고 강하게 반발했다.이 전 위원장은 현 정국을 '체제전쟁'으로 규정하며 " 대통령 한 사람을 위해서 대법관이 무더기로 늘어나고 공소취소가 계획되는 세상이 됐다"고 주장했다. 그러면서 "자유민주주의의 영토는 점점 줄어들고 대한민국 전역이 파란 세상이 될 판"이라며 "자유민주주의 영토를 확장하고 기득권 세력이 만든 그들만의 세상을 온 시민의 세상으로 바꾸어보고 싶었지만 공관위가 대구시민의 목소리에 귀를 닫았다"고 비판했다.그는 "압도적인 지지율로 시민들의 지지를 받고 있는 저를 잘라내는 데는 납득할만한 이유가 있어야 한다"며 "대구를 배신하고 민주주의를 배신한 이번 결정에 대해 재고해 줄 것을 강력히 요구한다"고 말했다.한편 국회의원 재보궐 선거 출마 가능성에 대해서는 "저는 단 한 번도 국회 보궐선거에 나간다는 이야기를 한 적이 없고 처음부터 대구시장만 보고 간다고 말했다"며 "지금도 그 생각에는 변함이 없다"고 선을 그었다.이 전 위원장은 이정현 공관위원장, 유튜버 고성국씨 등과의 '3각 밀약설'에 대해 "제가 특정 유튜버하고 사전에 약속을 하고 또 그 특정 유튜버와 이해관계가 있어서 공동 선거운동을 하는 것처럼 보도됐다"며 "저는 사전에 이정현 위원장이나 장동혁 대표와 한 차례도 소통을 한 적이 없다"고 부인했다.이 전 위원장은 "공관위에 제고를 요청하겠다"면서도 탈당해 무소속 출마 가능성 등에 대해서는 입을 닫았다. 그는 "제가 가장 싫어하는 질문이 '만약에'"라며 "그 상황(무소속 출마)이 발생했을 때 말씀드리겠다"고 했다.이진숙 전 위원장의 기자회견에는 많은 지지자들과 유튜버들이 몰려 "이진숙"을 연호했다. 일부는 '윤어게인' 피켓을 들기도 했다. 그들은 기자회견이 끝나고 이 전 위원장이 빠져나간 후 "대구시장에 계속 출마해야 한다"거나 "국회의원 재보궐에 출마해야 한다"는 등의 의견으로 나뉘어 몸싸움을 벌이기도 했다.