임신화

- 3년 차에 접어든 이종연합회, 문제점이나 애로사항이 있는가?

- 앞으로 바뀌었으면 하는 법이나 정책이 있는가?

- 사회에 나가는 발달장애인의 모습이 조금씩 보이고 요즘엔 공중파 연애프로그램(몽글몽글 상담소)도 보이고 있다. 이러한 발달장애인에 대한 인식의 변화를 체감하는가?

임신화 꿈고래사회적협동조합 이사장 겸 발달장애지원이종협동조합연합회 회장(왼쪽에서 5번째)이 연합회 총회 후 사진을 찍고 있다"연합회는 개별 사업을 잘 지원하는 동시에 법 개정이나 새로운 서비스 개발에 있어 교섭단체 역할을 해야 한다고 생각한다. 해외의 경우 이런 종류의 연합회들에 각 협동조합의 사회적 목적을 달성하는 걸 돕기 위한 다양한 기능이 있다. 독일에는 감사 기능이 있고 이탈리아의 경우 사회적 협동조합이 지자체에 서류를 내기 전 승인을 내주기도 한다. 의료사회적협동조합들과 같은 다른 사회적 협동조합에 비해 아직 한국에서는 장애 관련된 협동조합들이 아직 굳건히 자리잡고 있다고 말하긴 어렵다.연합회 차원에서 거대한 틀에서 어떤 법을 바꾼다기보다는 좀 더 원활하게 이들 협동조합이 지역 서비스를 제공할 수 있게 목소리를 내고 있다. 장애인권리보장 관련법에 의거해 주간활동, 방과후 활동 같은 새로운 서비스가 많이 생겨났는데, 여타 복지관과 같은 기관에 비해 사업하기에 조건이 열악하다. 이런 사정을 국회의원 등을 만나 전달하기도 했다. 현재 개정된 법도 한 가지 있는데, 용혜인 의원(기본소득당)에게 요청했던 내용으로 발달장애학생 방과후 활동 서비스에 없던 1:1 집중 서비스가 4월부터 생긴다.""발달장애인 활동 지원사 양성이 따로 있어야 한다. 현재 지원사들은 40시간 동안 교육받고 현장에 투입되는데 여기서 문제점은, 타 장애에 비해 발달장애인은 커뮤니케이션이 원활하지 않아 섬세한 욕구 파악이 어렵다. 이런 상황에서 발달장애인들에게 맞는 활동지원이 제공되기 어렵다. 장애인 활동 지원은 당사자의 삶에 매우 중요한데, 판정표에 배정되는 활동지원시간 또한 매우 적다는 것도 문제다. 이에 대해 계속 이의를 제기했지만 개선되지 않고 있다.아들 동현이의 예를 들자면 활동지원시간으로 월 120시간이 배정되는데, 학교를 졸업했기 때문에 그나마 20시간은 주간활동지원서비스에 써야 한다. 실질적으로 100시간만 일할 활동지원사를 구하기가 어려운 거다. 앞으로 발달장애인 활동지원에 대한 공청회나 토론회를 자주 열어 이러한 사태를 해결할 방안을 제안할 계획이다.""해당 프로그램을 제대로 본 적은 없지만, 공중파에서 이런 프로그램을 기획하고 방송하는 것은 매우 고무적인 일이고 감사하다. 작년 가족여행으로 강릉에 있는 동생의 집에 갔는데, 아들이 뛰어서 아랫집에서 올라오시더라. 사과드렸더니 그분이 '자폐라고요? 그렇다면 이해가 가네요'라고 하시더라. 이전까지는 자폐를 모르는 이들도 많고, 공공장소에서 동물원 원숭이 보듯이 쳐다보는 이들도 수두룩했다.우리끼리 우스갯소리로 총 중 가장 무서운 총이 눈총이라고 한다. 점점 동네에서 만날 수 있는 비장애인들이 자폐인을 보다 자연스럽게 대하고 눈총도 줄어들고 있다. 몇 년 전 드라마 <이상한 변호사 우영우>와 같은 미디어 콘텐츠의 영향도 있지만, 무엇보다 당사자가 길거리에 많이 다니고 지역사회에서 비장애인들과의 접촉을 통해 자연스레 인식 개선이 된다고 생각한다."