연합뉴스

"많은 서울시민들은 남하할 겨를조차 없었다. 시장이던 만송도 남하하는 정부를 따라 많은 시민들을 버려둔 채 떠나지 않을 수 없게 되었다. 이때 만송의 심정은 매우 복잡했었다."

"한강 북쪽에 살고 있던 140만 명 중 한강을 건너 피난을 간 사람은 약 40만 명이었다고 하며, 그중 80%는 광복 후 월남자들이었고, 나머지 20%, 약 8만 명은 고급 공무원, 자본가, 우익계 정치인, 군인·경찰관 가족이었다."

"만송 이기붕 씨는 본시 온유하고 겸손한 서민이었다. 남 같이 악착스럽지 못한 그는 죄의식과 강박관념이 마음을 쥐어뜯으면 못 견디게 혼자서 괴로워하는, 말하자면 그러한 인간 타잎에 속한다."

"얄궂게도 죽음의 신이 만송 부부를 불러들이기에는 아직 시간이 일렀든지 두 분은 자결하려다가 주위 사람들의 만류로 자결을 못 하고 말았다."

이기붕과 아내 박마리아난감한 상황에서 이기붕이 내린 결론은 생을 마감하는 것이었다. 정부수립 직후에 이기붕과 함께 대통령비서실에서 근무한 박용만 전 신민당 국회의원(1924~1996)의 회고록에 이런 사실이 상세히 기록돼 있다.박용만은 영부인 프란체스카 도너와 번번이 충돌하다가 비서실에서 쫓겨난 뒤 자유당 정치인으로 활동하던 중에 이기붕의 독주에 반발해 탈당했다. 박용만은 이기붕을 잘 아는 인물이자, 이기붕을 미화할 이유가 없는 인물이다. 그런 박용만이 1965년에 펴낸 <제1공화국 경무대 비화>에 따르면, 시민들을 버리고 피난을 가게 된 상황을 만송(晩松) 이기붕은 부담스러워했다.1949년 9월 1일 공보처가 발간한 <제1회 총인구조사 결과 속보>에 따르면, 그해 5월 1일 당시의 남한 인구 2018만 8641명 중에 서울시민은 144만 6019명이었다(<동아일보> 1949.10.14). 유령 인구가 많던 때라 실제의 서울 인구는 더 많았고, 인구이동이 활발한 때라 1년 뒤의 서울 인구도 더 많았다.그런 서울 인구 대다수는 전쟁 발발 당시 한강 이북에 거주했다. 이때 서울을 탈출한 뒤 이듬해에 고등고시 행정과에 합격하고 서울시 기획관리관·도시계획국장·내무국장 등을 지낸 손정목(1928~2016) 전 서울시립대 교수의 <서울 도시계획 이야기> 제1권은 "전쟁이 일어날 당시의 서울 인구는 150만이 조금 넘었고 그중 10분의 1인 15만 명은 한강 남쪽(영등포구)에 살고 있었다"고 말한다.한강 이북의 약 140만 중에서 '해방 이전부터 서울에서 평범한 소시민으로 살았던 사람들' 대다수는 피난을 가지 못했다. 위 책의 설명이다.이 시절의 군인·경찰은 월급은 많지 않았지만 희소성이나 사회적 지위가 지금에 비해 훨씬 높았다. 경제적 혹은 사회적으로 이들보다 형편이 나았다고 보기 힘든 한강 이북의 대다수 시민들은 꼼짝없이 발이 묶였다. 김일성이 싫어서 월남한 약 32만의 이북 출신들은 "서울에 남아 있다가는 죽는다"는 공포심을 갖고 있었다. 그래서 이들은 일반 소시민들보다 빨리 움직였다.평범한 서울시민 대다수가 피난 갈 엄두도 내지 못하는 상황은 서울시장 이기붕을 부담스럽게 만들었다. '서민시장'이라는 칭송이 있었기에 그의 부담은 더 클 수밖에 없었다. <제1공화국 경무대 비화>는 "항상 민정을 보살피면서 서민 속에 파고들었기 때문에 서민시장이란 별칭을 받았을 만큼 덕망이 높았다"라고 평가한다.이기붕은 '유리 멘탈' 같은 심성을 보일 때가 있었다. 1956년 5·15 부통령 선거 때 진보당 후보 박기출의 사퇴로 민주당 후보 장면에게 표가 몰려 낙선한 그는 크게 상심했다. 6월 8일의 민의원의장(국회의장) 당선으로도 상심을 달래지 못한 그는 두 달 가까이 국회에 출근하지 않았다. 이 때문에 8월 1일 국회에서 사직 권고안이 제출되기도 했다. 1959년 1월 9일 자 <조선일보>는 그의 성격을 이렇게 정리했다.시민들을 버리고 떠나야 하는 상황에서, 이기붕은 부인 박마리아에게 생각을 밝혔다. <제1공화국 경무대 비화>에 따르면, "내가 시장 된 몸으로 나 혼자 살겠다고 시민들을 버린 채 도강해서야 되겠소?"라는 말이었다. 박마리아는 공감을 표했다.그러나 박마리아는 남편의 그다음 말에는 얼른 공감하지 못했다. "여생을 더럽히며 오래 사는 것보다는 차라리 깨끗하게 죽는 편이 좋지 않겠소?"라는 말이었다. 부인은 10대 초반인 두 아들의 존재를 환기시키며 반대했지만 결국은 동의하게 됐다고 위 책은 설명한다.이기붕은 전 보사부장관 손창환(1909~1966)을 찾아가 두 아들을 부탁한 뒤, 집으로 돌아가 두 아들에게 손창환을 찾아가라고 일러뒀다. 그런 다음, 부인과 함께 한강을 건너 노량진 쪽을 향했다. "노량진에 나온 만송 부부는 노량진 수도배수지가 있는 쪽으로 발걸음을 옮겼다"라고 위 책은 말한다. 지금의 한강대교 남단에 있는 노들나루공원을 찾아갔던 것이다. 거기서 한강을 바라보며 서울시장답게 생을 마치겠다는 그의 결행은 해프닝으로 끝났다.