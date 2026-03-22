오마이뉴스

더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에 나선 강기정(왼쪽)·신정훈 후보.더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에 나선 강기정·신정훈 후보가 천주교 광주대교구에서 옥현진 대주교를 함께 예방키로 하면서 단일화 가능성에 관심이 쏠리고 있다.22일 강기정 후보 캠프 측에 따르면 두 후보는 오는 23일 오후 3시 천주교 광주대교구에서 옥현진 대주교를 함께 예방할 계획이다.이번 만남은 7월 1일 통합특별시 성공적 출범을 위해 통합 과정에서 제기될 수 있는 다양한 갈등을 슬기롭게 해소하기 위한 공동체 지혜와 상생 방안을 모색하기 위해 마련했다고 강 후보 측은 설명했다.이날 예방 자리에서는 지역사회의 화합과 연대, 사회적 약자에 대한 배려, 공동체 회복과 더불어 광주·전남 통합 과정에서의 갈등 조정과 상생 방안에 대해 폭넓은 의견을 나눌 예정이다.두 후보는 대학 때부터 민주화운동을 함께해온 동지이자 가톨릭 신자로서 깊은 인연을 이어온 것으로 전해졌다.강 후보는 "경선이라는 치열한 과정에 있지만 나와 신정훈 후보는 대학 때부터 더 나은 세상을 꿈꾸며 뜻을 함께해온 오랜 동지였다"며 "통합이 부강한 광주·전남 시대를 여는 주춧돌이 될 수 있도록 공동의 지혜를 모으겠다"고 말했다.정치권 한 관계자는 "5명이 치르는 본경선에서 과반 득표율을 얻는 후보가 없으면 결국 상위 2명이 결선을 치르게 된다"며 "두 후보 모두에게 결선 진출을 위해 단일화 가능성이 없지 않은 상황"이라고 분석했다.