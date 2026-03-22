민형배캠프

민형배 후보 캠프에서 20일 전남광주통합특별시장 예비경선 직후 배포한 카드뉴스 하단부를 확대한 이미지. 전체 이미지를 보면 민 후보가 33.4%라는 득표율로 경선을 통과한 것으로 비쳐지지만, 실제론 지난 1월 광주지역 여론조사 결과 가운데 전남을 제외한 광주 수치만을 토대로 그래프를 만들었다는 설명이 작은 글씨로 써져 있다.카드뉴스 하단에는 현저히 작은 글씨로 지난 1월 공표된 광주지역 언론사 여론조사 지표 가운데 전남을 제외한 광주 지역 수치를 토대로 만든 '지지도 그래프'라는 설명이 담겨 있다.결과적으로 카드뉴스 전면에 배치된 "예비경선 통과 감사합니다"라는 문구와 막대그래프 형식이 결합되면서 민 후보 측이 실제 경선 득표율 1위처럼 혼선을 유발했다는 비판이 나온다.이와 관련해 민 후보 측은 '해당 카드뉴스를 후보 측이 제작, 살포한 게 맞느냐'는 물음에 "맞다"고 인정했다. 그러면서도 "후보는 카드 뉴스 제작과 배포에 일절 관여하지 않았다"며 "후보는 오히려 왜 그런 걸 만들었느냐고 (실무진에) 화를 냈다"고 밝혔다.민 후보 측은 이어 "카드 뉴스 하단에 (작은 글씨로) 언론사 여론조사임을 알리는 출처를 명기했다"며 "법적으로 문제될 것은 없다"고 했다.해당 카드 뉴스 제작 경위를 묻는 질문에는 "언론사 여론조사가 곧 진행될 것이므로 이에 대응하는 차원이지, 경선 득표율 관련해 혼선을 줄 목적은 아니었다"고 해명했다.반면 민 후보는 앞서 예비경선 결과 발표 다음 날인 21일 긴급 기자회견을 열고 "예비경선 직후 허위 득표율 문자가 무차별 살포 되고 있다"며 "이는 명백한 '선거 테러'"라며 당 차원의 대응을 촉구했다.이어 22일에는 "허위 득표율 문자 유포 관련, 관련자 7명을 경찰과 선거관리위원회에 고발할 방침"이라며 강경 일변도 대응을 유지하고 있다.