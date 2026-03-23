SIPRI

스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)의 자료에 따르면, 2024년 세계 100대 방산기업의 합산 매출은 사상 최대치를 기록했다.세계가 위험해지자 무기 시장은 번영한다. 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)의 자료에 따르면, 2024년 세계 100대 방산기업의 합산 매출은 사상 최대치를 기록했다. 세계 최대 무기 공급국인 미국의 2020~2024년 수출 규모는 이전 5년 대비 21% 증가했다. 우크라이나와 전쟁 중인 러시아를 제치고 프랑스가 세계 2위의 무기 수출국이 됐다. 가자 전쟁 중에도 이스라엘 방산 3사의 합산 매출은 16% 늘었다. 신흥 무기 수출국 가운데 한국도 있다. 'K-방산'은 폴란드·루마니아·호주 등으로 빠르게 뻗어나가며 주목받고 있다. 'KOREA 방산 ETF'가 해외 주식시장에서 매력적인 투자 아이템으로 소개될 정도다. 현 정부도 역대 정부들처럼 무기 산업을 미래 먹거리로 보고 '방산 스타트업 100개 육성' 등의 정책을 속속 내놓고 있다.여기서 우리는 불편하지만 외면할 수 없는 문제 앞에 서게 된다. 무기 산업은 본질적으로 공포와 불안을 먹고 유지된다는 것이다. 군사적 대립이 심해질수록 판로가 열리고, 살상과 파괴로 물든 전장은 무기의 파괴력과 첨단성을 과시하는 무대가 된다. 미국과 이스라엘의 이란 공습 직후 국제유가가 치솟고 주가가 대체로 내리막을 걸을 때, 록히드마틴과 드론 관련주 등 무기 공급업체들의 주가는 일제히 급등했다. 반면 세상이 안전해지고 갈등이 대화로 해결될수록 이 산업의 수익에 대한 기대치는 줄어든다. 무기 산업계에서는 전쟁이라는 혼돈이 '마르지 않는 샘'인 셈이다.