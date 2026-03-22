조정훈

장동혁 국민의힘 대표가 22일 오전 대구시당에서 열린 대구지역 국회의원들과의 연석회의에 참석해 발언하고 있다.지방선거를 앞두고 대구시장 후보 '중진 컷오프' 설 등 공천 관련 당내 내홍이 깊어지는 것과 관련 장동혁 국민의힘 대표가 "모든 것이 당대표의 책임"이라며 "시민들께서도 납득할 수 있는 공천이 되도록 당 대표로서 역할을 다하겠다"고 밝혔다.장 대표는 22일 오전 국민의힘 대구시당을 찾아 지역 국회의원들과 연석회의를 했다. 이 자리에는 공천관리위원회 부위원장인 정희용 사무총장, 대구시장 출마를 선언한 주호영·윤재옥·추경호·최은석·유영하 의원, 김상훈·권영진·강대식·김승수·이인선·우재준·김기웅 의원 등 대구지역 12명의 의원이 모두 참석했다.장 대표는 연석회의가 끝난 후 기자들과 만나 "의원들의 말을 한마디로 정리하면 '대구시장 공천에 대해서는 대구 시민들을 믿고 시민들이 가장 경쟁력 있는 후보를 선택할 수 있도록 시민 공천을 해 달라'는 취지로 받아들였다"고 말했다.그는 "공관위원장과 소통을 통해 지금의 여러 상황들이 빨리 종료 되고 시민들이 납득할 수 있는, 그래서 우리가 제대로 경쟁력 있는 후보를 낼 수 있는 공천이 되도록 당 대표로서 역할을 하겠다"고 말했다.'시민 공천'의 의미를 묻는 질문에 장 대표는 "경쟁력 있는 후보를 낼 수 있도록 시민들에게 맡겨 달라는 취지"라며 "대구를 가장 잘 이끌 수 있는 후보를 낼 수 있는 경선 방식의 공천을 해 달라는 뜻"이라고 답했다.장 대표는 "공관위원장에게 지역 여론을 전달했는데도 받아들이지 않으면 어떻게 하겠느냐"는 질문에는 "미리 말씀을 드리는 것보다 오늘 뜻이 잘 전달돼서 공천 과정에 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말을 아꼈다.시민들이 납득할 수 있는 방법이 무엇이냐는 질문에는 "공정한 경선"이라며 "경선에 참여한 분들과 지지자들의 표심이 갈라지거나 분산되지 않도록 하는 것이 중요하다. 그런 점까지 고려해 공정한 경선이 되도록 하겠다"고 했다.이인선 대구시당위원장은 "지금 상대 당의 후보가 뜨고 대구의 상황이 달라졌기 때문에 시민들이 받아들일 수 있는 경선을 해야 우리 쪽에 표를 몰아줄 것 아닌가"라며 "우리가 상황이 좋으면 막 잘라도 되는데 지금은 다르다"고 말했다.그동안 중진 컷오프설에 강력 반발했던 주호영 의원은 이날 연석회의가 끝난 후 심각한 표정으로 빠져나갔다. 주 의원은 <오마이뉴스>와 통화에서 "이런 상황에서 밝은 표정으로 회의를 할 수 있겠느냐"며 "장 대표가 '공정 경선을 하겠다'고 발언한 취지로 받아들인다"고 말했다.한편 장 대표가 회의에 들어간 사이 당원이라고 밝힌 한 사람이 장 대표를 향해 "총선도 다 조지고(망치고) 어디 간이 크다고 대구에 내려오나"라며 "가만두지 않겠다"고 욕설을 퍼붓는 해프닝이 벌어졌다.