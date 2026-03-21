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모상묘 청장과 이정철 수사부장 등 전남경찰청 지휘부가 제9회 전국동시지방선거 선거사범 수사상황실 개소식에 참석하고 있다.장 군수 측은 이들이 C씨가 사과박스 수령을 명백히 거절했음에도 마치 금품을 받는 것처럼 몰카 영상을 악의적으로 편집해 지역 인사들에게 보여주며 "군수 자녀가 뇌물 3천만 원을 수수했다"는 허위 사실을 지속적으로 유포했다고 설명했다.또 장 군수가 재선거에서 당선된 이후 A씨가 부친과 함께 군수실을 찾아와 자신들의 사업을 설명했으나 관심을 보이지 않았더니 3자를 통해 "자녀의 뇌물 영상을 가지고 있다"며 협박했고, 이 또한 단호하게 거절했다고 밝혔다.장 군수 측은 자녀 C씨가 현장에서 거절한 사과박스를 A씨가 다시 차에 싣는 모습까지 확인했음에도, 다른 장소에서 미리 돈을 담는 장면과 이를 건네는 장면만 짜깁기해 가짜 영상을 만든 것은 처음부터 뇌물 사건을 조작·기획하기 위함이라며 철저한 수사를 요구했다.사건을 접수한 영광경찰서 측은 고소인 C씨가 제출한 고소장과 관련 증거를 토대로 수사하는 한편, 소환 일정을 조율 중인 것으로 알려졌다.장 군수 측 법률대리인은 "해당 가짜 뇌물 영상은 2024년 9월 촬영됐으나 최근 지방선거를 앞두고 광범위하게 재확산되면서 막대한 피해를 입고 있다"며 "피고소인들이 특정 정치 세력의 사주를 받아 장 군수를 낙선시킬 목적으로 허위 사실을 유포하는 것은 아닌지 의심스럽기에 신속한 수사가 필요하다"고 주장했다.