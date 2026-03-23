조정훈

- 22일 국힘 공관위가 이진숙 전 위원장, 주호영 의원을 컷오프 했어요. 어떻게 보세요?

- 일각에서는 주호영 의원 컷 오프 하면서 이 전 위원장은 재·보궐 공천 위해 컷오프 시킨 거란 주장도 있던데.

- 주호영 의원이 탈당 후 무소속 출마할까요?

- 당에 쇄신을 요구하며 공천을 위한 경선 후보 등록을 미뤄오던 오세훈 서울 시장이 17일 등록했어요. 예상보다 빨리한 것 같거든요. 왜일까요?

- 18일 조광한 국민의힘 최고위원이 라디오 출연해서 오세훈 시장을 두고 무능하다고 했어요. 이건 어떻게 보세요?

국민의힘 대구시장 후보 컷오프에 반발한 이진숙 전 방통위원장이 23일 오전 대구시당에서 기자회견을 열고 강하게 반발했다."주호영 의원에 대한 컷오프는 예상했지만 이진숙 전 위원장까지 컷오프하는 걸 보고 정말 놀랐습니다. 긍정적 의미는 아니고요. 결국 대구시민을 위한 공천이 아니라, 이것 저것 정치적 이익과 손해를 치열하게 따지다가 일종의 꼼수를 부린 것으로 해석되어요. 그런데 공천관리위원회는 공천의 절차를 관리하는 기구이지, 누구를 공천할 것인지 결정하는 힘을 가진 것이 아니잖아요. 공천은 당원과 여론이 결정하는 것이죠.주호영 의원의 경우 무슨 범죄 의혹으로 사회적 물의를 일으킨 것도 아니고, 여론조사도 2위라는 보도도 있었잖아요. 아예 결격이라면 그보다 못한 후보는 왜 컷오프가 아닐까요. 기준이 없다는 게 문제입니다. 이진숙 전 위원장도 본인은 출마를 하겠다는데 결격의 이유가 '더 큰 자리에서 쓰임받아라, 국회로 가라'는 게 정말 어처구니없습니다. 그걸 왜 공관위원장이 판단하나요? 차라리 현재 수사받고 있는 사안이나, 아니면 윤어게인 절연 의총 결의 위반이 문제라고 하면 납득이 되겠는데 저런 이유로 컷오프한다는 건 민주적 정당의 지위를 스스로 포기하는 것 아닌가 싶어요.""맞아요. 제가 보기에도 최은석 의원의 대구 동구군위갑이든, 추경호 의원의 대구 달성이든 거기 출마하라는 이야기로 보여요. 실제로 이정현 위원장의 멘트에서 그런 뉘앙스가 느껴지잖아요. 대놓고 국회의원 하라는 의미같습니다. ""감정적으로야 당연히 바로 무소속 출마를 하는 게 맞겠죠. 최근 주 의원이 '자존심'이라는 어휘를 더러 쓰고 있습니다. 그런데 정치는 감정으로만 할 수 있는 게 아니죠. 가장 큰 문제는 민주당 대구시장 후보가 김부겸 전 총리일 수 있다는 겁니다. 원래 대구는 시장이든, 국회의원 선거든 어느 선거든 보수가 분열되어도 민주당 후보가 절대로 당선될 가능성이 없다고 보지만, 이미 40% 이상의 득표 전력과 국회의원 당선 전력이 있는 김부겸이라는 변수를 넣으면 계산이 달라지죠. 자칫하면 주호영 의원은 한동훈 전 대표에게 지역구를 넘겨주고 국회부의장 직도 내려놓으면서 자신은 역적이 되는 상황이 될 수도 있습니다. 하지만 제 개인적으로는 지금 국회의원 배지를 지키는 것이 의미가 있나 싶습니다. 이런 판국에 다음 총선에서 국민의힘 공천을 받겠습니까? 마지막이라고 생각하고 승부수를 던져야 한다고 봐요.""몇 가지 요인이 영향을 미쳤다고 생각합니다. 첫째는 김영환 도지사가 컷오프된 직후 경찰이 영장을 신청한 상황입니다. 이를 보면서 출마를 미루거나 결정을 끌 경우, 본인에게도 사법 리스크가 확대될 수 있다는 판단이 작용했을 가능성이 있습니다. 둘째는 선거 전체를 고려한 판단입니다. 만약 오세훈 시장이 출마하지 않으면 서울 지역 선거를 이끌 구심점이 사라지게 됩니다. 기초단위인 구청장이나 구의회 선거를 총괄할 선거대책위원회 구성 자체가 어려워지고, 선거 운동도 제대로 진행되기 힘들어집니다.이런 상황에서 설령 본인이 낙선하더라도, 선거를 이끌 중심 역할을 해야 이후 당권 경쟁 등 정치적 행보에서도 명분을 가질 수 있다고 판단했을 것으로 보입니다. 반대로 불출마하거나 결정을 미루다 갈등만 키우게 되면, 당내에서 '최소한의 책임도 다하지 않았다'는 비판을 받을 수 있다는 점도 고려했을 가능성이 있습니다.""말씀 자체는 일리가 있습니다. 국민의힘은 내부에서 경쟁할 때는 논리가 또렷한 편입니다. 다만 아무리 그렇다 하더라도, 당 지도부가 자당 서울시장 예비후보를 두고 정치적으로 무능하다는 식으로 비판하는 모습은 헌정사에서 보기 드문 장면이라고 생각합니다.후보에게 부족한 점이 있더라도, 선거를 치르는 상황이라면 당 지도부는 오히려 힘을 실어주는 것이 일반적입니다. 그런데 지금과 같은 모습은 선거 승리보다는 특정 인물을 띄우기 위한 의도로 지방선거를 치르는 것 아니냐는 의구심을 낳고 있습니다. 전통적으로 서울시장 후보는 차기 대권주자로 인식되는 자리입니다. 그런 중요한 정치적 자산을 당 내부에서 깎아내리는 것이 과연 당에 도움이 되는지 저는 이해하기 어렵습니다."