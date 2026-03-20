김상욱 제공

김상욱 의원이 3월 7일 울산상공회의소에서 열린 더불어민주당 울산시당 당원 초청 출마에정자 비전발표회에에서 발언하고 있다.김상욱(울산 남구갑) 의원이 6·3지방선거 더불어민주당 울산시장 후보로 선출됐다.민주당은 20일 오후 7시 10분 서울 중앙당사에서 유튜브 생중계를 통해 울산시장 후보 경선 결과를 발표했다.앞서 김상욱 의원은 안재현 전 노무현재단 울산상임대표, 이선호 전 청와대 자치발전비서관과 공천 경쟁을 벌여, 지난 18일부터 20일까지 권리당원50% 일반시민 여론조사 50%로 치른 경선에서 과반 이상을 얻어 결선 투표 없이 후보로 확정됐다.김 의원은 공천 확정 후 자신의 SNS를 통해 "시민과 당원동지들께 감사 드린다"며 "무거운 책임감을 더 깊이 새기고 네거티브 없는 정책선거, 시민이익 중심 클린선거로 끝까지 임하겠다"고 밝혔다.이어 "울산의 변화를 더 이상 멈출 수 없고 방치해서도 안된다"며 "민주도시 울산, AX선도도시 울산, 공정하고 개방되고 청렴한 도시 울산을 시민들과 함께 열어가겠다"고 덧붙였다. 김 의원이 민주당 후보로 확정돼 울산시장에 출마함에 따라 울산 남구갑은 이번 지방선거 때 동시에 국회의원 보궐선거를 치르게 됐다.한편 울산시장 선거에서는 국민의힘에선 김두겸 현 시장의 공천이 확정됐고, 진보당 김종훈 전 동구청장도 출마한 상태다. 따라서 김상욱 예비후보와 김종훈 예비후보 간의 후보단일화 성사 여부가 최대 관심사로 떠올랐다.