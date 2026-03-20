연합뉴스

민주당 전남광주특별시장 예비경선 후보자 6인. 왼쪽부터 김영록 강기정 정준호 주철현 신정훈 민형배 후보.더불어민주당 전남광주통합특별시장 본경선에 강기정·김영록·민형배·신정훈·주철현 후보(가나다 순)가 맞선다.더불어민주당 소병훈 중앙당 선거관리위원장은 20일 서울 여의도 중앙당사에서 전남광주통합특별시장 후보 예비경선 결과를 발표했다.전체 6명의 예비후보 중 정준호 의원이 탈락했다.민주당은 내달 3~5일 본경선을 실시한다.본경선은 권리당원 50%와 안심번호 여론조사 50%를 합산해 최종 득표율을 산출한다.과반 득표자가 없으면 상위 2명을 대상으로 내달 12~14일 결선투표를 실시한다.본경선에 앞서 ▲전남 서부권(3월 27일) ▲전남 동부권(3월 28일) ▲광주권(3월 29일) 순으로 정책배심원 권역별 심층 토론회를 진행한다.