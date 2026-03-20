델리민주

20일 더불어민주당 서울시장 예비경선 2차 합동토론회 한 장면. 진행을 맡은 JTBC 측이 후보들에게 미리 알리지 않은 채 준비한 ‘깜짝 OX 질문’에서 ‘공소취소 거래설 관련, 김어준씨의 사과가 필요하다’ 질문에 다른 후보들은 모두 ‘그렇다’는 뜻의 O를 표했지만 박 후보는 세모(△) 표시를 했다.한편 이날 진행을 맡은 JTBC 측이 후보들에게 미리 알리지 않고 준비한 '깜짝 OX 질문'에서는 박주민 후보의 답변이 유독 다른 후보들과 달랐다.'시민 통행권 보호를 위해 서울 도심 집회의 예외적 제한이 필요한가' 질문에 다른 후보들은 모두 X를 표했지만 박 후보는 '제한이 필요하다'는 뜻의 O를 들었다. '공소취소 거래설 관련, 당사자 고발 외에 김어준씨의 사과가 필요하다' 질문에도 다른 후보들은 모두 '필요하다'는 O를 표했지만 박 후보는 세모(△) 표시를 했다.박 후보는 "과하게 차별적이거나 혐오적, 폭력적 수단을 쓰는 집회가 늘어나고 있다"며 "특정 국가나 특정 성별 등을 비하하는 경우 예외적 제한은 필요하다는 취지로 O를 들었다"고 설명했다. '김어준 사과'에 세모를 든 데 대해서도 "공소 취소 거래 발언은 추가 조치가 필요하다"면서도 "김씨 경우엔 그가 그 사실을 알았는지 몰랐는지 따라 판단은 달라질 수 있고, 무엇보다도 당이 좀 통합으로 갈 필요가 있다"고 했다. 김씨가 의혹제기 발언의 당사자는 아니란 취지다.박 후보는 이날 혼자만 계속 다른 답변이 나온 데 다소 당황한 기색이었다. 토론회 말미 사회자가 "후보들 고생 많으셨다, 어떤 질문이 어려우셨냐"는 질문에 박 후보는 웃으며 "OX(질문)요, OX"라고 답했다.