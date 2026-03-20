▲
20일 더불어민주당 서울시장 예비경선 2차 합동토론회에 참석한 정원오-박주민 후보. 전날(19일) 토론에서 정 후보 기업관을 문제 삼았던 박 후보는 이날 본인 주도권 토론이 시작되자마자 정 후보를 지목, ‘기업(도이치모터스) 유착 의혹’을 제기했다.델리민주
박주민 : "(정원오 후보는) 민주당 선출직 공직자로서 갖춰야 될 도덕적 감수성이 매우 부족하거나 정무적 능력이 매우 부족하다고 생각됩니다. 전혀 민주당스럽지 않고 불안합니다."
정원오 : "어제 국민의힘 의원이 그런 문제제기를 해서 설명을 드렸는데, 오늘 이 자리에서 (박 후보님이) 그런 말씀을 하실 줄은 몰랐습니다."
여론조사에서 1~2위를 달리는 유력 예비후보들이 제대로 맞붙었다. 20일 서울 마포구 JTBC 스튜디오에서 열린 더불어민주당 서울시장 예비경선 2차 합동토론회에서다. 이날 토론회엔 박주민·정원오·전현희·김형남·김영배 후보(기호 순)가 참석했다.
전날 김재섭 국민의힘 의원은 "정 후보는 도이치모터스 대표와 나란히 식사까지 함께하는 사이"라며 인허가 특혜 의혹, '정원오-도이치모터스 간 정경유착' 의혹 등을 제기한 바 있다.(관련기사 : 김재섭 제기한 '정원오·도이치 유착설'에 정원오 측 "사실 외면한 음모론" https://omn.kr/2hf9j)
박주민 "도이치 협찬 행사 참석, 민주당 단체장으로서 매우 부적절"
정원오 "내빈으로 참석, 성동구 체육회
·골프협회가 행사 주도"
전날(19일) 토론에서 정 후보 기업관을 문제 삼았던 박 후보는 이날도 본인 주도권 토론이 시작되자마자 정 후보를 지목, '기업(도이치모터스) 유착 의혹'을 제기했다.
박 후보는 "지난해 9월 30일 (정 후보가) 기업 협찬을 받고 도이치모터스 회장 아들과 동석해 술 마시는 장면이 공개됐다. 그런데 이때는 국가정보자원관리원 화재 뒤 나흘째로, 복구율 14%를 간신히 넘긴 날"이라고 꼬집었다. 앞뒤 정황을 볼 때 "민주당 자치단체장으로서 수차례 도이치모터스 후원을 받고, 그 기업이 협찬하는 골프대회에 참석하는 건 매우 부적절하다"는 지적이다.
정 후보는 이에 "공식 행사에 참여한 걸 가지고 다른 것과 엮어서 말하고 있다"며 반박에 나섰다. 그는 "그 행사는 제가 내빈으로 참석했고 행사 주체와 주관은 성동구 체육회와 골프협회였다"며 "구청장으로서는 각종 공식 행사에 다 참여한다"라고 선을 그었다.
정 후보는 이후 본인 주도권 토론 때도 "구청이 후원을 받았다지만 그건 사회복지공동모금회를 통한 불우이웃돕기 후원이었다"며 "(그 의혹은) 국민의힘에서 제기한 마구잡이식 정치 공세다, 박 후보가 오늘 그런 말씀을 하실 줄 몰랐다"고 불쾌감을 드러냈다. 이에 답변하려는 박 후보 말을 정 후보가 도중에 끊는 등, 둘의 설전은 계속됐다.
박 후보는 이날 토론 마무리 발언에서도 "우리가 민주당이란 이름으로 지켜왔고 지키려고 하는 가치와 철학이 있다"며 "'기업은 기업일 뿐'이란 건 민주당스럽지 않은 시각이다. 그건 민주당의 DNA가 아니다"라며 정 후보를 겨냥했다.
토론 직후에도 양측 공보단은 공방을 이어갔다. 정 후보 측은 토론회 직후 약 10분 만에 입장문을 내고 "박 후보가 제기한 의혹은 전혀 사실이 아니다"라며 "국민의힘 측 근거 없는 의혹을 민주당 토론회에서 재차 제기한 것은 매우 실망스럽다"고 했다.
박 후보 측도 "이건 '성동구청장배 골프대회'로, 구청장 이름을 건 대회였는데 이렇게 선을 긋는 건 무책임한 회피"라며 맞섰다. 이들은 정 후보 측이 후원 관련해 "기업의 일반적 사회공헌 활동이고 저소측등 의료비 등에 투명하게 쓰였다"고 한 데 대해서도 "후원금이 좋은 곳에 쓰였다는 '결과'가 과정의 '절차적 정당성'까지 보장하진 않는다"라고 재반박했다.
'다른 답변' 박주민..."도심 집회 예외적 제한 필요
·김어준 사과는 △"