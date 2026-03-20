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김용 전 민주연구원 부원장이 6월 3일 전국동시지방선거 용인시장 선거에 출마한 더불어민주당 현근택 예비후보의 후원회장을 맡았다. 공동 후원회장에는 용인경전철주민소송단 공동대표인 안홍택 목사가 이름을 올렸다. 사진 좌측이 김용 전 부원장, 우측이 안홍택 목사현근택 캠프
공동 후원회장에는 용인경전철주민소송단 공동대표인 안홍택 목사가 이름을 올렸다. 안 목사는 "시민의 권익을 지켜온 경험을 바탕으로 용인 발전에 기여하겠다"며 "공정하고 투명한 후원회 운영을 만들어가겠다"고 말했다.
현근택 예비후보는 "김용 전 부원장과 안홍택 목사를 후원회장으로 모시게 되어 매우 뜻깊다"며 "시민과 함께하는 정책 중심 선거를 만들어가겠다"고 밝혔다.
한편, 현근택 예비후보는 더불어민주당 경기도당 공천관리위원회 심사 결과 정원영·정춘숙 예비후보와 용인시장 경선 후보로 확정됐다.
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