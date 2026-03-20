강병덕 캠프

"로봇개와 함께 걷는 하남, 상상이 아니라 곧 현실입니다."

더불어민주당 강병덕 하남시장 예비후보가 19일 미사문화거리 일대에서 로봇개를 앞세운 이색 선거운동을 펼쳤다.더불어민주당 강병덕 하남시장 예비후보가 19일 미사문화거리 일대에서 로봇개를 앞세운 이색 선거운동을 펼쳤다. 전단지와 확성기 대신 '기술'을 앞세운 이번 행보는 유세 방식 자체를 메시지로 삼은 점에서 눈길을 끌었다.이날 강 예비후보는 로봇개와 함께 거리를 걸으며 시민들과 인사를 나누고, 현장에서 직접 민원을 청취했다. 공원을 찾은 시민들과 아이들은 움직이며 반응하는 로봇개를 신기한 듯 지켜봤고, 자연스럽게 대화가 이어지는 모습도 곳곳에서 연출됐다.강 예비후보는 "오늘의 행보는 단순한 이벤트가 아니라 인공지능이 시민의 삶 속으로 들어오는 변화를 직접 보여드리기 위한 것"이라며 "하남을 AI 기반 미래도시로 만들겠다는 의지를 담았다"고 말했다.그는 이어 "인공지능은 선택이 아니라 도시 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소"라며 "하남 행정을 인공지능과 결합해 혁신을 이루겠다"고 밝혔다.현장에서 강 예비후보는 'AI 순찰 로봇 시범사업' 구상도 함께 제시했다. 공원과 하천변, 골목길 등 범죄 우려 지역에 이동형 순찰 로봇을 도입해 시민 안전을 강화하겠다는 내용이다.강 예비후보는 "기존의 정적인 CCTV 중심 안전체계를 넘어, 스스로 이동하며 상황을 감지하는 지능형 순찰 시스템으로 전환해야 한다"며 "하남경찰서와 협의해 단계적으로 확대해 나가겠다"고 설명했다.현장을 찾은 한 시민은 "아이들이 로봇개를 보며 즐거워하는 모습이 인상적이었다"며 "이런 기술이 실제로 안전에 활용된다면 도시가 더 안심되는 공간이 될 것 같다"고 말했다.로봇개를 앞세운 이번 행보는 단순한 '이색 유세'를 넘어, 기술을 행정에 어떻게 접목할 것인가라는 질문을 던지는 장면이기도 했다.강 예비후보는 "하남은 더 이상 수도권의 주변 도시가 아니라 미래 기술을 선도하는 중심 도시로 도약해야 한다"며 "AI와 과학기술을 통해 시민의 삶의 질을 높이는 정책을 반드시 실현하겠다"고 강조했다.