오마이TV 이병한의 상황실

"한동훈씨가 대구에 왜 나가는가? 무슨 연고가 있다고. 한때 그쪽에서 근무했다고? 이건 아니다. (설령 출마하더라도) 한동훈의 파괴력이 별로 없으리라고 생각한다. 그냥 팬덤들 좀 몰고다니는 것을 갖고 한동훈의 파괴력이라고 과대표장하는 것에 대해서 저는 개인적으로 동의하지 않으니까. 다만 주호영 의원의 탈당은, 무소속(출마 강행)은, 이건 참 그래서는 안된다라는 그 판단은 있다."

'장동혁계' 조광한 최고위원은 19일 오마이TV '이병한의 상황실'에서 한동훈 전 대표를 강하게 비판하며 한 전 대표에게 지방선거 지원을 요청하는 후보가 있다면 "해당 행위자"라고 표현했다.하지만 조 최고위원은 대구시장 공천을 두고 '중진 배제설'에 강하게 반발하고 있는 주호영 의원이 무소속으로 출마하고, 그 지역구인 대구 수성갑 보궐선거에서 한동훈 전 대표가 뛰는 그림은 진지하게 염려하는 모습이었다. 그는 공천 탈락한 주 의원이 무소속 출마를 강행,가 만들어진다면이라고 경계했다. 동시에 한 전 대표가 수성갑에 출마함으로써가 이뤄지는 일 또한 "(개그콘서트)"라고 했다.한편 남양주 시장 출신인 조 최고위원은 경기도지사 출마 의지를 피력했다. 인터뷰 초반 그는 "저보다 더 (당선) 가능성이 높고, 더 괜찮은 후보가 나와주셨으면 좋겠다"면서도 "정 (그런 후보를) 찾는 데에 실패한다면,"라고 말했다.인터뷰 후반에 다시 '경기도지사 출사표 던질 가능성, 한 80% 이상이라고 보면 되나'라고 묻자 조 최고위원은 "이번에 (추가) 공천 신청 기회가 주어지면 100% 공천 신청 한다"라고 말했다.전날 밤 유튜버 고성국씨는 자신의 유투브 방송에서 조 최고위원을 '자유우파진영에서 경기도지사에 도전할만한 사람'으로 공개적으로 지목했다. 이를 거론하면서이 아니냐는 질문을 던지자 조 최고위원은 "76학번 동기로 오랜 친구"라면서도 "이 방송을 통해서 얘기를 하자면,"라며 자신을 방송에서 언급하지 말라고 말했다.그는 민주당 경기도지사 유력 후보로 거론되는 김동연, 추미애, 한주호 예비후보자들에 대해 "아무나 나와도 괜찮다, 그 정도쯤은 상대하는 데 버겁지 않겠다 생각한다"고 자신했다.https://www.youtube.com/watch?v=RGarhxO8jrY* 영상 제보 : ohmyhq2026@gmail.com / 연락처와 구체적인 상황도 남겨주세요.