장관호측 제공

출마선언하는 장관호 전남광주통합특별시 교육감 예비후보. 2026. 3. 19민주진보교육감 전남도민공천위원회 단일후보로 추대된 장관호 전남광주통합특별시교육감 예비후보는 19일 "전남·광주 교육의 대전환을 이루겠다"고 밝혔다.장 예비후보는 이날 광주시교육청에서 통합교육감 출마 회견을 하고 "전남의 선택을 광주로 잇고, 광주의 에너지를 다시 전남으로 확장해 교육 대전환의 흐름을 만들겠다"고 밝혔다.그는 "광주와 전남은 함께 교육의 미래를 설계해야 할 공동체"라며 "통합교육감으로서 교육 체제 전환을 책임지겠다"고 밝혔다.장 예비후보는 현재 광주와 전남 교육이 ▲학교폭력 지속 ▲기초학력 저하 ▲정서적 위기 심화 ▲사교육 의존 증가 ▲교육행정 불신 등 문제에 직면해 있다고 진단했다. 그러면서 "이제는 부분적 보완이 아니라 교육을 처음부터 다시 설계해야 할 시점"이라고 강조했다.장 예비후보는 광주·전남 통합교육 비전으로 5가지 방향도 제시했다.경쟁 중심 교육에서 인성과 실력이 함께 성장하는 교육으로 전환하고, 학교와 지역이 함께하는 교육생태계 구축이다. 또 청렴하고 투명한 교육행정 확립, 교육주체가 함께하는 협치 행정 실현, 광주·전남의 강점을 결합한 통합 교육 모델 구축이다.장 예비후보는 "통합은 흡수가 아니라 상호 보완과 도약의 과정이어야 한다"며 "광주와 전남이 함께 대한민국 교육의 새로운 기준을 만들어야 한다"고 했다. 이어 "아이 한 명 한 명의 삶이 달라지는 교육, 모두의 이름이 불리는 교육을 실현하겠다"고 덧붙였다.장 예비후보는 정성홍 예비후보와의 연대 가능성도 열어 뒀다. 정성홍 예비후보는 광주민주진보시민교육감후보 시민공천위원회 주관의 3자 경선에서 승리한 인물이다. 두 후보는 전국교직원노동조합 지부장 출신이다.한편 민주진보교육감 전남도민공천위가 찬반투표를 통해 장관호 예비후보를 단일 후보로 추대한 것에 대해 경선에 참여했던 김해룡 전 여수교육지원청 교육장은 반발하고 있다.김 전 교육장은 후보 간 경선 방식을 합의하지 못한 상황에서 공천위가 일방적으로 장 예비후보만을 대상으로 찬반투표를 진행했다고 주장하고 있다.