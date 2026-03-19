김영준 후보 제공

김영준 광명시장 예비후보가 19일 출마선언을 했다.더불어민주당 김영준 광명시장 예비후보는 19일 "새로운 광명, 광명 대전환"을 기치로 출마선언을 했다.김영준 예비후보는 19일 출마선언문을 통해 현 광명시의 상황을 '중요한 갈림길'로 규정했다. 그는 "아파트는 올라가는데 삶의 질은 내려가고 있다"며, 동시다발적인 재개발·재건축 과정에서 발생한 조합 비리와 공사비 폭등, 원주민 재정착 실패 등을 비판했다.김 후보는 스스로를 '인간플랫폼'이라 명명하며, 시민과 소통하며 시민과 함께하는 플랫폼 시장이 되겠다고 강조했다.그는 주요 공약으로 ▲조합 비리 ZERO ▲교통지옥 해소 ▲교육 인프라 선제 확충 ▲원주민·세입자 보호 ▲소통하는 행정을 내세웠다.김영준 예비후보는 서울대학교 사회복지학과를 졸업하고 ROTC 장교로 복무했다. 이후 백재현 국회의원 보좌관, 제10대 경기도의회 의원과 광명시자원봉사센터장을 역임하며 지역 정치인으로 활동했다.한편, 광명시장 출마의사를 접은 김경표와 함께 했던 인사들이 김영준 후보 지지를 선언하며, 캠프에 합류했다.