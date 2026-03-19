남소연

장동혁 국민의힘 대표(왼쪽)가 19일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 송언석 원내대표와 대화하고 있다.국민의힘이 막말과 비하로 또다시 얼룩지고 있다. 하루 사이에 '호남 비하' '지방(대구) 비하' '노인 비하' 논란이 연달아 터졌지만, 하지만 당은 이를 전혀 정리하지 못하고 있다. 당사자 사과는커녕 징계 논의조차 이뤄지지 않았다. 사실상 당 지도부가 방치하며 묵인하는 모양새이다.이정현 국민의힘 공천관리위원장은 19일 국민의힘 중앙당사에서 기자들과 만나 "마음 아프다. 그리고 속상하다"라고 말했다. 그는 "저는 41년간 정치를 해왔고, 내가 41년 동안 사랑했던 당에서 적어도 어떤 당직을 맡아도 지역을 넘어서 그 당직을 수행할 수 있는 염치가 있는 사람"이라고 자평했다.이 위원장은 "불모지 호남에서 1995년부터 광주시의원선거부터 시작해서 전남도지사 후보 선거까지 저는 전국정당이라고 하는 그런 명맥을 꼭 잇고 싶어서 어려운 지역에 가서 피눈물 흘리면서 많은 어려움을 당하고 겪었다"라며 "우리 당에서 내가 심부름할 수 있는 당직이 있다면 출신과 관계 없이 할 수 있는 염치가 있는 사람"이라고 반복했다."그런 이야기를 들었을 때 많이 마음이 아팠다. 그러지 않았으면 좋겠다"라며 "적어도 그런 식으로 저를 비난하거나 공격할 자격이 있는지 되묻고 싶을 정도로 가슴이 아팠다"라고도 덧붙였다.