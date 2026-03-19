충북인뉴스

송영길 전 더불어민주당 대표가 19일 자신의 페이스북에 김영환 충북지사를 비판하는 글을 올렸다.송영길 전 더불어민주당 대표가 '전라도의 못된 버릇' 발언으로 물의를 일으킨 김영환 충북지사를 향해 "배신과 탐욕의 상징"이라며 강하게 비판했다.송 전 대표는 19일 자신의 페이스북에 글을 올려 "충북지사 김영환씨는 김대중 대통령의 품에서 정치를 시작한 사람"이라며 "부끄럽지 않느냐"고 되물었다.그는 "김 지사는 1987년 대선 당시 김대중 비판적 지지를 통해 4자 필승론을 강변했던 인물"이라며 "그러다 친일·독재·내란으로 이어진 정당으로 넘어가 무능과 추태를 드러내더니, 이제는 '전라도의 못된 버릇'이라는 막말·망언을 내뱉고 있다"고 지적했다.송 전 대표는 또 "이건 말실수가 아니다"라며 "그 인식의 저열함, 밑바닥을 드러낸 것"이라고 비판 수위를 높였다.송 전 대표는 김 지사의 발언이 범죄에 가깝다는 표현도 했다. 그는 "'못된 버릇'이라는 말은 그동안 호남을 향한 비하와 차별을 정당화하는 데 사용돼 온 언어"라며 "그 상처를 알면서도 다시 꺼내 들었다는 것은 결코 가볍게 넘길 일이 아니다"라고 비판했다.또 "공천이 뜻대로 되지 않자 지역을 끌어들여 갈등을 키우는 것은 사실상 범죄에 가깝다"며 "언제적 지역감정이냐. 그 낡은 언어를 아직도 꺼내 드느냐"고 말했다.그러면서 "의로운 독립운동가를 많이 배출한 충청도의 애국정신에 전혀 걸맞지 않은 모습"이라며 "김영환은 한덕수에 이어 후배 정치인들의 반면교사가 될 것"이라고 덧붙였다.지난 18일 김 지사는 국민의힘 공관위가 자신을 컷오프되자 이정현 공천관리위원장을 향해 "전라도의 못된 버릇과 배신자의 최후를 보게 할 것"이라고 자신의 페이스북에 글을 올렸다 몇 시간 뒤 삭제했다.김 지사는 19일에도 항의의 뜻으로 삭발하는 영상을 공개하는 등 반발을 이어가고 있다.